Bahnhof Verden: Praktisch per App in die Fahrradbox

Von: Markus Wienken

Neben der Park & Rideanlage an der Bahn entsteht eine neue Radsammelanlage mit 48 Plätzen. © Markus Wienken

Viel Sand, ordentlich rütteln, dann kommt sie, die Doppelstockanlage am Verdener Bahnhof. Und freie Plätze gibt‘s auch...dafür sorgt die App....

Verden – Schaufel für Schaufel kippt der Bagger den Sand in die Grube. Sieht aus, wie ein riesengroßer Sandkasten. Was daraus wird, dürfte jeden Radfahrer freuen. Nicht, weil er gerne im Sand spielt. Der wird zunehmend unter den Fundamenten für den sogenannten Doppelstocker verschwinden. 48 Bikes passen in die hochmoderne Anlage. Praktisch und neu dabei: „Ist die Anlage fertig, kann, wer sein Bike einschließen will, den Platz per App auf dem Handy anwählen“, sagt Stefan Finkemeyer von der Stadt Verden.

Aber erst mal wird gebuddelt und gebaggert. Bis die Kuhle voll ist. Da, wo bislang nahe der Bahngleise, am Rand der Park & Ride-Anlage an der Lindhooper Straße, Schotter und Schlaglöcher lagen, muss der Untergrund eben und stabil werden. Für den Rüttler kein Problem. Das Schwergewicht versteht sein Handwerk, alles plan und picobello in der Ecke unter der Kastanie. Wie gemacht für das neue Bauwerk. Nicht nur einer, sondern genau genommen sogar zwei Anlagen passen in den Schatten an der Lärmschutzwand. Pro Anlage 24 Fahrräder, jeweils zwölf oben, zwölf unten, bequem erreichbar durch eine Schiebetür.

Verdener Radsammelanlage - kein Schlüssel, kein Transponder, nur mit dem Handy

Doch wie kommt das Rad in die Anlage? Schlüssel, Transponder, viel zu umständlich, alles Schnee von gestern. „Wer sein Bike unterstellen will, kann sich problemlos mit dem Handy einloggen“, so Stefan Finkemeyer. Den notwendigen Zugang gibt’s schon, und er wird über die App „12Drive+“ abgewickelt. Die Stadt hat mit der App bereits gute Erfahrungen gesammelt, regelt auf diesem Wege den Verleih der Lastenräder. Wer die Box nutzen will, der muss sich zunächst über die App bei der Stadt Verden registrieren. „Die Daten werden bei uns entsprechend verarbeitet, die schriftliche Bestätigung, kann einige Tage in Anspruch nehmen“, erklärt Finkemeyer. Danach gibt’s vom Anbieter den passenden QR-Code, mit dem sich der Biker bei der Sammelanlage künftig einloggen muss. „Zweifach-Registrierung“ nennt Finkemeyer den Vorgang, und erklärt den „Sicherheitsriegel“. „Nur so können wir uns und vor allem die Radfahrer vor Missbrauch schützen.“ Dazu gehört auch, dass die App nur im Umkreis von circa 30 Metern funktioniert. „Mal eben von zuhause die Tür öffnen geht nicht“, sagt Finkemeyer.

Kein Schlüsselpfand mehr für die neue Verdener Anlage

Nicht nur sicher gegen Diebstahl, birgt die neue Technik weitere Vorteile. Wer Zugang zu Box und Radsammelanlage am Bahnhof oder in der Stadt haben will, muss bislang den notwendigen Schlüssel gegen Pfand bei der Stadt besorgen. Nicht selten allerdings, dass der Platz nachfolgend kaum bis gar nicht genutzt wird, die Anlage deshalb bisweilen nur schwach besetzt ist. Die Stadt steuert zwar gegen, rückt pro Sammelanlage die bis zu doppelte Zahl an Schlüsseln raus, dennoch herrscht Leere, die so manchen Biker, der den Platz brauchen könnte, ärgert. „Mit der App kann das nicht passieren. Wer zuerst kommt, der bekommt seinen Platz, und zwar kostenlos, bis die Anlage wirklich voll ist“, so Finkemeyer. Das Prinzip soll Schule machen in Verden: Ziel sei, auch die anderen Sammelstellplätze nach dem neuen Verfahren auszurüsten. Leerstände, obwohl Biker reinwollen, aber nicht können, würden dann der Vergangenheit angehören.

Gebucht werden kann in der neuen Anlage vermutlich ab Ende August/Anfang September. Ist das Fundament komplett, wird der Doppelstocker im Juli geliefert, ehe der Elektriker die notwendige Technik einbaut. Circa 120 .000 Euro kostet der Bau, die Bahn zahlt mit 70 Prozent oder 85 .000 Euro den Löwenanteil. Den Förderbescheid dafür gibt’s bereits. Die restlichen 35. 000 Euro steuert die Stadt bei. Und sie muss die Anlage bewirtschaften.

Weitere Infos bei der Stadt Verden unter Telefon 04231/ 12268 oder per E-Mail an stefan.finkemeyer@verden.de.