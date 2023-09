Auf der Verdener Reeperbahn wird’s eng

Von: Markus Wienken

Blick auf den Kurvenbereich der Reeperbahn: Am rechten Rand soll der Bus parken, die Fahrbahn rückt ein Stück nach links auf die gepflasterte Fläche. © Markus Wienken

Ein Busparkplatz im Bereich der Kurve auf Verden‘s Reeperbahn? Durchaus gewagt und einen test wert...oder?

Verden – Schmal ist die Reeperbahn in Verden. Nun könnte es noch enger werden. Genau da, wo die Straße eine Kurve macht, in Höhe des Hotels Thöle, soll künftig ein Bus parken. „Passt“, sagt die Verwaltung. Die Mitglieder im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün wollen es genau wissen und sich auf den Weg machen. Vielleicht sogar mit einem Bus, um zu testen, ob es vor der Kurve wirklich „passt“.

Busparkplatz an Verdener Blumenwisch fällt weg

Eigentlich ist alles geregelt. Einen Bushalteplatz, den gibt’s bereits. An der Blumenwisch, in Höhe des Alleruferwegs, kann der Fahrer den „Riesen“ bequem abstellen, seine Gäste, vielfach Ausflügler, die Richtung Schiffsanleger und weiter an Bord der „Flotte Weser“ wollen. Die brauchen nur den Weg durch den Park zu nehmen und sind beim Schiff. Wenn auch als Provisorium gedacht, klappt der Ablauf prima.

Kann allerdings nicht so bleiben. Die gesamte Fläche inklusive benachbartem Parkplatz am Alleruferweg wird zeitnah entsiegelt, bis zum Jahr 2025 zum Allerpark und dahinter zur Stadtkante. Und schon deutlich vorher wird gebuddelt, weil der Eigenbetrieb Abwasser zwecks Entwässerung ein Klärbecken unter die Erde bringen muss. Ab dem kommenden Jahr soll gebaut werden, muss oben alles verschwunden sein.

Verdener Schiffsanleger bleibt, wo er ist

Also muss der Bus umparken. Auch das schien bereits geregelt, weil der Schiffsanleger vom jetzigen Standort flussabwärts in Richtung Nordbrücke, direkt vor die Stadtkante, ziehen sollte. Fast um die Ecke wäre dann Platz für den Bus gewesen. Doch die Idee ist Geschichte. Der Anleger passt da nicht hin, zu groß die Höhenunterschiede, sagt der Eigner der „Flotte Weser“. Also bleibt der Anleger, wo er ist, aber der Bus braucht trotzdem einen neuen Stellplatz. Möglichst nahe und in Sichtweite des Anlegers, hatte sich der Reeder gewünscht. So wüssten die Gäste gleich, wo sie hin müssten.

Vier Parkplätze an der Verdener Reeperbahn fallen weg

Bleibt nur die Reeperbahn. Planer Thomas Köhlmos legte dazu drei Varianten vor. Davon blieb eine übrig, weil bei den anderen Lösungen zuviele Parkplätze und sogar der eine oder andere Baum hätten weichen müssen. So bleiben alle Bäume stehen, vier Stellplätze fallen weg.

Aber auch der verbliebene Favorit macht durchaus Bauchschmerzen. „Die Straße eh’ schon sehr eng, dann vor der Kurve und direkt auf der Fahrbahn parken, an der Stelle ist das durchaus ein Sicherheitsrisiko“, fürchtet Jürgen Moje (CDU). Ähnlich formuliert es Carsten Hauschild (SPD), der zwar von der aus den drei Vorschlägen besten Variante sprach, die Lösung dennoch für „semi-optimal“ hält. Hauschild sorgt sich um die Sicht der Fahrer, die aus den angrenzenden Parklücken wollen: „Das ist schon jetzt nicht einfach.“ Karin Hanschmann (SPD) könnte sich ein Aus- und Einsteigen der Reisenden vorstellen, wenn dann der Bus anschließend abfahren würde. Ein Parkplatz um die Ecke müsste allerdings noch gefunden werden, weil der Busfahrer nicht selten mit den Reisenden auf dem Schiff eincheckt, also zeitnah mit an Bord müsste.

Keine Dauerlösung: Da wo jetzt der Bus hält, wird alles grün, dockt der dritte Bauabschnitt des Allerparks an. Zum Schiffsanleger geht’s nach links durch den Park. © Wienken, Markus

Planer Köhlmos verwies darauf, dass die Fahrbahn im Kurvenbereich noch deutlich aufgeweitet werde, auch deshalb, damit nachfolgende Autos am parkenden Bus vorbeikommen. Jens Richter (CDU) forderte dazu umfangreiche Markierungen auf der Fahrbahn und Hinweisschilder. „Zwar ein Kompromiss, ist es aber die beste Variante“, so Sven Ommen (Grüne).

Ein Anwohner der Reeperbahn, der regelmäßig von seinem Stadtbalkon auf die vor ihm liegende Straße blickt, nahm die sich ankündigende Veränderung eher gelassen: „Der parkende Bus könnte auch eine beruhigende Wirkung haben“, so der Zuschauer im städtischen Ausschuss. Er spielte damit auf die ausdauernden Temposünder an, die auf der Reeperbahn mit deutlich mehr als den erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs sind.

Ob es zu der „Beruhigung“ kommt, will der Ausschuss nun vor Ort testen, sogar einen Bus vorfahren lassen. Geld für den Umbau der Kurve, circa 42. 000 Euro, würde im Haushalt 2024 bereitstehen.