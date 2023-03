Schrecklicher Flammentod: Autofahrer verbrennt nach Unfall hinter dem Steuer

Von: Steffen Maas

Das Wrack des verunglückten Autos ist komplett ausgebrannt. Für die Person hinter dem Steuer kam jede Hilfe zu spät: Sie verstarb in den Flammen. © Nord-West-Media TV

In Bassen ist bei einem tragischen Autounfall in der Nacht zum Samstag eine Person gestorben. Sie verbrannte hinter dem Steuer ihres Wagens.

Bassen – Tragische Szenen kurz hinter der Bassen in der Gemeinde Oyten (Landkreis Verden): In der Nacht auf Samstag ist eine Person nach einem Unfall hinter dem Steuer ihres brennenden Autos gestorben. Die aufgrund des Brandes alarmierte Feuerwehr Bassen konnte nur noch die Flammen löschen und das Opfer bergen.

Tragischer Unfall in Bassen: Feuerwehrleute können Person im brennenden Wrack nicht mehr retten

Für die Rettungskräfte ist der Einsatz auf dem Brillkamp aufgrund der tragischen Szenen eine harte Probe: Bei der Ankunft am Unfallort gegen 2:30 Uhr steht der Wagen noch in Vollbrand, eine Rettung der hinter dem Steuer sitzenden Person ist jedoch nicht mehr möglich. Sie verstirbt in den Flammen.

Trotz der fürchterlichen Eindrücke erledigen die Feuerwehrleute ihre Arbeit. Sie löschen das brennende Wrack und starten eine Personensuche durch die umliegenden Felder. Auch mithilfe einer Drohne wird sichergestellt, dass das Opfer zum Zeitpunkt des Unfalls alleine im Auto saß und es keine weiteren Verletzten gibt.

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bassen war der schreckliche Unfall in der Samstagnacht eine große Belastung. © Nord-West-Media TV

Tödlicher Unfall auf dem Brillkamp: Polizei übernimmt – Einsatzkräfte erhalten psychologische Betreuung

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Als bereits gesichert scheint, dass das Auto des Opfers links von der Landstraße abgekommen ist und gegen einen massiven Baum krachte. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, der Brillkamp war dafür noch mehrere Stunden voll gesperrt.

Für die Einsatzkräfte des schrecklichen Unfalls steht jetzt zudem eine psychologische Betreuung zur Verfügung.