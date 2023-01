Überfall auf Verdener Tankstelle: Täter trug grüne Hose

+ © Markus Wienken Raubüberfall auf den tankpoint im Berliner Ring. Nach dem Täter wird gefahndet. © Markus Wienken

Erst Kassiererin bedroht, danach flüchtet der vermummte Täter mit der Beute über einen schmalen Weg in ein Wohngebiet...weg war er...

Verden – Erneut wurde eine Tankstelle in Verden überfallen, wieder mal, auch das nicht neu, am Berliner Ring. Betroffen war der Tank-Point, unmittelbar angrenzend an das Wohngebiet Meldauer Berg. Es ist der mittlerweile sechste Überfall innerhalb eines Jahres. Verletzt wurde, soweit die Mitteilung der Polizei, bei dem Überfall niemand.

Verdener Tankstelle am hellichten Tag überfallen

Es war Freitagnachmittag, hellichter Tag, als gegen 16 Uhr ein Mann, vermummt und dunkel gekleidet, zur besten Geschäftszeit den Raum der Tankstelle am Berliner Ring betrat, die Kassiererin bedrohte und von der 60-jährigen Frau die Herausgabe von Bargeld erzwang. Nachdem die Kassiererin das Geld herausgegeben hatte, flüchtete der Täter, der sich offensichtlich in der Umgebung auskannte, mit der Beute durch einen Fußweg nahe der Tankstelle. Der schmale Weg, links wie rechts abgegrenzt, verbindet den Berliner Ring und das Wohngebiet an der Straße Am Meldauer Berg. Ab da verliert sich nach ersten Ermittlungen der Polizei zunächst die Spur des Mannes.

Verdener Kassiererin blieb körperlich unverletzt

Die Mitarbeiterin wurde bei dem Raubüberfall körperlich nicht verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Einsatzkräfte kümmerten sich um die Frau. Die Polizei löste nachfolgend der Alarmierung sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus, konnte im Zuge der Suche den Täter aber bislang nicht ergreifen, so der bisherige Stand der Ermittlungen.

+ Direkt neben der Tankstelle verläuft ein schmaler Weg, den der Täter genommen haben soll. © Wienken, Markus

Eine Beschreibung zu dem Mann liegt allerdings vor, der auf eine Größe von circa 1,80 Meter geschätzt wird. Er soll bei dem Überfall eine dunkle Jacke getragen und eine Kapuze aufgezogen haben. Laut weiteren Hinweisen habe der Mann beim Betreten der Tankstelle ein dunkles Tuch vor dem Gesicht getragen. Bekleidet war er zudem mit einer grünen Hose. Ob der Mann die Verkäuferin mit einer Waffe bedroht habe, dazu wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine näheren Angaben machen.

Frage nach möglicher Waffe bei Überfall in Verden noch ungeklärt

Noch am Freitagabend nahmen Kräfte der spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz erste Ermittlungen auf und führten umfangreiche Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung in und um die Tankstelle durch. Die weiteren Ermittlungen dauern nun an, hieß es am Sonntagnachmittag.

Verdener Täter trug eine grüne Hose

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Insbesondere von Interesse dürfe dabei sein, in welche Richtung der Räuber nach der Tat gelaufen ist. Der Verbindungsweg, den er auf seiner Flucht genommen haben soll, endet an der Straße Am Meldauer Berg. Von dort könnte der Mann entweder nach links, in Richtung Trift, oder aber nach rechts den Meldauer Berg weiter in Richtung Am alten Pulverschuppen gelaufen sein. Die Straßen, auch kleinere Nebenstraßen, sind mit Häusern dicht bebaut, könnte sein, dass der Täter durch sein Äußeres und sein Verhalten auffiel und zu der Tageszeit gesehen wurde.

Der Fall vom vergangenen Freitagnachmittag ist bereits das sechste Delikt in Verden

Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, Hinweise zu dem Überfall oder dem Täter sowie verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

Der Fall vom vergangenen Freitagnachmittag ist bereits das sechste Delikt dieser Art innerhalb der vergangenen gut zwölf Monate. Zuletzt war im November des vergangenen Jahres eine Tankstelle in Dauelsen an der Hamburger Straße überfallen worden.

Ob die Taten allesamt im Zusammenhang stehen können, auch in diese Richtung dürfte weiter ermittelt werden. mw