Waldspielplatz Verden: Rollenbahn endgültig ausgebremst

Rollbahn ohne Wagen: Die Schienen sind schon seit Jahren verwaist. Nun wird die Anlage abgebaut, Platz für eine neue Attraktion geschaffen.

Generationen von Kindern ließen sich auf der Verdener Rollenbahn den Wind um die Nase wehen...oder auf Kohltouren...das ist vorbei...aber es kommt was Neues..

Verden – Auch eine Rollenbahn muss mal zum TÜV. Oder besser noch, der Sachverständige kommt, weil weniger aufwendig, zur selbigen, in diesem Fall auf den Verdener Waldspielplatz, um die Bahn genauestens unter die Lupe zu nehmen. Die Lupe braucht er jedoch nicht, schon der erste Eindruck und das Ergebnis dürfte feststehen: „Nicht mehr zeitgemäß und ein Sicherheitsrisiko.“ Die Stadtverwaltung hat schon vor Jahren die Notbremse gezogen, „Rolli“ steht im Schuppen, Rückkehr ausgeschlossen. „Wir werden an der Stelle etwas komplett Neues, aber ebenso Spannendes bauen“, sagt Silke Schwarz vom Fachbereich Straßen- und Stadtgrün.

Verdener Waldspielplatz - „Rolli“ steht sch on seit Jahren im Schuppen

Der Waldspielplatz, das Gelände mit seinen Höhen und Tiefen, ist durchaus anspruchsvoll, war für die Sommerrodelbahn wie gemacht. „Uns er Plan ist es, nach dem Rückbau der Anlage inklusive der Schienen die Topographie des Umfeldes zu nutzen und dafür ein passendes Spielgerät zu finden“, erklärt Silke Schwarz. Was genau an die Stelle rücken wird, da laufen noch Gespräche. Wippe, Schaukel, Röhren und Seilbahn gibt es bereits auf dem Gelände. „Wir denken an etwas Größeres, durchaus auch Höheres, eine Spiellandschaft, die zum Wald passt und den Platz noch einmal zusätzlich aufwertet.“

Im städtischen Rahmenplan Spielplätze und Treffpunkte ist für die Neu- und Umgestaltung ein bis zu fünfstelliger Betrag ausgewiesen. „Damit lässt sich schon etwas finden“, so Schwarz. Nach der Ausschreibung und der Sammlung von Vorschlägen ist zudem daran gedacht, die Ideen vor der endgültigen Umsetzung öffentlich vorzustellen. Insbesondere die Anwohner der umliegenden Wohnviertel sind regelmäßig auf dem Gelände mit ihren Kindern unterwegs, dürften den ein oder anderen Gedanken mit einbringen können.

Verdener Rollenbahn - ohne Helm und nicht angeschnallt, ein echtes Abenteuer

+ Auch der Prellbock ist in die Jahre gekommen und zeigt Ermüdungserscheinungen. © Wienken, Markus

Neuanschaffung auf dem Waldspielplatz Verden für 50.000 Euro

Bei allem Verständnis für den Hang zur Nostalgie, eine neue Rollenbahn stehe allerdings nicht zur Debatte, so Silke Schwarz. Was vor Jahrzehnten noch möglich, sei aus heutiger Sicht undenkbar. Auch deshalb wurde der Wagen nach jahrzehntelangem Einsatz und vielen Kilometern aus dem Verkehr gezogen. Wer sich in die Bahn setzte, ohne Helm und nicht angeschnallt, der startete nachfolgend in ein echtes Abenteuer – und nahm dabei auf dem abschüssigen Gelände ordentlich Fahrt auf. Der Schienenbereich, gegen kreuzende Fußgänger nur durch eine niedrige Holzbarriere abgegrenzt und kaum gesichert, sauste der Wagen rund 100 Meter quer über das hügelige Areal. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene schätzten auf so mancher Kohltour die Abwechselung und den kurzen Rausch der Geschwindigkeit. „Nicht ganz ungefährlich. Eine solche Anlage heutzutage nach aktuellen Sicherheitsstandards zu betreiben, ist anspruchsvoll. Dafür bräuchten wir zudem geschultes Personal. Das wäre nicht machbar“, so Schwarz.

+ Etwas abseits der Rollbahn steht seit vergangenem Frühjahr die neue Spiellandschaft. © Wienken, Markus

Pläne für den Verdener Waldspielplatz



Liegen die Pläne vor, ist die Ausschreibung abgewickelt, soll mit den Arbeiten auf dem Spielplatz noch im kommenden Jahr, wenn möglich schon im Frühling, begonnen werden.

Die Bahn zwar endgültig im Ruhestand, hat sich drumherum in den vergangenen Monaten bereits einiges getan. Die neue Spiel-Kombination im Schatten der Schutzhütte mit Röhren, Holzsteg, Brücken, Seilen und Rutschen ist ein Abenteuer für kleinere aber auch größere Kinder wert. Immerhin circa 50. 000 Euro hat die Stadt für die „Maßanfertigung“ der Landsschaft locker gemacht. Dabei soll es nicht bleiben. „Der Waldspielplatz ist nicht nur beliebtes Ziel der umliegenden Bewohner, auch Schulen und Ausflügler von außerhalb kommen gerne“, weiß Silke Schwarz. „Deshalb wollen wir nach Abbau der Bahn etwas Gleichwertiges anbieten.“