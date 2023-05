Spezialist für lange Strecken: Andreas Jordan

Andreas Jordan mit Trainingspartner Jürgen Menzel (r.) auf ihrer Lieblingstrainingsstrecke in Verden. © Jürgen Hold

Eine neue Streckenführung bringt Veränderung beim Verdener Stadtlauf. Ein besonders treuer Teilnehmer der Sportveranstaltung ist Dr. Andreas Jordan.

Verden – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für den 23. Verdener Stadt-Lauf. Der findet in diesem Jahr zwar erst am 23. Juni statt, doch bis dahin ist noch ein Haufen unterschiedlicher Dinge vorzubereiten. Und der Veranstalter, der Leichtathletikverein Verden (LAV), ist schon seit Wochen da mitten drin.

Allein die Bitte der Polizei, die seit Anbeginn der Laufserie gewohnte Streckenführung zu ändern, bedurfte viele Planungsvarianten. Der Lauf am Parkhaus an der Aller vorbei, sollte aus Sicherheitsgründen geändert werden. Die Läufe über fünf- und zehn Kilometer am Allerufer entlang werden also in diesem Jahr erstmalig bereits in der Predigerstraße abbiegen. Da die Streckenlängen festgeschrieben sind, musste die gewohnte Strecke verlängert werden. Das wird das Aufsichtspersonal den Läufern anweisen.

Einen Läufer wird das ganz besonders wundern: Dr. Andreas Jordan vom Ausrichter LAV Verden. Er ist seit dem ersten Mal bei fast allen Läufen am Start gewesen. Immer auf den Langstrecken, die liegen ihm besonders.

Kein Wunder, denn seine Lieblingsstrecke in Verden hat die doppelte Länge des Stadtlaufs: 20 Kilometer. Da geht es von Verden über Scharnhorst, Kirchlinteln und Weitzmühlen wieder zurück nach Verden. Damit es unterwegs nicht zu langweilig wird, hat er meist seinen Trainingspartner dabei: Jürgen Menzel. Auch der ist seit vielen Jahren beim Stadtlauf am Start.

Marathons in New York oder Barcelona

Auch Jordans Arbeitsplatz passt ins Bild. Der liegt in Frankfurt am Main beim Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, er ist verantwortlich für die Rechnungslegung und ist Steuerberater. Bei drei Arbeitstagen pro Woche am Main bringt das eine Langstreckenleistung im Jahr von fast 40 000 Kilometern (mit der Bahn).

Aber zurück zu seinen Läufen. Jordan sieht sich selbst nicht als Athleten, sondern als reinen Hobbyläufer. Aber auch für diesen Sportlertyp lassen sich seine Leistungen durchaus sehen. In der Winterlaufserie in Bremen 2009 war er Sieger in seiner Altersklasse. Beim Halbmarathon in Dresden 2006:-1:25 Stunden. Marathon in Frankfurt am Main 2014: 3:10 Stunden!

Kein Wunder, dass auch seine Eindrücke von internationalen Marathonläufen in bester Erinnerung geblieben sind: New York Marathon 2013, Marathon du Medoc 2016 und in Barcelona 2019. Dabei ragt für ihn New York besonders heraus: “Das stundenlange Warten vor dem Lauf in Dunkelheit und Kälte, das war nicht ganz ohne“.

Trotz seinen vielfältigen Erlebnissen auf dem internationalen Parkett geht er immer gern in Verden beim Stadtlauf an den Start: „Weil es mir Spaß macht, mich mit Gleichgesinnten zu messen und die eigenen Grenzen auszuloten.“ Gerade beim Verdener Lauf sieht er „eine Signalwirkung für den Breitensport, um auch den „normalen“ Bürger für den Laufsport zu interessieren. Dabei schließt er auch gleich ein großes Dankeschön an alle Ehrenamtlichen an, „ohne die es keinen Stadtlauf geben würde!“ Jordan weiß, was diese Sportler leisten: „Ich organisiere die Teilnahme meiner Firma an Laufveranstaltungen, beispielsweise beim J.P.Morgan-Lauf in Frankfurt. Das ist der weltweit größte Firmenlauf mit 24 000 Teilnehmern aus 1000 Firmen, aber auch den Sparkassenmarathon“.

Bei all seiner Belastung durch den Beruf bleibt ihm aber auch noch Zeit für seine Hobbys: „Reisen, Sport, Freunde treffen, Lesen und Sprachen – aktuell Spanisch“. Und dann ist da noch sein persönlicher Sammeltick, er hebt alle Finisher-Shirts und Medaillen von seinen Läufen auf.

Auf Nachfrage verrät Jordan seinen Lieblingssportler: Es ist Walter Lehr aus Lämmerspiel bei Offenbach: „Der hat mit seinen 75 Jahren noch am Ironman, dem Marathon in Hawaii teilgenommen“. Zu dem würde auch Andreas privates Motto passen, das auch er eigentlich im Sport immer beherrscht: „Niemals aufgeben!“