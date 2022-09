Räuber waren auf Geld und Schmuck einer 80-Jährigen aus

Von: Wiebke Bruns

Die beiden Angeklagten mit ihren Anwälten im Gerichtssaal. © Bruns, Wiebke

Schmuck und Geld wollten zwei Männer in Dauelsen mittags von einer Seniorin erbeuten. Die beiden müssen sich nun für den Überfall auf die 80-Jährige verantworten

Verden – Mittags sollen sie am 1. April eine 80 Jahre alte Frau in ihrem Haus in Dauelsen überfallen haben. Das ist der Vorwurf gegen die 21 und 28 Jahre alten Angeklagten, die sich seit gestern vor dem Landgericht verantworten müssen. Gegen 12.45 Uhr, so heißt es in der Anklage, war die Frau an diesem Freitagmittag zu ihrem Wohnhaus zurückgekehrt und in die Garage gefahren. „Die Angeklagten eilten ihr nach“, las die Staatsanwältin vor.

Der 21-Jährige soll dann direkt auf die noch im Auto sitzende Seniorin zugegangen sein. „Er hielt ihr eine Hand übers Gesicht und zog sie aus dem Fahrzeug.“ Der 28-Jährige habe ihr gesagt, es werde ihr nichts passieren, wenn sie mitmache.

„Beide forderten Geld“, heißt es in der Anklageschrift. Der 28-Jährige „zog eine ungeladene Schreckschusspistole“. Das Opfer habe ihr Portemonnaie mit 425 Euro auf einen Gartentisch gelegt. Das aber war scheinbar nicht genug.

„Der 21-Jährige drängte und schubste die Zeugin aggressiv ins Wohnhaus.“ Im Schlafzimmer habe die Frau eine weitere Handtasche mit dem Schlüssel zu dem im Keller stehenden Tresor aushändigen müssen. Darin befand sich Schmuck und ein mit einem Zahlenschloss gesicherter Schmuckkoffer. Die 80-Jährige habe diesen öffnen sollen. Es sei ihr nicht gelungen. Derweil habe der 28-Jährige den weiteren Schmuck aus dem Tresor in einer Sporttasche verstaut.

Ein Nachbar hatte inzwischen die Polizei alarmiert. Er habe die Angeklagten zuvor beim Betreten des Grundstücks beobachtet, hieß es. Noch am Tatort wurden die beiden Verdener festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Weil Schmuckkoffer und Sporttasche in der Garage zum Abtransport bereitstanden, wertet die Staatsanwaltschaft die Tat als vollendeten schweren Raub. Belegt mit mindestens drei Jahren Haft. Bei dem 21-Jährigen könnte noch Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen, weil er zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war. Deshalb wird der Fall von der 3. Großen Jugendstrafkammer verhandelt.

Dieser erste von insgesamt vier Verhandlungstagen beschränkte sich wegen der Verhinderung eines Verteidigers im Wesentlichen auf das Verlesen der Anklageschrift. Beim nächsten Sitzungstag am 7. Oktober können sich die Angeklagten zu den Vorwürfen äußern. „Es wird ein voller Verhandlungstag“, kündigte die Vorsitzende Anja Bederna mit Blick auf das Beweisprogramm an.

Schnell voll war gestern der Zuschauerbereich. Weil der Schwurgerichtssaal belegt war, wurde in einem kleineren Saal verhandelt. Wegen Corona sind die Zuschauerplätze dort auf sechs begrenzt. Vor der Saaltür warteten geschätzt 10 bis 15 Männer. Der bei den Tätern offenbar fehlende Respekt vor dem Alter war bei den Zuschauern vorhanden. Drei junge Männer folgten der Aufforderung, ihre Plätze für Mutter und Schwester eines Angeklagten und einen älteren Herrn, die draußen warteten, freizumachen. wb