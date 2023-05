Raubüberfall auf Tankstelle in Verden: Unbekannter bedroht Mitarbeiterin mit Messer

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Verden nach Zeugen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Verden hat ein unbekannter Täter eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Verden – Ein bewaffneter Täter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Verden überfallen. Der Unbekannte habe eine Angestellte mit einem Messer bedroht und einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Die 58-jährige Frau blieb demnach unverletzt. Der Täter war zunächst flüchtig.

Raubüberfall in Verden: Unbekannter bedroht Mitarbeiterin mit Messer – weitere Meldungen

Bei weiteren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in der Region mussten Einsatzkräfte am Samstag, 29. April 2023, einen Brummi-Fahrer mit 2,54 Promille auf der A1 aus dem Verkehr ziehen. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen einen Sattelzug, der in deutlicher Schlangenlinie fuhr (dpa/far).