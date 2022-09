Polizeieinsatz im Verbrauchermarkt Verden – Opfer nach Gewalttat im Krankenhaus

Von: Bona Hyun

Teilen

Derzeit gibt es einen Polizeieinsatz in einem Verbrauchermarkt in Verden. Ein Opfer befindet sich in einer Klinik. © dpa

Polizeieinsatz in Verden: Nach einer Gewalttat in einem Verbrauchermarkt befindet sich das Opfer in der Klinik. Der Laden musste geräumt werden.

Verden – Eine Gewalttat ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Verdener Verbrauchermarkt am Holzmarkt. Bei der Tat wurde eine Frau vom Täter lebensgefährlich verletzt und musste in die Klinik gefahren werden. Das bei der Frau anwesende Kleinkind blieb unverletzt, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Polizei Verden/Osterholz.

Polizeieinsatz in Verden: Gewalttat im Verdener Verbrauchermarkt – Beamte nehmen Täter fest

Gegen 15:10 Uhr kam es aus unbekannten Gründen zu einem Wortgefecht zwischen dem Mann und dem späteren Opfer. Derzeitige Ermittlungen ergaben, dass in dessen Verlauf der Mann unvermittelt mit einem Messer auf die Frau einstach. Die Frau musste mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Die Polizei Verden nahm den Tatverdächtigen noch im Markt fest. Der Mann leistete bei der Festnahme keinerlei Widerstand. Während der Tat befand sich ein Kleinkind bei der Frau, das unverletzt blieb. Das Kind wurde noch am selben Tag an das Jugendamt in Verden übergeben.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Gewalttat in Verden: Opfer lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus – Polizei räumt Laden

Nach der Tat räumte die Polizei den Verbrauchermarkt. Es erfolgte eine umfangreiche Spurensuche durch Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes am Tatort und im Umfeld. Motiv und Hintergründe für die Tat sind derzeit noch unklar. Hinweise lassen auf eine Bekanntschaft zwischen Täter und Opfer deuten. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Kontaktaufnahme zu den Beamten unter der Telefonnummer 04231/8060.

Weitere Einsätze in Verden: Polizeikräfte stürmen Wohnhaus und nehmen Tatverdächtigen fest

Im Rahmen eines Untersuchungseinsatzes haben Spezialkräfte ein Wohnhaus in Verden gestürmt. Ein Tatverdächtiger wurde dabei festgenommen. Gegen Ausschreitungen im Verdener Allerpark erhoben die Polizisten ein Strafverfahren – sie bitten um weitere Zeugen und Hinweise.