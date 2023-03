Wieder Bäume vor das Verdener Rathaus

Von: Markus Wienken

Teilen

Gab’s schon mal: Bis vor zehn Jahren standen neben dem Rathaus sechs Robinien. Mit der Umgestaltung von Straße und Platz, mussten die Bäume weichen. © Archiv/Markus Wienken

Schon früher gab es Bäume am Rathaus Verden...nun sollen wieder welche gesetzt werden...möglichst groß...keine Streichhölzer...

Verden – Oben spiegelglatt, doch der Untergrund hat es in sich: Bäume sollen – wieder – auf dem Rathausplatz in Verden für frische Luft im heißen Sommer und gegen den Klimawandel sorgen. Aber wer das Pflaster aufmacht, stößt überall auf Hindernisse. Nun gibt’s einen Plan, und danach könnten, zwischen Stein-Podest und Rathaustreppe, Bäume ungestört Wurzeln schlagen. „Zwei, drei Exemplare, eine kleine Gruppe, sollte es schon sein“, so Fachbereichsleiter Rainer Kamermann.

Bäume zwischen Podest und Verdener Rathaustreppe

Den Plan, wo was geht, hat Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün. Dem gleichnamigen Ausschuss zeigte sie am Donnerstagabend, was vor dem Verwaltungsgebäude geht und was nicht. Kunterbunt und wie ein Schnittmuster sieht’s vor Verdens Verwaltungssitz im Untergrund aus. „Im Randbereich, vor den Geschäften, da geht so gut wie gar nichts“, so Weber. Abwasser, Strom, Telefon und anderes mehr kann nicht – ohne großen Aufwand – angetastet werden. Also in der Mitte bleiben, zwischen Podest und Rathaustreppe. „Neun Quadratmeter Fläche, 1,50 Meter tief, so viel Platz braucht der Baum“, erklärte Weber. „Insgesamt zwölf Kubikmeter.“

Das ist schon ordentlich Raum, der vor dem Rathaus gebraucht wird, auch weil Fachbereichsleiter Kamermann die Größenordnung schon mal vorgab: „Wenn wir pflanzen, dann eine Gruppe, und keine Streichhölzer, sondern durchaus größere Exemplare.“ Schatten muss her für die aufgeheizte Fläche im Sommer.

Ist der Platz mittig vor dem Rathaus in der Erde frei verfügbar, gibt’s oberirdisch zeitweilig die eine oder andere Hürde. Die jährliche Domweih und der wöchentliche Markt, es müsste die eine oder andere Veränderung geben, sagt Philipp Rohlfing, Fachbereichsleiter für Marktwesen, Sicherheit und Ordnung. „Da sehe ich aber Spielraum.“ Schwieriger dürfte es für den Weihnachtsmarkt werden, der in dem Bereich den Platz mit Bühne und eng angeordneten Ständen bespielt.

Bäume am Verdener Rathaus vor zehn Jahren gefällt

In den Fraktionen muss nun beraten werden, was wo funktioniert. Die Diskussion, um Baum und Standort, soviel ist sicher, wird spannend. So wie damals, vor circa zehn Jahren, als es auch um Bäume auf dem Rathausplatz ging. Allerdings nicht um deren Pflanzung, sondern vielmehr um deren Abholzung. Gefällt wurde dann auch.