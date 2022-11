Radfahrerin kracht in Lkw und wird lebensgefährlich verletzt

Von: Yannick Hanke

In Giers-Schanzendorf (Landkreis Verden) wurde eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst. © Christian Butt

Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Verden: Eine Radfahrerin wird von einem Lkw erfasst und erleidet dadurch schwere Verletzungen.

Giers-Schanzendorf – Eine Radfahrerin hat durch einen Verkehrsunfall in Giers-Schanzendorf (Landkreis Verden) schwere Verletzungen erlitten. Die Frau wollte am Dienstagnachmittag, 1. November 2022, eine Landstraße überqueren. Dabei wurde sie von einem abbiegenden Lastwagen erfasst.

Landkreis Verden: Radfahrerin von Lkw erfasst – lebensgefährlich verletzt

Durch den Zusammenprall erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die viel befahrene Straße zwischen Achim-Baden und dem Einkaufszentrum Posthausen voll gesperrt werden.

Die durch den Unfall verletzte Frau wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. © Christian Butt

Im Zuge dessen kam es zu massiven Verkehrsproblemen. Die Ursache für den Unfall ist indes noch unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen bereits aufgenommen.

