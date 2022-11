Störche im Landkreis Verden: Adebar hat nichts verlernt

Von: Markus Wienken

Teilen

Geht doch noch: Immer mehr Störche im Landkreis Verden – hier in Dauelsen – bauen sich ihren Horst selbst. © Hans-Joachim Winter

Die Störche im Landkreis Verden entdecken altgewohnte Fähigkeiten wieder - und bauen ihren Horst selbst......und es gab ordentlich Nachwuchs

Landkreis – Hier noch ein Ast, da noch ein wenig Buschwerk, noch mal nachgearbeitet und ein bisschen gezupft, fertig ist die Laube. Der Storch im Landkreis Verden besinnt sich auf schon verloren geglaubte Fähigkeiten und baut wieder selbst. „Insgesamt zwölf Baumhorste haben wir gezählt, das finde ich sehr beachtlich“, sagt Weißstorchbetreuer Hans-Joachim Winter. Er freut sich darüber, sieht es auch als Erfolg der Arbeit von Landkreis und Naturschützern.

Landkreis Verden: Heißer Sommer für die Störche

Leicht wird es Adebar allerdings nicht gemacht. Der Sommer sehr heiß, immer weniger Wiesen oder Feuchtflächen, wer als Storchenpaar seine Familie groß ziehen will, musste im vergangenen Jahr viel und lange unterwegs sein. „Dennoch habe ich mich gewundert, dass so viele durchgekommen sind“, erzählt Winter. 83 Paare sorgten dafür, dass 158 Jung-Störche flügge wurden. „Damit liegen wir auf hohem Niveau und im Bereich der Vorjahre“, weiß Winter.

Dennoch hatten die gefiederten Freunde ordentlich mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. „Viele der Alt-, aber auch der Jungstörche mussten hitzebedingt unter dem Futtermangel sehr leiden“, notierte der Storchenbetreuer. Wo Winter helfen konnte, nahm er die Tiere mit und brachte sie in die Storchenstation nach Dauelsen. „Gerade geschlüpfte Küken, von den Eltern verstoßen, weil der Horst überbelegt war, zählten auch dazu.“ Um fünf Nestlinge kümmerte sich gewohnt liebevoll Petra Müller, Leiterin der Storchenstation in Dauelsen. Auch weitere sieben Pfleglinge aus anderen Landkreisen fanden dort Unterschlupf.

Landkreis Verden: Nicht jeder Storch kommt durch

Nicht jeder Storch kommt durch, und der eine oder andere muss es auch nicht. „Wir sollten der Natur dann ihren Lauf lassen. Fällt mir nicht leicht, ist aber notwendig, um einen zahlenmäßig gesunden Bestand zu halten“, so Winter.

Wo ein Storch verendet, macht sich der Betreuer viel Mühe, den Ursachen auf den Grund zu gehen. „Wir schicken schon mal ein totes Tier nach Hannover, in die Medizinische Hochschule“, berichtet Winter. Er selbst hat sich aber auch schon, unterstützt von einem Tierarzt, die Mühe gemacht, einen verendeten Jungstorch zu sezieren. „Plastik, Dichtungsringe, die das Elternpaar möglicherweise für Regenwürmer hielt, aber eben auch Mangelernährung, so die Ursachen.“ Gar nicht, oder wenn, dann unbemerkt, hatten die Störche im Landkreis Verden unter der Vogelgrippe zu leiden. Die Pflegestation in Berne meldete mehrere Fälle. „Das ist uns zum Glück erspart geblieben“, zeigt sich der Storchenberater erleichtert.

Schön was los: Störche gehören in der Region mittlerweile zum Alltag. © Hans-Joachim Winter

Weiterhin Biotope erhalten und neue Teiche im Landkreis Verden anlegen

Winter macht keinen Hehl daraus, dass der Storch durchaus allein zu überleben weiß – wenn denn die Natur im Gleichgewicht ist. „Daher müssen wir Biotope erhalten und auch neue Flächen schaffen, um die gefährliche Abhängigkeit von nur einer Nahrungsquelle zu verringern“, betont der Naturfreund. Das angestrebte Renaturierungsprojekt „AllerVielfalt“ sei ein guter Weg, die Nahrungsquellen wieder aufzuwerten. Oder die Pflege von Flachteichen, wie auf der Schweineweide in Dauelsen. Idylle pur, gut verborgen hinter Busch und Strauch, ein spiegelglattes Gewässer. Der Verein zur Förderung des Weißstorchs hat mit Fördermitteln den Teich für den Storch auf Vordermann gebracht. Flache Ufer, das Wasser in der Mitte bis zu eineinhalb Meter tief, so mögen es die Amphibien – und die mag der Storch.

Aus dem Nest gefallen: In der Storchenstation in Dauelsen wird den bedürftigen Störchen geholfen. © Markus Wienken

Und der Storch ist anpassungsfähig. Wo Futtermangel herrscht, in der Hitze wenig Mäuse, Amphibien und Regenwürmer unterwegs sind, weicht er auf Alternativen aus. „Der Storch hat die Schwarzmundgrundel für sich entdeckt“, weiß Winter. Als invasive Art, die ursprünglich aus dem Schwarzen Meer stammt, vermehrt sich der Fisch seit Jahrzehnten in hiesigen Breitengraden, schwimmt zu Tausenden in der Weser. „Nun steht, statt der umstrittenen Eintagsküken verstärkt Fisch auf dem Speiseplan der Pflegestation“, so Winter.

Brutverhalten der Störche hat sich auch im Landkreis Verden verändert

Für Entlastung und weniger Stress in der Population sorgt zudem das veränderte Brutverhalten der Vögel. Wo Storchenpaare in der Vergangenheit erst im Frühjahr an die Nachwuchspflege „dachten“, legen einige schon im Februar los. „Die zeitlich breitere Streuung macht die Nahrungssuche einfacher, weil nicht alle Elternpaare zugleich hungrige Mäuler stopfen müssen“, haben die Experten beobachtet.

Landkreis Verden: Über 100 Horste stehen im Landkreis Verden

Ausreißer gibt es immer, aber Sorgen um den sicheren Bestand der Störche im Landkreis macht sich Winter derzeit nicht. In der hiesigen Region stehen über 100 Horste für die Aufzucht ihrer Brut bereit. „Einige Nester sind bislang unbesetzt, auch deshalb wäre ich mit der Aufstockung um weitere Horste eher zurückhaltend“, sagt Winter. Ganz ausschließen will er es nicht, aber es muss passen. Der Appell des Storchenbetreuers: „Neue Horste sollten nur in der Nähe geeigneter Nahrungsflächen und bevorzugt in den Flussmarschen errichtet werden, mit mindestens 1 000 Metern Abstand zum Nachbarrevier.“ Es sei denn, Adebar ist sein eigener Bauherr: „Da lassen wir dann unsere Finger aus dem Spiel und schauen erst mal, was daraus wird.“