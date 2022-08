Aller-Weser-Klinik: Es fehlen Fahrradbügel

Von: Markus Wienken

Gut aufpassen, damit das E-Bike nicht wegkommt: Bernd Rosenke und Hans-Jürgen Brackelmann machen sich für mehr Radbügel auf dem Gelände der Aller-Weser-Klinik in Verden stark. © Markus Wienken

Mit dem Rad zur Aller-Weser-Klinik in Verden? Kein Problem! Aber sicher anschließen? Das ist ein Glücksspiel....auf Tour mit Bernd Rosenke...

Verden – Einmal tief durchgeatmet, noch mal in die Pedale getreten, links wie rechts geguckt, einmal den Block umkurvt, noch mal geguckt, nichts zu machen. „Weit und breit kein Stellplatz für das Fahrrad in Sicht“, ärgert sich Bernd Rosenke. Sein E-Bike kann er zwar ab- aber nirgendwo anschließen. Kein Einzelfall auf dem Gelände der Aller-Weser-Klinik in Verden. Das ist auch bei der Geschäftsführerin Marianne Baehr angekommen: „Wir arbeiten dran“, verspricht sie.

Verlockend, aber nicht erlaubt: Alle Bügel belegt, doch wer sein Rad an den Briefkasten vor dem Ärztehaus anschließt, kriegt Ärger. © Wienken, Markus

Aller-Weser-Klinik Verden: Viel Platz für Autos - kein Platz für Fahrräder

In Verden ist Bernd Rosenke grundsätzlich mit dem Fahrrad unterwegs. Kurz-, aber auch durchaus Langstrecken, kein Problem für den 82-Jährigen. Das macht ihm sichtlich Spaß, und hält ihn fit. Sein Alter sieht man ihm nicht an, auch weil Radfahren für ihn zum Alltag gehört, zehn bis 15 Kilometer am Tag. Und auch die Touren zum Krankenhaus am Burgberg, ob zu regelmäßigen Besuchen von Angehörigen oder zum Ärztezentrum, um sich mal durchchecken zu lassen, die macht Rosenke mit dem Rad. Wenn er an dem großen Parkplatz auf dem Gelände mit den zahlreichen Stellplätzen vorbeifährt, wo Raum für ein paar Hundert Autos ist, nimmt der Radler das erst mal achselzuckend zur Kenntnis. Mit dem Auto zur AWK, würde er nicht machen. Spätestens am Eingang des Ärztezentrums aber, da wo Rosenke sein Rad abstellen möchte, stellt er sich stets dieselbe Frage: „Soviel Platz, damit jeder bequem sein Auto abstellen kann, aber keine Möglichkeit, mein Rad anzuschließen.“

Dabei gibt es durchaus den einen oder anderen Bügel: „Die sind aber immer alle belegt, keine Chance“, so Rosenke. Er zeigt hinter sich, zu einem Briefkasten: Not macht erfinderisch, und so hat Rosenke sein Rad einmal an den Pfeiler des Kastens angeschlossen. „Das gab richtig Ärger“, sagt Rosenke. Dann zeigt der Verdener ein paar Meter weiter, einige Räder sicher angeschlossen, andere wiederum zwar abgeschlossen, aber nicht gesichert: „Die könnte jeder ohne Probleme wegtragen“, sagt auch Hans-Jürgen Brackelmann. Der ehemalige Verdener Ratsherr, selbst jahrelang passionierter Radler, kennt das Problem des fehlenden Radstellplatzes aus eigener Erfahrung. „Da, wo die Bügel alle besetzt sind, wird die weitere Suche nach einem sicheren Stellplatz zu einem Lotteriespiel“, sagt Brackelmann.

Aller-Weser-Klink: Rad nicht an den Briefkasten des Ärztehauses schließen

Überall auf dem Gelände zu sehen: Räder, die zwar ab- aber nicht angeschlossen sind. Insbesondere für teuere E-Bikes keine sichere Lösung. © Wienken, Markus

Rosenke hat sich auch schon auf die Suche nach Alternativen gemacht: „Ich bin ja häufiger auf dem Gelände unterwegs“, sagt er. Mittlerweile kennt er jeden Baum und jeden Strauch, was für einen Radler durchaus von Vorteil sein kann. „Weil ich mein Fahrrad, ist der Baum kräftig genug, da anschließen kann“, so Rosenke. Allerdings ist er nicht der einzige mit Ortskenntnis auf dem weitläufigen Gelände. „Rund um den Eingang sind auch die Bäume mittlerweile meist belegt. Und das Fahrrad noch weiter, außerhalb des Geländes abzustellen, dann kann ich ja gleich zu Fuß kommen. Oder doch mit dem Auto.“

Aller-Weser-Klinik: Neues Parkhaus, aber kein Platz für Fahrräder?

Mit Unverständnis hat das Duo Rosenke/Brackelmann daher auf den angekündigten Neubau des Parkhauses auf dem Gelände reagiert. „Noch mehr Platz für Autos, die Radfahrer hat aber mal wieder keiner auf dem Zettel“, redet sich Brakelmann ein wenig in Rage. Er und Rosenke ärgern sich darüber, und wollen eben auch deshalb, bevor es zu spät ist, die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren. Beide zeigen erneut auf das Gelände, haben durchaus Pläne, wie es aussehen könnte, „denn da ist genug Raum für eine großzügige Abstellanlage, überdacht, sodass Rad und Radler sogar trocken stehen, wenn es mal regnen sollte.“

In der Aller-Weser-Klinik ist die Problematik bekannt. Geschäftsführerin Marianne Baehr gibt auch unumwunden zu: „Wir haben zu wenig Stellplätze für Fahrräder und wir wissen um die Dringlichkeit.“ Dringend auch deshalb, weil die AWK als Arbeitgeber sogar Leasing-Modelle anbietet, damit ihre Beschäftigten mit dem Rad zur Arbeit kommen. „Wenn der Klinikneubau komplett ist, Baustelle und Zaun verschwunden sind, dann gibt’s weitere 18 Bügel, um Räder anzuschließen“, verspricht Baehr. Rosenke und Brackelmann sind aber schon einen Schritt weiter: „Und was ist mit dem Parkhaus? In dem Gebäude eine Abstellanlage für Fahrräder, das wäre doch ideal?“ Geschäftsführerin Baehr versicherte, dass sie mit den Planern im Austausch stehe. „Allerdings Radfahrer und Autos unter einem Dach, das ist aus Sicherheitsgründen nicht immer umsetzbar, aber wir prüfen das.“

Aller-Weser-Klink Verden: Der Geschäftsführerin ist die Problematik bekannt

Rosenke nimmt die Nachricht mit gewohnter Sachlichkeit zur Kenntnis: „Dann wollen wir mal hoffen, dass wir das noch erleben“, sagt der passionierte Radfahrer und tritt in die Pedale. Mal sehen, ob nicht doch noch irgendwo auf dem Gelände ein sicheres Plätzchen zu finden ist?!