Landkeis Verden: Damhirsche verfangen sich und verenden qualvoll

Ein Abschleppseil im Geweih des Hirsches. © H. Schormair

Es sind bittere Bilder eines qualvollen Endes... die Jägerschaft appelliert an Weidebesitzer unsichere Zäune zu entfernen

Otersen – Damhirsche verfangen sich mit ihren Geweihen in Weidelitzen, Zäunen und Seilen. Unfälle wie diese wiederholen sich in diesen Tagen in den Revieren im südlichen Kreis Verden, klagen die Jäger. Drei Hirsche seien bereits gefunden worden, zwei musste der zuständige Jäger erlösen, einer war bereits verdurstet.

Ein Hirsch im Landkreis Verden elendig verdurstet

30 Meter Zaunlitze wurde dem Tier zum Verhängnis. © H.Schormair

Die Welt empöre sich über Plastikmüll in den Meeren, heißt es in einer Pressemitteilung der Jägerschaft. Immer wieder würden mahnend Bilder von Schildkröten gezeigt, die in Plastikteilen gefangen sind. Nun ergänzen das die Jäger mit dem Elend der Hirsche vor unserer Haustür: Weidezäune, ohne Strom und nicht gespannt, lose Enden an Toreinfahrten oder schlicht Seile, die im Wald liegen geblieben sind, würden jedes Jahr Tieren im Kreis Verden zum Verhängnis.

Schlingen legen sich um den Hals der Hirsche

Die üblichen Weidelitzen seien nahezu unzerstörbar, die Tiere könnten sie nicht zu zerreißen. Wenn sie sich verfangen haben, würden sich die Schlingen mit jedem Zerren und Umsichschlagen im Geweih und um den Hals enger zuziehen. Werden die gefangenen Tiere gefunden, versuchen die Jäger sie zu befreien, aber oft gelinge das nicht und die panischen Tiere drohen, die Helfer selbst zu verletzen.

Appell der Jäger im Landkreis Verden

„Wir Jäger appellieren daher an alle Weidebetreiber, ihre Zäune, besonders wenn diese nicht unter Strom sind, intakt und straff gespannt zu halten oder sie abzubauen.“ mahnt Jürgen Luttmann, Vorsitzender der Verdener Jägerschaft. „Besonders gefährlich für die Hirsche sind lose Enden der Zäune, etwa an Toreinlässen oder Bereichen, in denen die Litzen nicht an Pfählen befestigt und ungespannt sind.“

Diese Gefahr wachse durch die vielen neuen Wolfzäune zum Schutz von Pferden und Weidevieh in den Revieren. Sie engten also nicht nur den Lebensraum der großen Wildtiere zunehmend ein, sondern machten ihn auch noch gefährlicher.