Dörverdener Senioren hängen Wünsche an den Baum

Von: Christel Niemann

Kaum geschmückt,war der Seniorenwunschbaum im vergangenen Jahr auch schon wieder leergepflückt. © Niemann

In Dörverden ist es mittlerweile Tradition, zu Weihnachten einen Wunschbaum für Senioren aufzustellen. Diese wird auch in diesem Jahr fortgesetzt, doch anders als in den Jahren zuvor ist die mit Wunschzetteln von Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses am Hesterberg bestückte Tanne diesmal im Rahmen der Adventsausstellung am Sonntag, 4. Dezember, vor dem Gemeindehaus zu finden.

Dörverden – Meist viele Jahrzehnte gearbeitet und dann reicht die Rente im Alter nicht einmal aus, um sich kleine Wünsche zu erfüllen. So geht es vielen älteren Menschen und auch vielen, die in der kreiseigenen Senioreneinrichtung in Dörverden leben. Sie benötigen ihre Rente, um den Platz im Heim zu zahlen, sodass von dem Geld oft kaum noch etwas übrig bleibt und keine großen Sprünge, geschweige denn besondere Weihnachtswünsche, möglich sind.

Wünsche sind in der Regel bescheiden

Auf Initiative von Gabriele Lohmann haben die Bewohner der Senioren- und Pflegeeinrichtung daher auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, ihre individuellen Wünsche auf Karten zu schreiben, damit diese von freiwilligen Schenkern erfüllt werden. Denn Lohmann weiß, dass nicht nur Kinder, sondern auch Senioren Wünsche hegen. „Diese sind in der Regel sehr bescheiden“, so die Erfahrung der Dörverdenerin. „Einige wünschen sich etwas Selbstgemachtes, aber meistens werden Kosmetikartikel, Rauchwaren, Lesestoff oder eine warme Wolldecke auf die Karten geschrieben.“

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden auf den Wunschzetteln keine Namen genannt und die Vermittlung erfolgt über die Initiatorin. Das gewünschte und festlich verpackte Geschenk muss bis spätestens eine Woche vor dem Fest im örtlichen Edeka Markt von Eduard Schröder abgegeben werden, damit jeder Bewohner sein Geschenk noch rechtzeitig zum Fest in den Händen hält „Es wäre natürlich schön, wenn dem Geschenk auch eine hübsche Karte mit einigen persönlichen Worten beigefügt wird“, regt Lohmann an, die sich darüber freut, dass die Aktion in den vergangenen Jahren so großen Zuspruch erfahren hat.