Sandskulpturen und viel Sonnenschein in Verden

Spaß und gute Laune: Sigi Brüns (l.) und Anna Einsrade vor ihrem Kunstwerk, „das eigentlich ein Herz werden sollte“. © Christel Niemann

Die Schirme aufgespannt, die Sonne strahlte...gute Laune, viel Sand und Kunst..ein bisschen Wasser zum modellieren...was steckt dahinter?

Verden – Sand, Sonne, Super-Wetter, genau richtig, um sich, beschirmt und gut gelaunt an die Arbeit zu machen. Und wem es zu warm wurde, ein bisschen Wasser aus der Sprühdose gab's ja auch: der Rathausplatz verwandelte sich am Samstag für kurze Zeit in eine kreative Zone. Mamas, Papas, Omas, Opas, Kinder und Jugendliche, kurzum, alle, die Lust, Laune und Spaß an kreativer Beschäftigung hatten, waren am eingeladen, in sandiger Umgebung mit ihren Händen etwas zu erschaffen. Und der hochsommerlichen Hitze zum Trotz, ließen etliche Interessierte ihren Ideen freien Lauf, schnitzten, sägten, feilten oder sprühten.

Das Verdener Kunstlabor, die Kooperation von Tintenklecks und Stadt Verden, hatte auch in der aktuellen Projektrunde zum Bau von Sandskulpturen aufgerufen, und die Resonanz der Teilnehmer überraschte angesichts der Hitze selbst Jörg Wießing, Inhaber der mit der Durchführung des Projekts beauftragten Agentur Wiesel-Events. „Hier ist eigentlich immer Betrieb. Zwar etwas verhaltener als im vergangenen Jahr, aber ich bin sehr zufrieden“, meinte er angesichts der spontanen Teilnahme auch junger Kreativlinge.

Eine Tonne Holz und eine Tonne Sand auf dem Rathausplatz in Verden

Von der versiegelten Fläche vor dem Rathaus war kaum noch etwas zu sehen. Stattdessen 15 Baumstämme, ebenso viele Sandquader und quietschgelbe Sonnenschirme und Menschen, die zumeist paarweise die Sandskulpturen aus den Sandquadern herausarbeiteten. „Wir haben insgesamt eine Tonne Holz und eine Tonne Sand auf den Rathausplatz gebracht“, erzählt Wießing, der mit einem Helfer den Sand bereits frühmorgens mit einer speziellen Technik zu Quadern gestapft und verdichtet hatte. „Dadurch braucht der Skulpturenbau nur wenig Platz. Ein riesiger Vorteil gegenüber Events, wo der Sand tonnenweise aufgefahren werden muss“, sagte er.

Und die vor Ort aktiven Besucher waren begeistert: „Wir wollten eigentlich etwas essen gehen. Aber dann sind wir hier hängengeblieben, weil wir unbedingt mitmachen wollten“, erzählen Anna Einsrade und Sigi Brüns. Anna, die gerade aus der Schweiz zu Besuch ist, lebt sonst ihre Kreativität eher bei Handarbeiten wie Stricken aus, während ihre Freundin Sigi in Ottersberg Kunst studiert. Mit ihrer Sandskulptur waren sie allerdings nicht zufrieden. „Es sollte ein Herz werden, sieht aber aus wie ein Frosch“, lachten beide und trugen das Ergebnis mit Humor.

„Eigentlich will ich ja ins Schwimmbad, aber das Angebot hier hat mich dann doch noch gereizt“, meinte Lorenzo de Martin. Der Zwölfjährige hatte schon beim letzten Kunstlabor mit Sand geschnitzt, aber diesmal, so fand er, ginge ihm das Arbeiten leichter von der Hand. „Die Technik ist mir schon etwas vertraut.“ Doch mit dem Motiv haderte auch er. „Anfangs sollte es nur ein Z werden. Dann ein Monster und jetzt sieht es eher nach einem Tsunami aus.“ Folglich ein Z-Monster-Tsunami, aber warum auch nicht? „Spaß hat's gemacht“, sagt Lorenzo.

90-Kilo-Skulpturen auf dem Rathausplatz in Verden

Die kreativen Ergebnisse der Teilnehmer, die ihre etwa 90-Kilo-Skulpturen nicht mit nach Hause nehmen konnten (oder wollten), werden noch ein paar Tage auf dem Rathausplatz gezeigt, ehe sie von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs entfernt werden.

Übrigens: Sollte es Regen und Hagel geben, dann stellt das laut Wießing keine Gefahr für die Kunstwerke dar. „Das können die ab. Das gibt höchstens ein paar Schlieren. Die stehen superfest“, meinte er. nie