Sicherheit für Zauneidechse und Co.

Dörverden – Die Gemeinde Dörverden hat bei den Erschließungsmaßnahmen für den geplanten Gewerbe- und Industriepark (GIP) Barme auch die Natur im Blick. Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung wurde jetzt eine Plane gespannt, die die Zauneidechse schützen soll.

Das Reptil, das in dem Gebiet in Barme nachweislich vorkommt, ist stark gefährdet, und ihr Bestand soll durch die geplanten Baumaßnahmen nicht noch weiter dezimiert werden.

+ Mit einem Minibagger bereitet Christian Willenbrock vom Baubetriebshof eine Schneise zum Aufbau des Zaunes vor. Bei den gesamten Maßnahmen in Barme wird so gearbeitet, dass artenschutzrechtliche Konflikte zu jedem Zeitpunkt ausgeschlossen sind, berichtet Bürgermeister Alexander von Seggern. © Gemeinde Dörverden Die Schutzzäune, die ein Team des Büros „Öplus Ökologie und Kommunikation“ aus Bremen unter Leitung des Diplom-Biologen Ludger Hellbernd aufgestellt hat, sollen ein Einwandern der Tiere in die Baufelder zu deren Schutz verhindern. Identische Maßnahmen hat es seinerzeit bereits beim Bau des Industriestammgleises auf dem Gelände des GIP gegeben. „In enger Einbindung der Unteren Naturschutzbehörde wird überdies bei allen Maßnahmen sichergestellt, dass artenschutzrechtliche Konflikte zu jedem Zeitpunkt ausgeschlossen und alle naturschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden“, berichtet Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern.

So seien auf dem Gelände auch Fledermäuse nachgewiesen worden. Bei den Vorarbeiten für die neue Zufahrt zum GIP seien zwei Bäume nicht gefällt worden, da in den Baumhöhlen Winterquartiere der Tiere festgestellt wurden. „Dafür war ein Biologe vor Ort, der fachkundig die Baumhöhlen mit einem Endoskop untersucht hat“, berichtet der Verwaltungschef. „Ich habe die Bilder gesehen, das war ganz niedlich, da hatten sich zwei Fledermäuse richtig schön eingemummelt.“ Erst wenn deren Winterschlaf beendet ist, und unter Beachtung der Naturschutzauflagen die Freigabe erfolgt, werden auch diese Bäume entfernt.

„Als nächstes steht eine archäologische Untersuchung des Geländes an, bei der wir eng mit Kreisarchäologin Dr. Jutta Precht zusammenarbeiten“, so von Seggern. Erst danach kann die Ausschreibung für die Straßenbaumaßnahme erfolgen. „Wir hoffen, dass wir zeitnah ein Unternehmen finden“, so von Seggern. „Wir wollen schließlich noch in diesem Jahr beginnen.“ rei