Rauwollige Pommersche Landschafe: Züchtertreff in Barnstedt

Von: Christel Niemann

Nils Supthut im Kreis seiner Schafe, die alle einen Namen haben. „Ich erkenne eigentlich alle und im Zweifelsfall genügt ein Blick auf die Ohrmarke.“ © Niemann

Die Rasse wäre fast ausgestorben, mittlerweile gibt es wieder einige Rauwollige Pommersche Landschafe in Niedersachsen.

Barnstedt – Zum 27. Mal trafen sich die Herdbuchzüchter der Rauwolligen Pommerschen Landschafe in Niedersachsen, um einen Leistungsvergleich ihrer Tiere durchzuführen. In diesem Jahr hatte Nils Supthut aus Barnstedt die Organisation des Treffens übernommen, bei dem Züchter aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen Tiere der alten Schafrasse präsentierten, die als wetterfest, robust und genügsam gilt. Es gab Schafbratwurst vom Grill und man konnte Erzeugnisse vom Schaf kaufen, wie Gefilztes von Felicia Schley oder Bekleidung der Firma Nordwolle.

„Oh, sind die aber süß.“ Neben viel Fachpublikum nahmen auch Besucher die lauthals mähenden Gäste in Augenschein, die sich am Sonnabend zunächst in Pferchen und dann im imaginären Ring auf dem Hof der Familie Supthut präsentierten. Aufgetrieben hatten die Schafhalter ausschließlich Rauwoller, eine Rasse, die lange vom Aussterben bedroht war, wovon sie sich inzwischen aber leidlich erholt hat. Die Rasse hat ihren Ursprung auf Rügen und ist durch die Natur der Region, in der sie entstanden ist, geprägt. „Rauwoller“, so Gastgeber Supthut, ,,sind besonders robust, ruhig und intelligent und ihr Fleisch ist, auch wenn es keine ausgesprochene Fleischschafrasse ist, sehr schmackhaft.“

Die Wolle ist gut nachgefragt

Nebenerwerbslandwirt Supthut – er unterrichtet im Brotberuf am Verdener Domgymnasium – hat die ersten Schafe 2014 angeschafft. „Ich hatte eine Obstwiese angelegt und die musste ja irgendwie auch gepflegt werden“, erzählt er. Und weil das Mähen zwischen Baumstämmen schwierig ist, sei er aufs Schaf und nach längerer Recherche auf eben diese Rasse gekommen.. Inzwischen, so sagt er, habe er etwa 40 Rauwoller die er insbesondere auch wegen ihrer hervorragenden Wolle schätze. „Die Wolle anderer Schafrassen landet nicht selten auf dem Kompost, während diese Wolle, die in allen Grauschattierungen von Hellsilber bis Blaugrau und Schwarz schimmert, gut nachgefragt ist.“

Schafe zu züchten ist auch die Passion von Dirk Lindhorst aus Heemslingen. Um weniger Arbeit mit der Pflege der Ländereien zu haben, hat er vor rund 20 Jahren die ersten Tiere angeschafft und war dann vor acht Jahren auf das Rauwollige Pommersche Landschaf umgeschwenkt. Für Lindhorst, den Naturfreund, eine konsequente Entscheidung, denn sein Interesse war erwacht, als er erfuhr, dass die Unesco das Landschaf als erhaltenswerte, vom Aussterben bedrohte Rasse auf die Rote Liste der Arten gesetzt hat. Lindhorst schaffte die ersten Tiere an, begann mit der Zucht und es kamen weitere dazu. Die mittlerweile 17 eigenen Schafe liegen dem Hobbyzüchter sehr am Herzen, der Erhalt der Rasse aber auch.

Wie Supthut lobt auch Lindhorst die Genügsamkeit der Schafe, da sie sich weitgehend selbst überlassen blieben. Sie benötigen nämlich kein Kraftfutter, sodass der Halter sich eigentlich nur um die Klauenpflege und eventuell ums Zufüttern mit Heu im Winter kümmern muss.

Prämierung der besten Tiere

Bleibt noch das jährliche Scheren, was für die meisten Schafhalter ein professioneller Scherer übernimmt, während für die Wolle Marco Scheel ein verlässlicher Abnehmer ist. Der von der Insel stammende Geschäftsmann hat 2013 das Projekt „Nordwolle“ gestartet, das aus der besonderen Wolle der Rauwoller hochwertige Lodentextilien produziert. „Wir haben mit 300 Kilogramm angefangen, inzwischen verarbeiten wir um die 20 Tonnen im Jahr“, so Scheel.

Bei der abschließenden Prämierung der besten Tiere lag die von Gastgeber Supthut vorgestellte tierische Kollektion mit vorne. Sowohl der beste Bock als auch das beste weibliche Jährlingsschaf in der Klasse der älteren Tiere stammen aus seiner Zucht. Supthut holte außerdem den Reservesieg der weiblichen Tiere.

Das beste weibliche Jährlingsschaf in der Klasse der etwas jüngeren Tiere stammt aus der Zucht von Jana Bendig, Burweg, die auch den Gesamtsieg bei den weiblichen Tieren errang, während ein weibliches Tier aus der Zucht von Alexandra Wiechert aus Benthe an diesem Tag Wollsieger wurde.