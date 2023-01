Sparkasse Verden schließt alle Geldautomaten in der Nacht – und zwei Standorte dauerhaft

Von: Bjarne Kommnick

Die Sparkasse in Verden schließt in der Nacht ab sofort alle Bankautomaten. Zwei Standorte gibt das Kreditinstitut endgültig auf.

Verden – Nach einer Geldautomaten-Sprengung in Oyten in der Nacht zum Freitag, dem 27. Januar, hat die Kreissparkasse Verden noch am gleichen Tag Konsequenzen gezogen. Ab sofort sollen die Geldautomaten im gesamten Landkreis ab Mitternacht bis 5 Uhr morgens außer Betrieb bleiben, wie der Weserkurier zuvor berichtet hatte. Zudem gebe die Kreissparkasse Verden zwei Standorte im Kreisgebiet komplett auf, heißt es weiter.

Landkreis Verden Bevölkerung 136.792 Fläche 787,7 km² Hauptstadt Verden (Aller)

Geldautomaten am Lahof und in Verden-Borstel bleiben dauerhaft geschlossen

Demnach soll der Geldautomat beim Edeka am Lahof in Achim-Baden dauerhaft geschlossen bleiben. Auch der Automat an der Rewe-Filiale im Ohrt in Verden-Borstel sei von dieser Entscheidung betroffen. Erst Ende Dezember musste die Sparkasse den gesprengten Automaten am Kaufland in der Schulstraße in Verden bis auf Weiteres aufgeben.

Die Kreissparkasse Verden lässt alle Bankautomaten in der Nacht ab sofort geschlossen und zwei Filialen dauerhaft. © dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Filiale in der Carl-Hesse-Straße nahe dem Stadion am Berliner Ring soll ebenfalls weiterhin geschlossen bleiben. Wie es mit dem Geldautomaten in Oyten beim Combi weitergeht, ist kurz nach dem Vorfall am Freitag noch offen. Feststeht, jedoch, dass nachts alle Automaten im Landkreis nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

„Weitere Hürde, die Täter abschreckt“: Kreissparkasse Verden reagiert auf Automatensprengungen

Dr. Beate Patolla erklärte gegenüber dem Weserkurier: „Eine nächtliche Schließung ist keine Garantie, dass ein Standort nicht überfallen wird, aber zumindest eine weitere Hürde, die Täter abschreckt“. Die Sparkasse würden demnach immer wieder alle Geldautomaten-Standorte auf ihre Sicherheit überprüfen. Deshalb hätte das Unternehmen in Vergangenheit bereits viele Maßnahmen ergriffen.

Bis die technische Umstellung erfolgt ist, seien die Geldautomaten zwar noch rund um die Uhr verfügbar, jedoch würde die Kreissparkasse deshalb vorerst einen Sicherheitsdienst zur Bewachung der Anlagen einsetzen. Einige Standorte seien demnach besonders für kriminellen Machenschaften anfällig, da sie an einer günstigen Verkehrsstruktur angeschlossen seien. Dazu dürften beispielsweise auch der gerade gesprengte Automat in Oyten nahe der A1 und der Automat im Verdener Kaufland unweit der A27 zählen.