Sahnestück in Wahnebergen mit ein klein wenig Domblick

Von: Reike Raczkowski

Rechts und links neben den drei Herren, die hier auf der Verlängerung des Schulwegs stehen, soll das Baugebiet entstehen: Bürgermeister Alexander von Seggern, Torsten Hoins (NLG) und Fachbereichsleiter Jonas Diering (v.l.). © Raczkowski

Wahnebergen – Nachhaltigkeit soll großgeschrieben werden in dem geplanten, fast vier Hektar großen neuen Baugebiet in Wahnebergen. Fossile Brennstoffe, Schottergärten und großflächige Versiegelung sollen bei der „Erweiterung Westeresch“ keine Rolle mehr spielen. Damit will die Gemeinde einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Es ist das erste große Baugebiet in der Gemeinde Dörverden seit vielen Jahren, der Siedlungsdruck ist groß und ein rascher Verkauf der Flächen in Wahnebergen deswegen relativ wahrscheinlich. „Bezahlbares Bauland, so nah an der Kreisstadt und dennoch ländlich – wenn wir von dieser Fläche nicht absolut überzeugt wären, hätten wir sie nicht gekauft“, so Torsten Hoins von der NLG, die das Baugebiet planen und vermarkten wird. Gemeinsam mit Bürgermeister Alexander von Seggern und Fachbereichsleiter Jonas Diering zeigte er jetzt die Fläche bei einem Pressetermin.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Westen der Ortschaft Wahnebergen und grenzt dort an die vorhandene Wohnbebauung im Eschweg und Westeresch an. Bisher noch ein Mais- beziehungsweise Getreidefeld, soll hier schon nächstes Jahr – wenn alles nach Plan läuft – ein Baugebiet mit circa 40 Grundstücken entstehen. Vor allem die nach wie vor besonders stark nachgefragten Einfamilienhäuser sollen hier gebaut werden, aber auch Doppelhäuser sowie zumindest zwei Mehrfamilienhäuser. Wer derzeit auf der noch unbebauten Fläche steht, muss zwar ein wenig die Augen zusammenkneifen, aber sieht dann doch tatsächlich den Verdener Dom, wenn er in Richtung Kreisstraße 14 schaut. Wer hier wohnt, ist mit dem Fahrrad über die neue Eisenbahnbrücke in wenigen Minuten in Verden – mit dem Auto dauert es zu den Stoßzeiten wahrscheinlich ein klein wenig länger.

40 Baugrundstücke sind im Rahmen der „Erweiterung Westeresch“ geplant. © NLG

Im Plangebiet werden Flächen für ein elektrisches Carsharing-Angebot ausgewiesen und auch sonst sind die Planungen vom Gedanken der Nachhaltigkeit getragen. Deswegen soll der Einsatz von fossilen Energieträgern komplett ausgeschlossen werden, Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind verpflichtend, Schottergärten verboten und statt Zäunen werden hier Hecken favorisiert. Auf jedem Grundstück muss die Bauherrin oder der Bauherr mindestens einen „hochstämmigen, standortgerechten, heimischen Laubbaum“ pflanzen und dauerhaft erhalten.

„Wir hatten bereits einige Anrufe von Interessenten“, berichtet Fachbereichsleiter Jonas Diering. Diese würde man allerdings direkt an die NLG verweisen. „Und wir haben bereits eine Liste mit circa 15 bis 20 potenziellen Käufern“, so Torsten Hoins.

Wegen einer neuen Rechtssprechung wird das Ganze allerdings wahrscheinlich nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in einem beschleunigten Verfahren abgewickelt werden können, berichtet Bürgermeister Alexander von Seggern. Mit einer großen Zeitverzögerung rechne man deswegen allerdings nicht: Statt im Frühjahr peile man nun den Sommer als Startpunkt für die Erschließung an, so Hoins zuversichtlich.

Derzeit befindet sich der Plan in der öffentlichen Auslegung, wie von Seggern erinnert. Und noch bis zum 4. September hätten Bürger die Möglichkeit, ihre Einwendungen vorzubringen.