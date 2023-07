Schweißtreibender Einsatz in Scheune in Otersen

Von: Reike Raczkowski

Schnell raus aus der Scheune mit den brennenden Heuballen. © Feuerwehr/Bruns

Am ohnehin sehr heißen Samstag mussten die Kirchlintler Feuerwehrleute in Otersen aus einer heißen Scheune brennende Heuballen holen.

Otersen – Es sollte ein anstrengender Einsatz werden: Am Samstagvormittag wurden große Teile der Gemeindefeuerwehr Kirchlinteln nach Otersen in die Dorfstraße gerufen. Gemeldet wurde eine Scheune, die im Vollbrand stehen soll. „Eine massive Rauchentwicklung, die aus der Scheune drang und durch den halben Ort zog unterstrich diese Annahme“, berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Wenn dann vor Ort auch kein Vollbrand eines Gebäudes vorgefunden wurde, hatten die Wehren dennoch gut zu tun und mussten vor allem schnell handeln: Die ersten Kräfte fanden acht stark qualmende Quaderballen in der Scheune vor. Es wurde umgehend eine Löschwasserversorgung von zwei nahe gelegenen Hydranten aufgebaut. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen dann in das Gebäude zum Innenangriff vor.

Um die Sicht in der Scheune zu verbessern, wurde im Einsatzverlauf ein Überdruckbelüfter in Stellung gebracht, der den Qualm aus der Scheune gepustet hat.

Mit einem Radlader wurde das Heu auf eine Freifläche hinter die Scheune gebracht und abgelöscht.

Dorfladen-Team bringt Getränke

Ein Einsatzwagen vom Deutschen Roten Kreuz sicherte die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten ab. „Die körperlichen Belastungen sind in der teilweise sehr dicken Einsatzbekleidung und Temperaturen bei 30 Grad nicht zu unterschätzen gewesen“, schreibt die Feuerwehr. Die ausreichende Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken wurde durch den Dorfladen Otersen sichergestellt.

Die Drehleiter der Feuerwehr Verden und der ELW 2 von der Kreisfeuerwehr Verden, die ebenfalls alarmiert worden sind, haben nach der ersten Lagemeldung ihre Anfahrt abgebrochen und sind zum jeweiligen Standort zurückgekehrt.

Durch die frühzeitige Entdeckung des Brandes und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Schaden abgewendet werden. Es befanden sich circa 80 Kräfte im Einsatz. Nach gut zwei Stunden konnten auch die letzten Kräfte ihren Einsatz beenden.

Die Polizei hat die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung beschlagnahmt und schätzt den am Gebäude entstandenen Schaden auf circa 30 000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren Anwohner mittels Rundfunkdurchsage angewiesen worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.