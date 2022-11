Traversale in Verden: Zu schnell und immer wieder rücksichtslos

Von: Markus Wienken

Vorbildlich und auf Distanz: Auf der Traversale darf geradelt werden, Autos müssen – wie hier – den notwendigen Abstand einhalten. Das klappt vielfach nicht. © Markus Wienken

Zuviele und schnelle Autos, rücksichtsloses Parken, viele Anwohner der Traversale haben davon die Nase voll...Eine Forderung: Mehr Kontrollen...

Verden – Zu schnell und rücksichtslos, kreuz und quer geparkt und immer mehr Durchgangsverkehr, so liest sich die Liste an Beschwerden über Autofahrer und deren Verhalten in der Straße Traversale in Scharnhorst. Sanktionen, darunter Aufpflasterungen und schärfere Kontrollen, lauten die Forderungen von Anwohnern an Ortsbürgermeister Gerard-Otto Dyck. „Wir möchten, dass die Polizei da mal verstärkt Streife fährt“, so Dyck.

Erster Ansprechpartner der Beschwerden ist die Stadtverwaltung im Rathaus. Im Fachbereich Straßen und Stadtgrün ist die Liste aus dem Wohngebiet durchaus bekannt. „Wir gucken da auch immer mal wieder hin“, sagt Rainer Kamermann, zuständiger Fachbereichsleiter. Auch deshalb, weil es seitens der Anwohner eine Petition gab, die die „Mängel“ zum Thema machte und mit der Bitte um Abhilfe im Rathaus hinterlassen wurde.

Auf der Traversale in Verden: Vorfahrt achten im kleinen Kreisel

Auch einen Kreisel gibt es in der Wohnstraße. Balken markieren, wer wo warten muss. © Wienken, Markus

Wohnstraße in Verden: Ganzes Bündel an Maßnahmen zur Tempodrosselung

Die Traversale ist eine Wohnstraße, die, gemeinsam mit der Elisabeth-Selbert-Straße, die Kreisstraße in Neumühlen mit der Bundesstraße 215 in Dauelsen verbindet. Eine Abkürzung? „Ich halte es für einen Irrglauben, dass die Fahrt durchs Wohngebiet, um den Ampeln auf der Bundesstraße auszuweichen, sich für Autofahrer zeitlich lohnt“, so Kamermann. Ein ganzes Bündel an Maßnahmen sorge mittlerweile dafür, die Autos in der Traversale auszubremsen. Neben Tempo 30, mit Piktogrammen großflächig auf dem Pflaster markiert, gilt in der Wohnstraße rechts vor links. „Wir haben, um das deutlich zu machen, sämtliche Seitenstraßen entsprechend mit Balken gekennzeichnet“, sagt Kamermann. Ein Mini-Kreisel, eher ungewöhnlich für eine schmale Wohnstraße, mittendrauf steht ein Baum, nimmt zusätzlich Tempo aus dem Verkehr, denn auch in dem Rund gilt rechts vor links, ebenfalls mit Farbe markiert. Auf halber Strecke kreuzt zudem ein Zebrastreifen die Traversale. „Ein zusätzliches Signal, das Tempo zu drosseln, weil Kinder in der Straße unterwegs sind, möglicherweise zur nahe gelegenen Kita müssen“, so Kamermann. Auch Radfahrer radeln auf der Fahrbahn, können mit dem gesetzlich notwendigen Abstand – eigentlich – nicht überholt werden, bremsen so den Autofahrer aus.

Anwohner der Traversale in Verden wollen Aufpflasterungen

Aber trotzdem werde zu schnell gefahren, entgegneten die Kritiker. Kamermann hält mit einem Vorschlag dagegen: Statt auf dem Grünstreifen solle auf der Fahrbahn geparkt werden, was ausdrücklich erlaubt ist. „Ein Hindernis, das zusätzlich den Durchgangsverkehr drosselt.“ Bei den Anliegern hält sich die Bereitschaft dafür allerdings in Grenzen, wohl auch aus Angst um den Seitenspiegel.

Deutlicher geht’s nicht: Tempo 30, durchaus auch mal Schrittgeschwindigkeit, sind angesagt. © Wienken, Markus

Es gibt einen Gegenvorschlag aus den Reihen der Anwohner. Aufpflasterungen, kleine Bodenwellen, die würden Autofahrer zwingen, vom Gas zu gehen. Kamermann kennt die Hürden, hält davon wenig. „Autos müssen bremsen, dann wieder anfahren. Lieferfahrzeuge mit Ladung machen Lärm, das will kein Anwohner.“ Da, wo möglich, sind die Wellen in der Stadt Verden mittlerweile entschärft worden. In der Elisabeth-Selbert-Straße wurde sogar – klammheimlich – selbst Hand angelegt. „Ärger ist vorprogrammiert. Ich rate daher davon ab“, so Kamermann – und sieht angesichts der Vielzahl an Maßnahmen den Handlungsspielraum ausgereizt.

Mehr Kontrollen der Verdener Polizei in der Traversale?

Kommt die Polizei ins Spiel. „Wir haben die Situation durchaus im Blick“, sagt Henryk Niebuhr. Die Forderung, vermehrt Streife zu fahren, schärfer zu kontrollieren, ob schnell gefahren und wie in der Traversale geparkt wird, nimmt der Pressesprecher zur Kenntnis, sagt aber auch: „Hilfreich ist es für uns, wenn im Einzelfall angerufen, Vorfälle aktuell gemeldet werden. Das gilt für Parkverstöße, aber auch dann, wenn zu schnell gefahren wird. Wir rücken dann grundsätzlich aus, um zu gucken, was da los ist. Für solche Fälle gilt die Telefonnummer 04321/8060.“