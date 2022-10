Für mehr Licht geht die Stadt Verden ins Risiko

Von: Markus Wienken

Solarlampen an der Einmündung der A27 zwischen Dauelsen und Walle sorgen bereits seit 2017 für – das bislang einzige – Licht auf der 1,6 Kilometer langen Strecke. © Markus Wienken

Endlich wird‘s heller zwischen Dauelsen und Walle. Dafür geht die Stadt in Vorkasse...zahlt 50.000 Euro...Und: nicht nur da....

Verden – Jetzt wird’s doch noch heller in und um Verden. Und: Vor allem die Dauelser und Waller sollte es freuen. Seit Jahren kämpfen beide Ortschaften für mehr Licht entlang der Bundesstraße 215 von Walle nach Dauelsen und umgekehrt. „Wir sind nicht zuständig“, so bislang das Signal der Stadt. Nun kommen die Lampen doch, 23 Stück im Solar-Format zum Preis von 50 .000 Euro. Entsprechende Mittel sollen dafür im städtischen Haushalt bereitgestellt werden. In den Ortsräten gab es dafür bereits durchweg Zustimmung.

Zwischen Dauelsen und Verden 23 Solarlampen

Herbst und Winter stehen vor der Tür, wer mit dem Rad oder gar zu Fuß zwischen Dauelsen und Walle unterwegs ist, für den ist es in den Morgenstunden und gegen Sonnenuntergang eine Tour ins Ungewisse, weil zappenduster. Die Strecke führt, parallel zur B 215, über die A27 und kreuzt dabei die Zu- und Abfahrten der Autobahn. „Im Bereich der BAB-Abfahrt stehen bereits zwei Solarlampen, die sich bewährt haben“, erklärt Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün.

Wenn der Winter kommt, herrscht bereits am frühen Abend weitgehend Dunkelheit zwischen den Ortschaften Dauelsen und Walle. © Wienken, Markus

Im Winter ab Verden-Dauelsen zappenduster

Was auf halber Strecke zwischen Walle und Dauerten im Dunkeln wie ein Leuchtturm den Weg weist, soll nun in beide Richtungen seine Fortsetzung finden. „Der Radweg zwischen den beiden Ortschaften ist circa 1.300 Meter lang, aufgestellt werden in regelmäßigen Abständen 23 Solar-Leuchten“, so Weber.

War ursprünglich auch mal angedacht, auf der Strecke ein Stromkabel zur Versorgung der Lampen zu verlegen, wurden aus Kosten- und vor allem Zeitgründen die Pläne zu den Akten gelegt. Sowohl Stadt als auch Stadtwerke fürchteten langwierige Verhandlungen mit der Bahn, da das notwendige Kabel durch den angrenzenden Bahndamm verlegt werden müsste. „Aus diesem Grund und um bei der Herstellung der Beleuchtung klimaneutral zu bleiben, werden Solarlampen empfohlen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Um die Aufstellung der Leuchten kümmern sich die Stadtwerke Verden. Die Kosten dafür belaufen sich nach bisherigen Schätzungen auf circa 50. 000 Euro. Das Geld soll im Haushalt 2023 angemeldet werden. Stimmen nachfolgend Ausschuss und Stadtrat den Ausgaben zu, könnte schon Ende des Jahres 2023 das Licht zwischen Dauelsen und Walle brennen.

Förderbescheid der NBank für Verden - aber noch kein Geld auf dem Konto

Ob die Stadt auf den gesamten Kosten sitzen bleibt? „Für die Maßnahme wurde im Rahmen des Radverkehr-Sonderprogramms ,Stadt und Land’ ein Förderantrag gestellt“, erklärt Stephanie Weber. Eine Bewilligung zum vorzeitigen Beginn der Maßnahme habe die NBank erteilt. „Fördermittel stehen zurzeit jedoch nicht zur Verfügung“, weiß Weber. Insofern verbleibt bei der Stadt ein „Restrisiko“, dass die Maßnahme nicht unterstützt wird und die Stadt die Kosten komplett alleine tragen muss. Der Fördersatz beträgt ansonsten 75 Prozent.

Eigentlich schien das Lampen-Projekt zwischen Dauelsen und Walle genau aus diesen Gründen schon gestorben. Die Strecke zwischen den beiden Ortschaften Dauelsen und Walle liegt außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Verden, zahlen müsste für Lampen, wenn überhaupt, Land oder Bund, nicht aber die Stadt. In den Ortschaften hatte es dafür immer wieder heftige Kritik gegeben. Zuletzt hatten die Dauelser Ortsbürgermeisterin Sabine Patzer-Janßen und Walles Ortsbürgermeister Detlef Peterson die Lampen gefordert. „Auch deshalb, weil viele Kinder und Jugendliche die Strecke nutzen“, so das Duo. Ein erster Antrag für die Installationen der Lampen entlang der Strecke liegt über ein Jahrzehnt zurück: „Er wurde bereits im Jahr 2008 vom damaligen Ortsrat gestellt, allerdings aus Kostengründen abgelehnt“, weiß Peterson.

Immer wieder hatten sich seit dem Orts- und Stadtratsmitglieder, darunter Bärbel Rater und Karin Hanschmann, in Anträgen für die Lampen eingesetzt. Nun schwenkt auch die Verwaltung ein, zumal es offensichtlich auch eine technisch sinnvolle Lösung verbunden mit einem Sinneswandel gibt.

Stadt Verden ist nicht verpflichtet, die Lampen zu zahlen

Verpflichtet sei die Stadt zwar nach wie vor nicht, die Lampen aufzustellen. Allerdings macht Stephanie Weber vom zuständigen Fachbereich Straßen und Stadtgrün deutlich: „Die durchgängige Beleuchtung des Radweges zwischen den Ortschaften Dauelsen und Walle ist aus unserer Sicht eine Maßnahme zur Förderung des Radverkehrs.“ Damit passe das Projekt in die Zielsetzung der Stadt, dass sich im Zuge des Klimawandels immer mehr Menschen statt ins Auto auf das Rad setzen.

Verden: 24.000 Euro für Lampen am Osterkrug

Passend dazu plant die Stadt die Aufstellung weiterer Solarlampen. Elf Leuchten setzen die Stadtwerke an den Abschnitt der Landesstraße 171 (Osterkrug), von der Einmündung Max-Planck-Straße über die Bundesautobahn A2 – Richtung Kirchlintelnteln – bis zur Einmündung Schnuckenstall auf einer Länge von circa 600 Metern. Kosten: 24 .000 Euro.

Verden: 22.000 Euro für Lampen in Neumühlen

Heller wird’s auch in Scharnhorst. Auf dem Radweg entlang Neumühlen, von der Einmündung Wittekindstraße bis zur Verlängerung Neue Schulstraße (Im Stüh), werden auf einer Länge von 770 Metern zehn Leuchten aufgestellt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 22. 000 Euro.

So könnte es schnell und auf dauer heller bleiben an der Bundesstraße in Verden: Solarpaneelen versorgen die Lampen mit Strom, damit das Licht brennt – hier an der Landesstraße in Greifswald, in Mecklenburg-Vorpommern. © Detlef Peterson

Auch für die beiden Projekte gilt, es bleibt ein Restrisiko, dass die Stadt auf den gesamten Kosten sitzen bleibt. Eine Bewilligung der Maßnahme wurde seitens der NBank zwar erteilt, Fördermittel gibt es noch nicht.