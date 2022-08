„Radrouten abseits der Verdener Hauptstraßen“

Von: Heinrich Kracke

25 solcher Fahrradabstellanlagen sollen in Mietwohnungsquartieren aufgestellt werden. „Das führt zu weniger Radreisewiderstand“, sagt Bürgermeister Lutz Brockmann (Bild). © Kracke

SOMMERINTERVIEW (TEIL 2) Bürgermeister Brockmann über den Zuwachs an Fahrradstraßen

Verden – Zuweilen werden sie durchgeschüttelt, die Radler in der Stadt Verden. Eine ganze Reihe Routen für Pedalritter befinden sich in einem erbärmlichen Zustand. Wo jetzt angesetzt werden soll, um die Radfahrer-Quote von 27 Prozent möglichst noch zu erhöhen, darüber äußert sich Bürgermeister Lutz Brockmann in Teil zwei des Sommerinterviews. Die Fragen stellte Heinrich Kracke.

Der Spitzenreiter beim diesjährigen Stadtradeln kam bei der Ehrung im Rathaus zu ernüchternden Schlüssen bei den Radwegen. Vieles sei Stückwerk, vieles sei ungepflegt und vieles schadhaft. An welchem Punkt wollen Sie beginnen, die Macken im Radwegenetz auszubügeln.

Lutz Brockmann: Ich habe mich bei ihm erkundigt. Er nutzt die Radwege an den Hauptstraßen. Von seinem Wohnort in der Samtgemeinde Thedinghausen fährt er auf den Radwegen entlang von Landes- und Bundesstraßen und über die Nordbrücke. Ich habe ihm die Route über die Südbrücke empfohlen, weiter über den Ysotunnel, Lüneburger Weg und über den neuen Radweg durch die Feldmark zu seinem Arbeitsplatz im Gewerbegebiet Finkenberg. Eine gut nutzbare etwa gleich lange Strecke.

Das ändert aber nichts, die Radwege an den Hauptstraßen sind Sanierungsfälle.

Richtig, die Radwege an den Bundes- Landes- und Kreisstraßen sind häufig zu schmal für den wachsenden Radverkehr. Das wird sich jedoch kaum ändern lassen. Bäume und Vorgärten sollen erhalten bleiben und die Autofahrbahnen können kaum schmaler werden. Es fehlt meist der Platz für ausreichend breite Radwege. Das vom Rat beschlossene Radverkehrsförderkonzept empfiehlt daher die Ausweisung von Radrouten abseits der Hauptstraßen. In den Verdener Wohngebieten gilt Tempo 30, da können Radler sicher auf der Straße fahren. In den letzten Jahren hat die Stadt Radrouten zwischen Eitze, Borstel, Verden-Ost und dem Gewerbepark Finkenberg ausgebaut. Die neue Allerradbrücke schafft eine sichere Abkürzung in die Stadt. Die neue Nordbrücke und auch der geplante Neubau der Südbrücke schaffen beidseitig getrennte Rad- und Fußwege.

Routen abseits der Hauptstraßen, das bedeutet aber auch, die Radler fahren oftmals allein. Und das birgt ebenfalls Gefahren.

Auf den meisten Radrouten sind tagsüber immer Leute unterwegs. Wer bei Dunkelheit Angst hat, kann ja immer noch die Radwege an den Hauptstraßen nutzen. Wer etwa eine Alternative zum Wall mit seinen engen Radwegen sucht, dem sei die Marienstraße empfohlen.

Der ADFC stellte kürzlich den länderübergreifenden Schnellradweg von Bremen nach Verden als vorbildliches Projekt dar. In Bremen ist die Trasse bekannt, in Achim auch, wie ist der Stand in Verden?

Die Förderung eines Schnellradwegs erfordert täglich 2000 Radler. In Verden liegt aktuell das höchste Aufkommen am Holzmarkttunnel bei 1000 Radlern. Daher sprechen wir in Verden von Radrouten. Die Radroute über die Allerradbrücke bis zum Bahnhof ist weitgehend fertig. Die Fortsetzung parallel zur Bahn zur Berufsschule in Dauelsen, hat der Stadtrat beschlossen und die Bahn wird die notwendige Trasse für diese Radroute bereitstellen. Der Verlauf der Radroute Verden-Langwedel-Achim soll im kommenden Jahr mit dem Kreisradverkehrskonzept festgelegt werden. Für diese Route kommen Wirtschaftswege in Richtung Eissel/Langwedel in Frage.

Das alles hilft den Innenstadt-Radlern nicht wirklich weiter. Wo sind die 2,2 Millionen Euro geblieben, die vom Bund zur Verfügung gestellt werden.

Mit den Fördermitteln wird aktuell die Ostertorstraße zur barrierefreien Fahrradstraße umgebaut. Die Straße Hinter der Mauer hat zur Umfahrung der Fußgängerzone Radspuren erhalten. Im Herbst kommt ein Angebot von Leihlastenrädern. Schwerpunkt ist die Anlage von 25 Radgaragen mit 625 Plätzen in Mietwohnungsquartieren, damit die Bewohner ihre Räder sicher und bequem nah den Hauseingängen abstellen können. Mit diesem innovativen Ansatz unter dem Titel „Weniger Radreisewiderstand“ hat die Stadt zum zweiten Mal im Bundesförderwettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ gewonnen. Das Maßnahmenbündel wird bis 2025 umgesetzt und umfasst auch das Markieren der Radrouten und Radabstellanlagen an Sportstätten und Vereinsheimen.

Auch das sieht nach Gießkannenprinzip aus. Der Lönsweg beispielsweise wird seit Jahren als mögliche weitere Fahrradstraße ins Gespräch gebracht. Wäre nicht endlich auch mal ein Generalplan eine Überlegung wert?

Radverkehrsförderung muss breit angelegt sein. Für die Ausweisung geeigneter Fahrradstraßen läuft die fachliche Abstimmung mit einem Fachbüro und der Polizei. Der Vorschlag soll im Herbst in die politischen Beratungen gehen. Fahrradstraßen sollen einen hohen Radverkehrsanteil haben und Anliegerautoverkehr bleibt weiter erlaubt. Ich vermute auch, der Lönsweg könnte eine sinnvolle Fahrradstraße sein. Eine ruhige Wohnstraße und ein wichtiger Schulweg zur Grundschule am Lönsweg.