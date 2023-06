Wolfsberater: Pfefferspray ist keine gute Idee

Von: Henning Leeske

Viele Weidetierhalter und Freizeitreiter kamen zum Heidkrug, um mehr über den Wolf zu erfahren. © Leeske

In der Gemeinde Kirchlinteln und den Nachbarkommunen sind wissenschaftlich Wölfe nachgewiesen. Welche Risiken gibt es dadurch für die Pferdehalter und Freizeitreiter? Wie kann eine artgerechte Weidetierhaltung mit dem Wolf in Niedersachsen funktionieren? Das war der inhaltliche Fokus beim Themenabend der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer (VDF).

Heidkrug – Wie groß ist das Risiko, durch den Wald zu reiten?“, wollten die Teilnehmer von den Fachleuten wissen. „Reiten mit Hund an der Leine kann richtig kritisch werden bei einer Wolfbegegnung“, so der Wolfsberater Helmut Meyer. Der Hund sei für den Wolf ein natürlicher Nahrungskonkurrent, den er sofort angreifen würde. Ein Angriff auf einen Reiter oder Reiterin nur mit dem Pferd wäre hingegen unwahrscheinlich. „Eher könnte das Pferd scheuen und der Reiter vom Pferd fallen“, so Meyer weiter.

„Was darf ich machen, um den Wolf zu vergrämen?“, wollte Martina Gerndt von der VDF wissen. Nur Klatschen und Lärmen sowie Licht zum Blenden sei erlaubt, um das Raubtier nach derzeitiger Gesetzeslage zu verscheuchen. Schon der Einsatz von Pfefferspray sei grenzwertig, weil der Wolf im Naturschutzrecht stark geschützt sei und nicht angegriffen werden dürfe.

„Welche Möglichkeiten habe ich als privater Pferdehalter, meine Tiere zu schützen?“, war eine weitere Frage. Prinzipiell werde zwischen Hobby- und professionellen Pferdehaltern in der Förderung unterschieden. Aber betroffene Pferdehalter berichteten, dass es sogar schon schwierig sei, eine Baugenehmigung als privater Halter zu bekommen, wenn man auch auf eigene Kosten einen Schutzzaun errichten wolle.

„Sowieso sind die Fördertöpfe der Landregierung für Wolfschutzzäune leer“, so der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Jürgen Luttmann. In seinem Fachvortrag klärte Luttmann die Pferdefreunde über die Entwicklung der Wolfspopulation und einige rechtliche Zusammenhänge hinsichtlich des Wolfes auf. So obliege das Wolfsmonitoring der Jägerschaft. Daher rief er die Freizeitreiter, die viel durch die Natur reiten bei ihrem Hobby, dazu auf, Begegnungen mit dem Wolf stets dem Monitoring zu melden. Gleich mehrere Reiter gaben hier ihr Versäumnis zu.

Offiziell kein Rudel mehr im Kreis, Wolfsberater ist anderer Meinung

Laut Luttmann gebe es derzeit in Niedersachsen 40 Rudel und fünf Wolfspaare, aber kein Rudel mehr im Landkreis Verden, weil das Otersener Rudel mangels Sichtungen von Nachwuchs wieder auf ein Paar zurückgestuft wurde. „Ich bin mir sicher, dass wir in Otersen ein Rudel haben“, sagte jedoch Wolfsberater Meyer.

Generell beinhalte das Beuteschema des Wolfes alle Säugetiere von der Maus bis zum Pferd. Nach dem Wolfsriss des Ponys Dolly von Ursula von der Leyen gab es nun auch ein prominentes Opfer.

Weiter ging Luttmann auf die Novelle zum Jagdrecht ein. „Wir haben wieder den Schwarzen Peter“, sagte Luttmann. So seien die Jäger jetzt beispielsweise für die Entnahme eines schwer verletzten Wolfes nach einem Verkehrsunfall zuständig. Der Zustand des Wolfes sollte allerdings vorher durch einen Veterinär festgestellt werden, was bei einem Unfall schwierig umzusetzen sei und für den Wolf ein längeres Leiden bedeute. Die Polizei hingegen sei beim Wolf nicht mehr für eine Entnahme zuständig. Außerdem zeigte Luttmann die Prognose einer Studie auf, die vom ehemaligen Umweltminister Olaf Lies (SPD) in Auftrag gegeben wurde, wonach die Wolfspopulation in Niedersachsen bis 2030 auf 1200 steigen werde.

Abschließend wies der Jäger Luttmann auf die Satzung seines Verbandes hin. „Der Schutz und die Erhaltung eines artenreichen, gesunden und den Belangen der Landeskultur angepassten Wildbestandes und die Sicherung seiner Lebensgrundlagen“ seien Hauptziele der Jäger, nicht aber die den Belangen des Wolfbestandes angepasste Landeskultur. Letzteres orte er bei der aktuellen Politik im Bund und Land. Die Jäger sehen ihren Verband übrigens als einen der größten aktiven Naturschutzverbände.

Auch der Kirchlintler Bürgermeister Arne Jacobs forderte eine Änderung in der verantwortlichen Politik, weil Entnahmen von auffälligen Wölfen wieder möglich sein müssten. So auch bei dem Wolf, der im Winter zwei Jugendliche bei Holtum über mehrere Hundert Meter verfolgte. „Ich bin für eine Regelung des Bestandes. Wir brauchen aber noch mehr Überzeugungsarbeit“, sagte der Bürgermeister.