Westen „wehrkt“ – aber gemeinsam

Von: Reike Raczkowski

Teilen

70 Jahre nach der Eröffnung der Reparaturwerkstatt im Hause „Schipper Heims“ soll jetzt wieder Leben in das Gebäude einziehen. Fabian Lohmann (l.) und Nils Walther hoffen auf großes Interesse an der Wehrke-Werkstatt. © Reike Raczkowski

Eine Werkstatt in Westen als Treffpunkt für alle - und wer Hilfe braucht, dem wird geholfen - Engagierte „Schrauber“ laden ein....

Westen – Ein Ort, wo die Menschen hingehen können, denen etwas kaputt gegangen ist. Ein Ort, wo sie es reparieren oder etwas Neues bauen können. Wo sie auf freundliche Menschen treffen, die sie bei ihrem Vorhaben unterstützen. Ein Ort, an dem sie einen Kaffee bekommen und einen Klönschnack dazu. Das ist, einfach formuliert, die Vision des Wehrke-Teams. Die Westener planen, eine offene Werkstatt zu eröffnen, ganz ohne Profitinteresse.

. Die Westener planen, eine offene Werkstatt

Das Gebäude kennen gerade die älteren Westener nur zu gut. Schließlich war bei „Schipper Heims“ viele Jahre bereits eine Werkstatt, in der die Bürger vom Auto über das Fahrrad und Landmaschinen bis hin zum Rasenmäher allerhand reparieren lassen konnten. Eröffnet wurde die Werkstatt 1953, vor 70 Jahren.

Seit bald drei Jahrzehnten steht das Gebäude leer, aber das soll nun anders werden, jedenfalls, wenn es nach Fabian Lohmann, Nils Walther und ihren Mitstreitern geht. „Wir hoffen, hier im Laufe des Sommers, spätestens im Herbst starten zu können“, so Fabian Lohmann, dessen Vater Ehler das Gebäude vor einigen Jahren gekauft hat.

Nachdem die Gemeinde Dörverden dem Projektträger, dem Verein Forum Zukunft, bereits eine Kofinanzierung zugesagt hat, stellt das Team nun einen Antrag auf Leader-Fördermittel beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL). Das Konzept basiert auf der Idee, Wissen, Werkzeuge und Maschinen, Technik und Materialien in einem gemeinsamen Raum zu teilen.

Experimentieren, reparieren, an Neuem tüfteln in Westen

Experimentieren, reparieren, an Neuem tüfteln oder Altes bewahren, selber machen und sich helfen lassen, all das soll möglich sein in der Werkstatt mit regulären Öffnungszeiten, voraussichtlich an zwei Tagen in der Woche. In den Räumlichkeiten soll es eine umfangreiche Ausstattung für die Arbeit mit unterschiedlichen Werkstoffen, vom Schweißgerät bis zur Säge, geben. Dabei soll die „Wehrke“ entsprechend der Interessen ihrer Nutzer wachsen und sich weiterentwickeln.

Die Initiatoren hoffen, dass auch Menschen vorbeikommen, selbst den Schraubendreher in die Hand nehmen, auch wenn sie mit solchen Tätigkeiten bisher eher nicht vertraut sind. Nils Walther, Neu-Westener und Bauingenieur, weiß: „Wenn man etwas baut, braucht man eigentlich immer Hilfe von anderen. Unser Projekt geht über ,Das Ding ist kaputt, das soll heile werden’ hinaus. Es geht darum, gemeinsam etwas zu tun, es ist etwas sehr Soziales.“

Sowohl Walther als auch Lohmann haben in der Vergangenheit das Konzept von offenen Werkstätten, die es bisher vor allem im städtischen Raum gibt, kennengelernt. „An solchen Orten kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, das ist das Spannende“, so Lohmann, der von Beruf Nachhaltigkeitsökonom ist und in seiner Freizeit gerne Lampen baut.

Für Kinder und Jugendliche sollen Workshops angeboten werden, mit denen sie an handwerkliche Tätigkeiten herangeführt werden. Das Wehrke-Team, das sich schon vor einigen Jahren zusammengefunden hat, besteht vorwiegend aus jungen Erwachsenen.

Auch die Großeltern-Generation wollen die Westener ansprechen

Aber auch in der Großeltern-Generation sehen die „Wehrker“ großes Potenzial. Sie hoffen, viele ältere Bürger dafür begeistern zu können, ihr Fachwissen zu teilen. Sollte der Antrag auf Fördermittel genehmigt werden, würde das Geld für die Schaffung einer Teilzeitstelle und in die Ausstattung der Werkstatt gesteckt werden. Das Gebäude selbst, das sich in Privatbesitz befindet, hat das Team bereits in Eigenleistung saniert.

„Mit einer Messenger-Gruppe wollen wir uns austauschen und für das Angebot werben“, so Lohmann, der erzählt, dass es in der Ortschaft bereits einiger solcher Gruppen gebe. Von „Westen schnackt“ über „Westen flohmarktet“ bis hin zu „Westen fährt“ für Mitfahrgelegenheiten würden diese von den Einwohnern rege genutzt. Wenn künftig dann auch noch „Westen wehrkt“ dazukommt, können sich die Einwohner über Fragen rund ums Bauen, Werken und Reparieren austauschen.

Keine Konkurrenz zu anderen Betrieben - Netzwerk in Westen bilden

Auf keinen Fall sieht sich das Wehrke-Team als Konkurrenz zu bereits bestehenden Angeboten in der Region, im Gegenteil. „Wir können alle immer voneinander lernen“, so Walther. Mit den Ehrenamtlichen im Dörverdener Repair-Café wolle man sich vernetzen und austauschen. Viel Unterstützung habe es im Vorfeld bereits vom „Verbund Offener Werkstätten“ gegeben.

Alles gut und schön, aber warum dieser Rechtschreibfehler in „Wehrkstatt“? Die Westener wissen es natürlich, aber auch die anderen dürfen erfahren, dass das eine liebevolle Anspielung auf die Adresse der alten Schipper-Heims-Werkstatt ist. Sie ist zu finden an der Wehrstraße 5 in Westen.

Per E-Mail an wehrke@westen.info und Telefon 04239/ 9440049 (AB) können Interessierte gern schon jetzt Kontakt aufnehmen.