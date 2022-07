Gänsehaut im Schatten des Verdener Doms

Von: Christel Niemann

Starke Szene: Die „Hexe“ Margarethe mit Vater und Stiefbruder. © niemann

Verden – Spannung, Dramatik, Grusel, Kampfszenen, Gefühle, Romantik, Trauer, ein bisschen Erotik und Philosophisches, was bei den Domfestspielen bereits bei der Generalprobe zu „Die rebellische Hexe“ geboten wurde, riss das Publikum mit. Es war zwar kühl, und etliche Zuschauer hüllten sich in warme Jacken oder Decken, aber das Geschehen auf der Bühne verzauberte und elektrisierte zugleich. Begeistert folgten die Gäste auf den voll besetzten Rängen während der fest dreistündigen Spielzeit dem Schauspiel. Am Ende, nach der überraschenden Schlussszene, wollte der Applaus für die Darbietung der spielfreudigen, talentierten Darsteller, von Maske, Kostüme, Bühnenbild, Musik und Lichtführung perfekt in Szene gesetzt, trotz fortgeschrittener Stunde kein Ende nehmen.

Das Publikum folgte mit Spannung der abwechslungsreichen Inszenierung vor der Kulisse des Doms. © Niemann, Christel

In Verden haben die auf einer wahren Begebenheit beruhenden Domfestspiele begonnen; bei stabilen Witterungsverhältnissen und vor einem gespannten und gut aufgelegten Publikum. Und der Start war ebenso glanzvoll wie beeindruckend, da es dem Team um Regisseur, Autor, Komponist und Choreograf Hans König großartig gelungen ist, die richtige Atmosphäre zu schaffen.

Im Vergleich zu vorausgegangenen Domfestspielen wurde hier nochmals eine Schippe draufgelegt. König und der rund 150 Köpfe zählende Stab, vor und hinter den Kulissen, haben auf der Freilichtbühne am Dom das Flair jener Zeit installiert, in der „Die rebellische Hexe“, namentlich Margarethe Sievers, in Verden anno 1616 spielt. Sie soll unter Folter gestanden haben, mit dem Teufel im Bunde zu stehen, nach Intervention wurde sie aus der Haft entlassen, worauf sie sich ihren Ruf zunutze machte und ein lukratives Geschäft aufzog. Doch dann geriet sie in die Fänge eines freischaffenden Hexenjägers und Inquisitors und machte, nachdem sie eine Frau des Adels der Hexerei bezichtigt hatte und das Domkapitel überfordert war, einen Skandal perfekt.

Die Auftritte des gesamten Ensembles rissen das Publikum immer wieder mit. © Niemann, Christel

Einzig der Jesuit Friedrich Spee wagte es, sich gegen Folter und Hexenprozesse zu stellen. Er ist zugleich der rote Faden in der Inszenierung. „Die rebellische Hexe“ ist Unterhaltung und Lehrstück zugleich, da es dem Spielleiter auch um Botschaften geht. So werden die Kluft zwischen arm und reich thematisiert, die Sogwirkung von Abhängigkeiten und Machtverhältnissen aufgezeigt sowie Denunziantentum, Aberglaube oder der gefährliche Einfluss von Mitläufern thematisiert. Auch die Bedeutung des Geschlechts spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Und so ist alles vorhanden, was sich ein Publikum wünschen kann: Spannung, Dramatik, Grusel, Kampfszenen, Gefühle, Romantik, Trauer, ein bisschen Erotik und Philosophisches und mit diversen Einschüben ist auch für Lacher und Leichtigkeit gesorgt. Das Publikum der Generalprobe reagierte uneingeschränkt begeistert auf diesen gelungenen Mix aus Ernst und Unbeschwertheit, der zudem noch reichlich Impulse zum Nachdenken liefert.

Darüber hinaus ist es perfekt gelungen, die Freilichtbühne auf einer Breite von 35 Metern – von Bühnenbauer Henning Diers gestaltet – in das Spielgeschehen einzubinden. Die Bühne mit Bischofssitz in der Mitte, flankiert vom Wohnhaus des Steinmetzes Sievers und dem Haus des Dompredigers, macht einen Teil der Wirkung aus.

Was ist ein solches Schauspiel ohne Musik? Und die passt! Es hat schon gänsehauterzeugende Wirkung, wenn Christiane Artisi als „Patrona“ aus mehreren Metern Bühnenhöhe mit ihrer wunderbaren Altstimme etwa „Beata Virgine“ intoniert, eine Komposition der Renaissance, die zwar die Grundstimmung des Stücks widerspiegelt, von König aber mit moderner Begleitung unterlegt wurde.

Die schauspielerischen Leistungen des Ensembles, zumal es überwiegend aus Laien besteht, sind mehr als beeindruckend, die Rollen optimal besetzt. Regisseur König und Regie-Assistentin Birgit Scheibe wissen die Möglichkeiten der Darstellenden bestens auszuschöpfen. So gelingt es, das Publikum schnell in die längst vergangene Epoche eintauchen zu lassen.

Der historische Schauspielplatz, Schauspiel, Musik, Tanz, Gesang, die mit zunehmender Dunkelheit teils geradezu mystische Lichtführung, malerische Kostüme, spannende Kampfszenen und die vielen zu Herzen gehenden kleinen Momente – auch die der Trauer – diese und viele weitere Sequenzen werden sicher auch die Besucher in den noch folgenden Aufführungen bewegen.

