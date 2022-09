Pragmatismus vor Naturschutz?

+ © Laue Hochkarätig besetzte Podiumsrunde zum Thema „Ziele der Umwelt- und Naturschutzpolitik“. Von links: Christian Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, Umweltminister Olaf Lies (SPD), Moderator und Journalist Peter Mlodoch, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Dr. Bernd Althusmann (CDU) und FDP-Landesvorsitzender Dr. Stefan Birkner (FDP). © Laue

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Laue schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf dem Nabu-Landestreffen in Verden warnte der stellvertretende Ministerpräsident Niedersachsens, Dr. Bernd Althusmann (CDU), vor Gas-Engpässen im Winter. Der massive Ausbau der „Erneuerbaren“ dürfe deshalb kein Tabu sein.

Verden – „Artenschutz und Naturschutz sind elementar für das Überleben der Menschheit.“ Dabei gehe es nicht um einzelne Arten wie etwa den Milan, sondern immer um den Erhalt ganzer Ökosysteme. Und gerade in einer Zeit „des größten Artensterbens der Menschheitsgeschichte“ dürften durch die aktuelle Energiekrise Klima-, Natur- und Artenschutz nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Ökologie müsse immer Vorrang haben vor Ökonomie und auch dem sozialen Bereich, denn ohne intakte Ökosysteme als Grundlage funktioniere alles andere nicht. Das hob der niedersächsische Nabu-Landesvorsitzende Dr. Holger Buschmann auf der Landesversammlung der Naturschützerinnen und Naturschützer im vollen Saal des Verdener Niedersachsenhof gleich in seiner Begrüßung hervor.

Es sei aber auch wichtig, wohnortnahe Arbeitsplätze zu schaffen und Gewerbeflächen anzubieten, gab Landrat Peter Bohlmann in seinem Grußwort zu bedenken. Gleichzeitig könne der wirtschaftsstarke Landkreis Verden sich in Sachen Natur und Landschaft gut sehen lassen. Große Schutzgebietsvorhaben wie das in der Fischerhuder Wümmeniederung seien umgesetzt, und jetzt laufe zum Beispiel das Projekt „Blaues Band an der Aller“ zur Renaturierung der Auen „in einem der flussreichsten Landkreise Niedersachsens“. Rund 5 000 Hektar an Naturflächen seien im Landkreis bereits unter Schutz gestellt.

Nabu-Vorsitzender nicht einverstanden mit der Fläche für Windkraftanlagen

Bernd Witthuhn wies als Vorsitzender des Nabu-Kreisverbands Verden darauf hin, dass „viele Schutzgebietsausweisungen auf unsere Initiative zurückgingen und zum Teil gegen Widerstände durchgesetzt werden mussten“. Flächenverbrauch von über 90 Hektar wie beim geplanten Gewerbegebiet Achim-West „passen nicht in die heutige Zeit“, bekräftigte Witthuhn zugleich. „Nicht einverstanden“ zeigte er sich wegen möglicher Landschaftszerstörung und Naturschutzbedenken mit dem politisch festgelegten Ziel, 2,5 Prozent der Landkreis-Fläche für Windkraftanlagen zu reservieren.

Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann erwähnte, dass die Stadt dem Nabu ein 500 Jahre altes Haus als Domizil zur Verfügung stellte, zahlreiche Natur-Ausgleichsflächen an der Aller geschaffen wurden und Verden sich zudem um Förderungsmittel für Biodiversitätsmanagement bemühe.

Im Mittelpunkt der großen Versammlung stand die Podiumsdiskussion mit Landespolitikern über „Ziele in der Umwelt- und Naturschutzpolitik“. Parteienübergreifend wurde der „Niedersächsische Weg“ als Modell mit Vorbildwirkung beurteilt. Es handelt sich um eine Vereinbarung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik über konkrete Maßnahmen zum verbesserten Natur-, Arten- und Gewässerschutz. Lösungen durch Kooperation zu finden, steht als Idee dahinter. Einstimmig wurde dieser Weg vom Landesparlament befürwortet.

Mit diesem „Gesellschaftsvertrag“ seien finanzielle Voraussetzungen geschaffen, um Natur- und Artenschutz mit gesicherten Perspektiven für die Landwirtschaft zu vereinbaren, fasste Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zusammen. Angestrebt würden zum Beispiel täglich drei Hektar weniger an Flächenversiegelung, und Projekte wie das Wildnisgebiet im Solling. Als erfreulich bewertete es Althusmann auch, dass im Vorjahr 200 neue Ökolandbetriebe in Niedersachsen entstanden seien.

Althusmann setzt sich für das forcierte Straffen von Genehmigungsverfahren ein

Umweltminister Olaf Lies, Althusmanns SPD-Kabinettskollege, nannte Zahlen: 100 Millionen Euro für Insektenschutz, 50 Millionen für das Gewässerrandstreifenprogramm und 80 Millionen für den Öko-Landbau seien bis 2024 gesichert. „Mit weniger wird es nicht gehen“, so Lies, wobei die Summen nicht nur aus Landesmitteln aufzubringen sind. Etwa 50 neue Stellen im Bereich Naturschutz sollen zudem in den Behörden geschaffen werden.

Christian Meyer, stellvertretender Fraktionschef der Landtags-Grünen und ehemaliger Landwirtschaftsminister, reichten die Investitionen bei Weitem nicht aus. Mehrere 100 Millionen seien erforderlich, um wirksamen Moor-, Wald- und Grundwasserschutz zu gewährleisten, monierte er. Zudem sei eine Reihe von Förderprogrammen noch in der Phase „Konzepterstellung“, sodass Mittel noch gar nicht beantragt werden könnten.

Kooperativen Naturschutz zu stärken werde sich am nachhaltigsten auswirken, und diese Richtung werde durch den „Niedersächsischen Weg“ beschritten, betonte hingegen FDP-Landesvorsitzender Stefan Birkner.

Eindeutig setzte sich Althusmann für das von der Berliner Ampel-Regierung forcierte Straffen von Genehmigungsverfahren für Windanlagen und andere erneuerbare Energien ein. Dagegen warnte der Nabu-Landesvorsitzende Buschmann davor, hier demokratische Bürgerrechte auszuhebeln und Umweltverträglichkeitsprüfungen über Bord zu werfen.

Olaf Lies: „Wir brauchen weiterhin auch Erdgas aus den Niederlanden.“

Es drohten schon im Winter regionale Gas-Engpässe bis hin zu Notfall-Situationen, warnte Althusmann deutlich: „Es ist enorm, was da auf uns zukommen könnte.“ Daher müsse sehr pragmatisch gehandelt werden. Die mögliche Gasförderung auf niederländischem Gebiet unweit der Insel Borkum dürfe neben massivem Ausbau der „Erneuerbaren“ kein Tabu sein.

Olaf Lies stimmte dem realpolitischen Handeln angesichts der aktuellen Sorgen im Prinzip zu. „Wir brauchen weiterhin auch Erdgas aus den Niederlanden“, so der Umweltminister.

„Wir dürfen beim Natur- und Klimaschutz keine Pause einlegen“, forderte hingegen Christian Meyer von den Grünen. Das Weltkulturerbe Wattenmeer dürfe nicht gefährdet werden. Zusätzliche Öl- und Gasförderung zu Lande sei abzulehnen und „Wir brauchen auch nicht zwölf feste neue Flüssiggas-Terminals in Deutschland“.