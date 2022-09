Historische Bibliothek: 360 .000 Euro für bedrohten Schatz

Von: Markus Wienken

Blick in die historische Bibliothek des Verdener Domgymnasiums. Die Bücher stehen dicht an dicht, sind mal mehr mal weniger von Schimmel und Feuchtigkeit befallen. © Markus Wienken

Bücher der Historischen Bibliothek drohen zu verfallen!!! Landkreis will viel Geld für Rettung ausgeben....

Landkreis – Bücher von unschätzbarem Wert, und das ist in diesem Fall nicht zu hoch gegriffen, birgt die historische Bibliothek des Domgymnasiums. Doch dem Papier droht der endgültige Verfall durch Feuchtigkeit und Schimmel. Seit Jahren ist der Missstand bekannt. Nun soll endlich geholfen werden, sollen Spezialisten ran, um das Kulturgut zu retten. Das hat seinen Preis: Über 360. 000 Euro kostet die umfangreiche Therapie. Der Kulturausschuss des Landkreises signalisierte in der Sitzung am Montagabend seine Zustimmung. Die Grünen sehen allerdings noch Gesprächsbedarf.

An der Einmaligkeit der Bibliothek des Domgymnasiums besteht seit Jahren keinerlei Zweifel. Der historische Bestand zählt bis heute circa 25. 000 Bände, 2. 000 davon stammen aus dem 16. Jahrhundert. Zum Inventar gehören ebenfalls schätzungsweise 10 .000 Schulprogrammhefte des 19. Jahrhunderts. „Insgesamt 950 laufende Meter Bücher, Handschriften und Zeitschriften“, weiß Kreisarchivar Dr. Florian Dirks. Auch deshalb zieht die Bibliothek, wie mehrfach berichtet, um, soll in naher Zukunft in den Neubau auf dem Gelände des Domgymnasiums ihren auch für die Öffentlichkeit repräsentativen Platz finden. Die Arbeiten dafür laufen auf Hochtouren.

Historische Bibliothek Domgymnasium: Feuchtigkeit liegt bei bis zu 70 Prozent

Doch mit dem Umzug allein ist es nicht getan. Wer zurzeit durch die Kellerräume der alten Bibliothek läuft, der atmet nicht nur Geschichte, er nimmt mit der Luft zugleich Schimmelgeruch wahr. „In fast allen Exemplaren steckt Feuchtigkeit. Schon wer seine Hand in ein Buch legt, spürt, wie klamm manche Seiten sich anfühlen“, sagt der Kreisarchivar. „Die Bücher stehen dicht an dicht, Zeitschriften stapeln sich. Das macht es nicht besser.“ Trotz vieler Vorkehrungen, dem unermüdlichen Engagement der ehrenamtlichen Helfer und einer neuen Belüftung, die Feuchtigkeit bleibt, liegt bei bis zu 70 Prozent. „Maximal zulässig wären 55 Prozent“, weiß Dirks. „Es schimmelt weiter im Bestand.“

Verdener Bibliothek: Schimmel, Staub und Feuchtigkeit dürfen nicht mit umziehen

Alarmsignale, die es unbedingt vor dem Umzug in das neue Domizil abzustellen gilt. Denn, auch das machte Dirks deutlich: „Schimmel, Staub und Feuchtigkeit dürfen nicht mit umziehen, sind eine bleibende Gefahr für Bücher, Zeitschriften, aber auch für die Besucher.“

Also wird vor dem Umzug erst mal alles gesichtet, dann raus aus dem feuchten Keller geholt und in die Hände von Experten gelegt. Ein Aufwand, der angesichts des riesigen Bestandes fast schon einer Sisyphus-Arbeit gleicht. Dirks listete auf, was danach auf den Bestand zukommt: „Erst Abtransport, dann, um die Feuchtigkeit aus den Büchern zu holen, Gefriertrocknung und eine Trockenreinigung sowie die Rücklieferung nach Verden in den Neubau beim Domgymnasium.“ Danach soll’s den Schriften und Büchern, einige möglicherweise in Folie gehüllt, deutlich besser gehen.

Kulturausschuss: Als Schulträger sind wir für deren Erhalt verpflichtet

Der Landkreis Verden als Schulträger will das notwendige Geld dafür in die Hand nehmen. Ausschussvorsitzender Wilhelm Hogrefe (CDU) verwies auf die bedeutenden Schriften und den drohenden Verfall: „Als Schulträger sind wir für deren Erhalt verpflichtet.“ Fraktionskollegin Hella Bachmann lobte die beispielhafte Nutzung des Bestandes im Schulalltag. Bachmann schlug zudem vor, angesichts der hohen Summe zusätzlich Sponsoren zu suchen. Genau da hakte Doris Gerken (Grüne) nach: „Selbst bei einer Förderung von bis zu 50 Prozent hält sich die Begeisterung angesichts des finanziellen Aufwands in Grenzen.“ Gerken regte an, vorab eine Auswahl zu treffen, was und was nicht zu erhalten sei. Dirk Gieschen mochte da nicht mitgehen, verwies angesichts von allein 25. 000 Büchern auf den zusätzlichen Aufwand. „Wir müssen den gesamten Bestand anfassen“, fordert der CDU-Vertreter. Heinz Möller (SPD) ging in die gleiche Richtung und forderte: „Keine weitere Verzögerung, keine aufwändige Selektion was oder was nicht geht, wir haben schon zu lange gewartet und sollten komplett sanieren.“

Grüne: Selbst bei einer Förderung von bis zu 50 Prozent hält sich die Begeisterung in Grenzen

Zur Abstimmung stand die Vorlage noch nicht. Fachbereichsleiterin Regina Tryta nahm die Anregungen mit. Die notwendige Vorlage für den Ausschuss und der endgültige Beschluss folgen.

Einfacher dürfte dem Gremium die Zustimmung nach einem Besuch von Almuth Corbach von der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel fallen. Als Vertreterin der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK) ist Corbach mit der Vergabe der Fördergelder befasst. Bei einem Besuch hatte Corbach den Beteiligten angesichts der weit fortgeschrittenen Vorbereitungen viel Lob ausgesprochen, teilte die Verwaltung in der Sitzung mit.