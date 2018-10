Unfall mit drei Lkw - A1 zwischen Hamburg und Bremen gesperrt

Fahrer schwer verletzt

Posthausen/Oyten - Ein Unfall mit drei Lkw verlangt den Autofahrern am Donnerstagmorgen viel Geduld im Berufsverkehr auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen ab. Die Autobahn musste zwischen Posthausen und Oyten in beide Richtungen gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.