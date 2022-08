„Solar auf Parkplätzen – die Prüfung läuft“

Von: Heinrich Kracke

„Die Hitze ist eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Gesundheit. Mit Grün halten wir dagegen“: Bürgermeister Lutz Brockmann äußert sich zur Klimapolitik der Stadt. © Kracke

Im Sommerinterview (Teil 3) spricht Bürgermeister Lutz Brockmann über den Klimawandel und geplante Maßnahmen in der Stadt, die künftige heiße Sommer erträglicher machen sollen.

Verden – Die Hitze dieses Sommers ist auf den Plätzen in der Innenstadt unerträglich, von einer nächtlichen Abkühlung kann kaum noch die Rede sein. Wo in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, und wie die Stadt gegensteuern will, darüber äußert sich Bürgermeister Lutz Brockmann in Teil drei des Sommerinterviews. Die Fragen stellte Heinrich Kracke.

Spätestens seit Greta Thunberg ist der Klimawandel in aller Munde. Was hat die Stadt bisher getan und künftig vor?

Lutz Brockmann: Seit Jahrzehnten wird vor dem dramatischen Folgen des Klimawandels gewarnt und sind wir alle zu mehr Klimaschutz aufgefordert. In diesem Sommer spüren wir Menschen erneut, was Klimawandel mit Dürre und Sommerhitze für uns bedeutet. Der Ausblick auf das Jahr 2100 ist bedrohlich, laut Prognose bekommen wir ein Klima, wie heute in Südfrankreich. Die Hitze ist eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Gesundheit, die Sommerhitze führt auch in Deutschland zunehmend zu Hitzetoten. Daher hat die Stadt eine Stadtklimaanalyse erstellen lassen, um in der Stadtentwicklung die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu beachten.

Das klingt aber alles sehr theoretisch.

Dann gern ein Beispiel. Bis vor kurzem wurden die Wohnhäuser meist nach Süden in Richtung Sonne ausgerichtet. Jetzt geht es um Sonnenschutz und Schattenplätze. Die Stadtklimaanalyse zeigt die große Bedeutung vom Grün: Baumalleen spenden kühlenden Schatten und grüne Gärten befördern die nächtliche Abkühlung. Eine hohe Versiegelung führt zu extremen Hitzebelastungen, in Verden sind dies die Gewerbegebiete, die Innenstadt und auch Neubaugebiete wie Neumühlen. Das Pflanzen von Bäumen, die Anlage grüner Gärten, mehr Fassaden- und Dachbegrünung sind sinnvolle Maßnahmen. Für eine ausreichend wirksame Klimaanpassung brauchen wir entsprechende angepasste lokale Konzepte.

Und in zehn Jahren, in denen die Konzepte greifen, vielleicht greifen, ist alles zu spät...

Wenn die Konzepte in zehn Jahren wirken und die Sommerhitze in Verden im Vergleich zu anderen Orten erträglich bleibt, werden wir alle sehr dankbar sein. Bäume brauchen Zeit zum Wachsen, bis sie einen ihren kühlenden Schatten werfen. Daher müssen wir jetzt die großen Bäume erhalten und viele junge Bäume pflanzen. Der neue Flüssepark schafft eine grüne Klimaoase. Bis März 2023 entstehen drei neue Innenstadtgärten. Auch die Erweiterung vom Allerpark verbessert die Sommerfrische für die Altstadt. Mehr Stadtgrün ist ein zentrales Ziel vom Masterplan Innenstadt.

Ein großes Kapitel fehlt noch: Das der Erneuerbaren Energien und der energetischen Sanierungen.

Noch als SPD-Fraktionsvorsitzender habe ich die energetische Modernisierung von Schulen und Kitas eingeleitet. Fast die Hälfe der städtischen Gebäudeflächen werden inzwischen mit Nahwärme, Holz oder Wärmepumpe beheizt. Mit dem Verdener Klimakonzept und unserer Klimaschutzmanagerin nutzt die Stadt intensiv die zahlreichen Fördermöglichkeiten. Aktuell sind Wärmeschutzfenster für die Jahnschule in Vorbereitung.

Die Verdener Klimabilanz zeigt pro Einwohner eine bundesdurchschnittliche Klimabelastung trotz des eingerechneten hohen Energiebedarfs der Verdener Industrie. Dies zeigt das hohe Engagement der Verdener Unternehmen und Privatleute. Wegen der zunehmenden Klimakrise und der aktuellen Energiekrise verstärkt auch die Stadt die Anstrengungen für Energieeinsparung und für mehr erneuerbare Energien.

Um ein nächstes großes Thema machen Sie einen Bogen, um Solaranlagen. Muss Ihnen der Magic-Park mit seiner Solaranlage auf Parkplätzen vormachen, wie es geht?

Pfiffig, dass der Magic-Park auf dem Weg zum ersten klimaneutralen Freizeitpark ist. Auf dem unbefestigten Parkplatz dort ist das Aufstellen einer Solaranlage leichter und wirtschaftlich. Das bietet sich auch für die Beschattung von Parkplätzen an Supermärkten an. Für die städtischen Parkplätze läuft gerade eine Prüfung.

Dabei stellt sich die Frage, was ist besser: Solaranlage oder Bäume? Solaranlagen wandeln die Sonnenstrahlung zu einem Drittel in Strom und zu zwei Dritteln in Wärme um. Somit verstärken sie die Aufheizung der Innenstädte. Die Bäume auf dem Norderstädtischen Markt geben dagegen einen kühlenden Schatten. Beim Neubau der Reeperbahn fiel die Entscheidung auch aus Gründen des Stadtbilds für eine Allee. Solaranlagen gibt es bereits auf vielen städtischen Dachflächen, eine weitere größere Solaranlagen wird aktuell für die Dächer der Grundschule am Lönsweg vorbereitet.