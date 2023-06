Sommer ohne Langeweile mit dem Dörverdener Ferienprogramm

Das Ferienprogramm wird gut angenommen. Da sind Irina Andres, Ansprechpartnerin im Dörverdener Rathaus, und Bürgermeister Alexander von Seggern sicher. © Gemeinde

Dörverden – In Zusammenarbeit mit den Vereinen und Organisationen bietet die Gemeinde Dörverden vom 6. Juli bis zum 16. August ein umfangreiches Ferienprogramm mit viel Abwechslung und Spaß an. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren können zwischen 28 Angeboten wählen. Neben Kreativangeboten, wie Nähen oder Basteln, Musik machen und Singen, lädt das Programm auch zu zahlreichen Ausflügen ein.

Die Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, der Tierpark Beverstedt oder das Wolfcenter Dörverden sind die attraktiven Ziele im Plan. Daneben können die Kinder und Jugendlichen den Wald mit dem Förster, dem Jäger oder dem Nabu erkunden. „Die Sportbegeisterten haben in diesem Sommer die Qual der Wahl“, schreibt Bürgermeister Alexander von Seggern. „Bei Tennis, Karate, Handball, Kanu oder Boot fahren, beim Segeln und Paddeln wird Spaß und die Möglichkeit geboten, vieles auszuprobieren. Auch ein virtuelles Fußball- und Kicker-Turnier ist in diesem Jahr dabei.“

Die Kirchengemeinde lädt zu einem Ferienabschlussfest mit Kirchenrallye und Hüpfburg ein. Wer den Dörverdener Flyer im Kletterpark Verden vorlegt, erhält für die gesamte Sommerferienzeit einen Rabatt von 2,50 Euro auf den Eintrittspreis. „Es ist bestimmt wieder für jeden etwas dabei, Langeweile kann nicht aufkommen“, ist von Seggern sicher.

In den nächsten Tagen werden 750 Flyer mit der Programmliste an den Dörverdener Schulen verteilt und wer nicht da ist, findet auch im Rathaus welche. Ab Donnerstag, 8. Juni, sind die Veranstaltungen und das Programmheft zudem im Onlineportal unter www.unser-ferienprogramm.de/doerverden zu finden.

Auf der Internetseite sind auch die Anmeldungen möglich, die wie bisher im Online-Verfahren durchgeführt wird. Wer keinen eigenen Internetzugang hat, kann gerne die kostenfreie PC-Benutzung in der Bücherei Dörverden in Anspruch nehmen. Fragen dazu und zum Programm selbst beantwortet Irina Andres unter Telefon 04234/399-34. Sie ist im Dörverdener Rathaus für die Koordination des Angebots verantwortlich

Die Anmeldefrist läuft bis zum 29. Juni. In den darauf folgenden Tagen erhalten Eltern die Mitteilung, für welche Veranstaltungen ein Platz zugeteilt werden konnte. Liegen für eine Veranstaltung mehr Anmeldungen als Plätze vor, wird der Platz über einen Zufallsgenerator zugelost. Wer seinen fest zugeteilten Platz nicht in Anspruch nehmen kann, sollte sich dringend direkt beim Veranstalter abmelden. Das gilt auch für kurzfristige Absagen noch am Veranstaltungstag. Nur so sei es möglich, dass jemand von der Warteliste nachrücken kann, heißt es aus dem Rathaus.

„Unsere Veranstalter haben sich einmal mehr selbst übertroffen. Darüber sind wir glücklich und dankbar. Ohne die fleißigen Helferinnen und Helfer wäre so ein tolles Angebot gar nicht möglich. Da möchte man nochmal Kind sein“, so Irina Andres abschließend.