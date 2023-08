Verdener Freizeitreiter wiegen Pony Silver mit Kreuzkraut auf

Pony Silver lässt sich mit Kreuzkraut aufwiegen. Das Tier machte den Spaß gerne mit, schließlich geht es um eine ernste Angelegenheit. © VFD

Der Bezirksverband Verden der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) hatte für den Juli die „Kreuzkraut Challenge“ ausgerufen, um insbesondere auf die schleichende Vergiftungsgefahr für Pferde aufmerksam zu machen. Die Resonanz war riesig.

Verden –„Land auf, Land ab verbreiten sich die Kreuzkräuter in rasender Geschwindigkeit und immer noch wird die Gefahr unterschätzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Reiter.

Auslöser für die Challenge war die Ankündigung der Gemeinde Kirchlinteln, einen extra Container für die Entsorgung auf dem Bauhof bereitzustellen. Das wurde von der VFD auf der Tour der Dörfer angeregt und damit war klar – den wollten die Pferdeleute nun auch füllen.

„Was der Aufruf in der Pferde-Community über die sozialen Medien dann auslöste, hat uns wirklich geflasht“, so Martina Gerndt, Mitglied des Vorstandsteams und Ideengeberin der Challenge. „Auch wenn der Aufruf sich eigentlich auf den Wirkungskreis vom Bezirksverband bezog, es zog solche Kreise, dass nicht nur aus ganz Niedersachsen kreative Beweisfotos eingereicht wurden, sondern selbst aus Bayern und Frankreich Beiträge kamen.“

Unglaublich war auch das Ergebnis – mehr als zwei Tonnen Kreuzkraut, hauptsächlich das schmalblättrige sowie das bekanntere Jakobskreuzkraut. wurden fachmännisch entfernt und entsorgt – ein großer Teil davon auch in den Container in Kirchlinteln, denn Kreuzkräuter gehören nicht in den Kompost, sondern sollten per Hausmüll entsorgt werden.

Die Sieger der Challenge waren schnell gekürt: Corinna Meyer, Ina Warneke und Willi Huhndorf aus Nedden-averbergen hatten mit ihren 112 Kilo zwar nicht die größte Menge gesammelt, ausschlaggebend war aber, dass das Trio zum einem den kreativsten Beitrag eingereicht hat – Pony Silver wurde nämlich kurzerhand mit Kreuzkraut aufgewogen – zum anderen waren die drei nicht nur an ihren eigenen Weiden aktiv, sondern hatten auch an Wegrändern im gesamten Umkreis dem Kreuzkraut den Kampf angesagt. Außerdem reichte ihre Aufklärungsarbeit weit über ihre unmittelbare Nachbarschaft hinaus: So wurde unter anderem direkt an Haustüren geklingelt, um auf die Gefahr aufmerksam zu machen. „Letzteres kam und kommt nicht immer gut an, denn Kreuzkräuter zu bekämpfen ist für den Nicht-Landwirt ein manueller und zeitaufwendiger Prozess“, schreiben die Freizeitreiter. „Dabei muss klar sein, dass es nach Tierschutzgesetz verboten ist, einem Tier Futter darzureichen, das erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden bereitet. Dem Verein sind mehrere Fälle bekannt, wo Pferde in rapsfeldartigen Kreuzkrautbeständen gehalten werden oder auf solchen Flächen Heu produziert wird.“ Die Gefahr einer kreuzkrautbedingten Krankheit gehe hauptsächlich von Heu aus, da die Pferde die giftigen Pflanzen nicht mehr selektieren können. „Die Giftstoffe des Kreuzkrautes sind stark leberschädigend, krebserregend, milchgängig, schädigen das Erbgut und sind darüber hinaus auch fruchtschädigend, Fehlgeburten sind die Folge. Das sollte insbesondere für die vielen Pferdezüchter rund um die Reiterstadt ein Thema sein – und zum Glück sind sich bereits viele Pferdemenschen der Gefahr bewusst.“

Weitere Informationen zum Thema Kreuzkraut, aber auch über die Aktivitäten der Freizeitreiter erteilt Martina Gerndt per E-Mail an m.gerndt@gmx.de.