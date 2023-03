Patienten in Verden profitieren vom neuen Ultraschall

Mit dem neuen Ultraschallgerät: Ingo Neumann, Gunda Hoppe, Ralf Weßel, Wolfgang Reichelt, Marianne Baehr und Dr. Peter Ahrens (v.l.). © AWK

Der Förderkreis Aller-Weser-Klinik Verden hat mit einem neuen Ultraschall ein weiteres Gerät an die Kardiologie übergeben.

Verden – Die Übergabe des vierten gemeinsamen Projektes der Aller-Weser-Klinik Verden und dem Vorstand des Förderkreises war ein besonderer Moment, denn damit wurde ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Bereits auf der Mitgliederversammlung im November 2021 hatte der Chefarzt der Kardiologie, Ralf Weßel, den Mitgliedern des Förderkreises den Wunsch für die Kardiologie vorgetragen. Die Versammlung stimmte dem Kauf eines IVUS zu und man startete eine große Spendensammelaktion.

Ein IVUS ist ein Intracoronarer Ultraschall, der Bildgebungen ohne Kontrastmittel und damit schonendere Untersuchungen für nierengeschädigte Patienten ermöglicht. Die meisten kontrastmittelbedingten Nebenwirkungen, die für nierenkranke Patienten eine große Gefahr darstellen, können so vermieden werden, schreibt der Förderkreis in einer Pressemitteilung. „Dies ist für das noch junge Herzkatheterlabor in Verden ein weiterer Meilenstein in der Ausstattung und bringt die Technik auf einen sehr hohen Standard.“

Mehrere Geräte wurden im Krankenhaus getestet und am Ende entschied man sich für das neueste Modell: ein IVUS Systems Avvigo II, das gerade einen europäischen Produktlaunch erhalten hatte. Der Förderkreis finanzierte dieses Gerät mit mehr als 41 000 Euro und übergab es jetzt in den Besitz des Krankenhauses.

Neues Projekt bereits für April geplant

Weßel berichtet, dass das Krankenhaus Verden mit der Abteilung Innere Medizin und Kardiologie in diesem Fachbereich zu den größten Abteilungen dieser Art in Niedersachsen zählt. Insbesondere seien hier die große Patientenzahl, die hervorragende und hochmoderne technische Ausstattung und das starke Team aus Ärzten und Pflegekräften zu nennen. „Ein großer Teil des Teams besteht aus hoch qualifizierten Fachärzten für Kardiologie in unterschiedlichen Funktionen, sowie speziell weitergebildeten Pflegekräften in vielen Bereichen der Kardiologie und Notfallmedizin.“ Die Abteilung stelle damit die wohnortnahe Versorgung auf höchstem Niveau sicher. „Dies ist auch ein wichtiger Beitrag zur Standortsicherung im Rahmen der aktuell stattfindenden Diskussionen um Klinikschließungen“, heißt es in der Pressemitteilung. Bereits heute sei das moderne Herzkatheterlabor mit mehr als 2000 Untersuchungen jährlich mehr als ausgelastet und werde mit dem neuen Gerät im Gepäck weiterhin sehr positiv auf sich aufmerksam machen.

„Der Vorstand des Förderkreises sowie die Chefärzte und die Geschäftsführung der Aller-Weser-Klinik Verden bedanken sich sehr herzlich bei allen Spendern und Mitgliedern, die dieses Projekt erst möglich gemacht haben. Mit Stolz kann man auf drei Jahre gemeinsame Arbeit zurückblicken, die mit inzwischen 116 000 investierten Euro einen großen Fortschritt für das Krankenhaus bedeuten“, so die Pressemitteilung abschließend.

Das nächste Projekt für die Schwestern und Pfleger mit neun Connex Spot Monitoren (vier für Verden und fünf für Achim) für mehr als 36 000 Euro werde schon in Kürze realisiert und soll das Pflegepersonal deutlich entlasten. „Die ersten vier Geräte werden bereits Anfang April ausgeliefert und in Verden zum Einsatz kommen.“