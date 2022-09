Fahrradstraße durch Verden: Missverständnis ausräumen

Von: Markus Wienken

Noch wird gebaut an der Ecke Ostertorstraße/Herrlichkeit/Obere Straße. Die neue Fahrradstraße sorgt aber schon jetzt für Diskussionen. © Markus Wienken

Diskussionen und „Missverständnisse“ um die Fahrradstraße durch Verden: Bürgermeister will an Anlieger-Regelung festhalten...keine „Poser“ durch die Obere Straße....

Verden – Die Bauarbeiten in der Ostertorstraße/Obere Straße verzögern sich. Noch zwei Wochen mehr brauchen die Steinsetzer, heißt es. Erst mal kein Problem. Viel Wirbel löst hingegen aus, was nach Öffnung der Straßen passieren oder auch nicht mehr passieren darf. Die Ankündigung der Verwaltung, nur noch Anlieger mit dem Auto durch das Viertel fahren zu lassen, sorgt für schlechte Stimmung, einige Kommunalpolitiker treten buchstäblich auf die Bremse (wir berichteten). In den sozialen Netzwerken wird geschimpft. Bürgermeister Lutz Brockmann als einer der Verfechter der Neu-Regelungen wirbt hingegen für mehr Akzeptanz und will mit einem „Missverständnis“ aufräumen.

Fahrradstraße in Verden ist abgesegnet

Die Ostertorstraße, von der Herrlichkeit bis zum Holzmarkt, als Fahrradstraße, da hat Bürgermeister Brockmann per Ratsbeschluss durchweg alle Kommunalpolitiker hinter sich. Ein neues, ebenes Pflaster, eine breite Straße, auf der die Radler sogar nebeneinander fahren dürfen, die Autos sich gefälligst unterzuordnen haben, vor allem nicht überholen dürfen, soweit und so gut. Die Route ist abgesegnet!

Die Obere Straße, auch da wird, wenn in der Ostertorstraße alles fertig ist, noch leicht umgebaut. Eine Strecke kleinteiliges Steinpflaster stört, ist brüchig, kommt aber raus und wird durch Steinpflaster nach dem Muster in der Ostertorstraße ersetzt. Danach ist alles eben, wie gemacht für’s Radfahren. Eine Fahrradstraße wird die Obere Straße aber deshalb noch nicht. „Das ist eine Falschmeldung, denn dafür ist die Straße zu schmal“, sagt Brockmann. Auch nebeneinander darf nicht geradelt werden, Autos dürfen trotzdem nicht überholen. Denn auch dafür ist viel zu wenig Platz. Der Plan ist abgesegnet! Auch damit könnte jeder leben.

Warum Streit um die Fahrradstraße in Verden?

Und warum der „Streit“? Brockmann nimmt den Begriff nicht in den Mund, spricht eher von „Missverständnis“ und holt etwas weiter aus. Fahrradstraße, so sagt er, heiße auch, den Autoverkehr in dem gesamten Bereich runterzufahren. „Das ist Teil des Konzeptes und bedeutet, weniger Autos in der Innenstadt, insbesondere in den engen Straßen“, betont der Bürgermeister. Und damit ist der Verwaltungschef beim Thema, das die Gemüter erregt: die Begrenzung der Ostertorstraße und der angrenzenden Oberen Straßen für den Anliegerverkehr.

Nur Anliegerverkehr durch die Obere Straße und die Ostertorstraße in Verden

Die Aufregung darüber vermag Brockmann nicht so recht nachzuvollziehen und führt sie eben auf ein „Missverständnis“ zurück. „Wir sperren die Straßen nicht“, sagt er mit Nachdruck. „Wir wollen, dass Fußgänger, Radfahrer aber auch Autofahrer sicher dahin kommen, wo sie hin wollen. Das ist unser Anliegen.“ Von einer Abkoppelung der Innenstadt könne also keine Rede sein, „weil nicht nur Anwohner sondern alle, die ein Ziel in der Straße haben, egal ob ein Geschäft, Hotel, ob Handwerksbetrieb oder ein Verwandtenbesuch, nach wie vor reinfahren dürfen“, sagt Brockmann. „Das ist, wie ich finde, keine einschneidende Veränderung.“ Der Bürgermeister sagt aber auch, was sich ändert: „Autos, die vielfach mit hohem Tempo durch die Obere Straße und Ostertorstraße fahren, soll es nicht mehr geben.“ Brockmann denkt da an die sogenannten „Poser“, die auf der Route verstärkt unterwegs seien und immer wieder ihre Runden durch die Innenstadt drehen. „Das kann niemand wollen.“

Verdens Bürgermeister Brockmann spricht von „Missverständnis“ und setzt auf „Akzeptanz“

Bleibt der Antrag der FDP. Die Liberalen laufen, unterstützt von der CDU, Sturm gegen die Neuregelung, wollen den Zusatz „Kfz Verkehr Anlieger frei“ im Stadtrat auf die Tagesordnung bringen und darüber abstimmen lassen (wir berichteten). Brockmann weiß hingegen SPD und Grüne bei der Regelung hinter sich. Aber ob es überhaupt zur Abstimmung kommt? Dahingehend äußerte sich der Bürgermeister nicht, setzt vielmehr auf die Klärung des „Missverständnisses“ und „Akzeptanz“.

Ein Teilstück der Fahrradstraße ist bereits frei. © Wienken, Markus

Ob mit Erfolg? Noch bleibt etwas Zeit, die Bauarbeiten gehen in die Verlängerung. Eigentlich sollte der Verkehr durch die Fahrradstraße schon rollen. „Schachtarbeiten und die doch aufwendige Verlegung des Natursteinpflasters haben zu Verzögerungen geführt“, erklärt Niclas Rippe vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün. Bis Mitte Oktober soll der letzte Stein gesetzt sein. 430 000 Euro wird der Umbau mit neuem Pflaster kosten. Die Stadt rechnet mit 235 000 Euro Fördermitteln für die Fahrradstraße.