Pfarrer ist Playmobil-Fan: Dieter Garlich lädt zur Ausstellung nach Brunsbrock ein

Von: Reike Raczkowski

Sogar eine Kirche gibt es, inklusive Glockengeläut, Buntglasfenstern und einem Mini-Pfarrer. © Raczkowski, Mareike

Zur Playmobilausstellung sind alle Interessierten herzlich nach Brunsbrock eingeladen.

Brunsbrock – Pfarrer Dieter Garlich sitzt in seinem Büro im Gemeindehaus und hält eine kleine Figur in seiner Hand, einen Mann in blauer Uniform, die schon etwas abgegriffen aussieht. Es ist ein Nordstaatler aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, ein Spielzeug der Marke Playmobil. „Die hier war meine allererste Figur, es war 1975, ich war acht Jahre alt – und Playmobil war damals noch ganz neu“, sagt der Pfarrer der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche Brunsbrock (SELK) und lächelt. Gemeinsam mit seinem Sohn Johannes und einer befreundeten Familie baut Garlich in diesen Tagen eine Ausstellung im Gemeindehaus auf, auf die er sich besonders freut.. „Für Kinder und innere Kinder“, sagt Garlich, der hofft, am kommenden Wochenende in Brunsbrock auf weitere erwachsene Playmobilenthusiasten zu treffen.

Damals, als die bis heute sehr erfolgreiche Marke ihre ersten Spielzeuge rausbrachte, gab es einen Konkurrenten. „Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Die Marke hieß Play Big, die Figuren waren größer“, so Garlich. Aber ihm habe Playmobil immer besser gefallen und vielen anderen Kindern wohl auch, denn nach einigen Jahren stellte Play Big seine Produktion ein.

Jedenfalls: Mit einem einzigen Nordstaatler lässt sich schlecht „Wilder Westen“ spielen. „Ein Soldat reicht ja nicht“, sagt Garlich. „Da brauchte man den Offizier dazu, die Cowboys, eine Postkutsche natürlich... Zu Weihnachten bekam ich die Ranch, das Western Hotel zum Geburtstag“, erinnert sich der Pfarrer an eine glückliche Kindheit.

Schönste Kindheitserinnerungen an den Wilden Westen und an das Fort Glory: Hier zeigt Dieter Garlich einen Nordstaatler von 1975 (l.) und einen von heute. © Raczkowski, Mareike

Die sollte auch sein Sohn erleben, deswegen bekam Johannes schon sehr früh seine ersten Playmobil-Figuren geschenkt. Und Papa hatte einen Grund, seine eingemotteten Spielsachen vom Dachboden zu holen. So wurde die Faszination für die kleinen Welten an die nächste Generation weitergegeben. Und auch wenn Johannes heute 20 Jahre alt ist und nicht mehr mit Playmobil spielt, verbindet auch er schöne Erinnerungen mit den Figuren, erzählt er. „Das ist halt so ein bisschen Nostalgie.“

Im Gemeindehaus an der Lerchenstraße finden die Besucher der Ausstellung eine Szene mit einem Banküberfall, einen Hafen mit einem seltenen Fischkutter, einen Strand, eine kleine Stadt, die Welt von Asterix und Obelix mit einem opulenten Wildschwein-Festmahl, natürlich Ritter, den Wilden Westen rund um das Fort Glory, Piraten und vieles mehr. Sogar eine echte Kirche gibt es, inklusive einer Miniatur-Hochzeitsgesellschaft und einem Pfarrer, wie Garlich strahlend zeigt.

Etwas femininen Touch bekommt die Ausstellung durch die Spielsachen der künftigen Sechstklässlerin Taleka Pancratius, die für diesen Zweck ihre geliebte Playmobilsammlung zur Verfügung stellen wird.

Am kommenden Samstag wird die Ausstellung um 10 Uhr eröffnet. „Durch den Superintendenten“, erzählt Garlich mit etwas Stolz in der Stimme. Bis 18 Uhr sind große und kleine Playmobilfreunde dann eingeladen, sich die faszinierenden Miniaturwelten anzuschauen. Am Sonntag ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. An beiden Tagen läuft ein Mini-Kinder-Flohmarkt, für den sich junge Verkäufer gerne noch bis Freitag unter Telefon 04237/94076 anmelden können. Die gesamte Veranstaltung ist kostenlos.

Es gibt auch ein Gewinnspiel. Dafür werden in den Playmobilwelten Häschen versteckt. Diese dürfen von den Besuchern gezählt werden. Unter den Einsendungen mit der richtigen Anzahl werden kleine Preise verlost, die von der Firma Playmobil zu diesem Zweck gestiftet wurden. „Wir können nicht einschätzen, wie viele Besucher am Wochenende zu uns kommen, Brunsbrock ist ja nicht der Nabel der Welt. Aber wir würden uns natürlich riesig über Interesse freuen“, so Garlich.

Wo soll das A-Team parken, wie präsentieren wir den Banküberfall? Johannes und Dieter Garlich haben in diesen Tagen einiges zu tun. Sie verwandeln das Gemeindehaus Brunsbrock in viele kleine Playmobilwelten und hoffen auf große und kleine Besucher. © Raczkowski