Zwei neue Ehrenmitglieder ernannt

Schaphusen - Die Digitaltechnik erobert den Schießsport. So hat der Schützenverein Mühlentor ein digitales Anzeigensystem eingebaut und damit den Schießstand modernisiert. Darauf verwies Vorsitzender Johann Bollmann am Freitagabend in der Jahreshauptversammlung des 189 Mitglieder zählenden Schützenvereins Mühlentor.

Zudem ehrte der Vorsitzende langjährige Vereinsmitglieder: für 50-jährige Vereinstreue Rainer Lüllmann, Rudi Meyer und Johann Puvogel, für 40-jährige Mitgliedschaft Brigitte Nidrich, für 25-jährige Mitgliedschaft Monika Barning und Johann Barning, für 15-jährige Mitgliedschaft Sven Gold und Dietrich Bothmer. Die Verdienstnadel des Kreisschützenverbandes in Bronze händigte Bollmann an Sven Gold, Sonja Häfker, Manuela Potrafke und Christa Wagner aus.

Neben zahlreichen Beförderungen ernannte der Vorstand aufgrund großer Verdienste um das Schaphusener Schützenwesen den seit 1980 im Vorstand engagierten und jetzt als 2. Vorsitzender ausscheidenden Heino Papstein sowie Dieter Puvogel, seit 1985 Schießmeister und später lange Jahre Hauptmann, zu Ehrenmitgliedern des Vereins. „Gemeinsam haben wir viel bewegt. Uns bleiben viele schöne Erinnerungen“, sagte Bollmann zu den beiden neuen Ehrenmitgliedern.

Bei den Wahlen blieb die Position des 2. Vorsitzenden vakant – in der Versammlung fand sich kein Mitglied, das die Aufgabe von Heino Papstein übernehmen wollte. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Johann Bollmann, Kassenwart Martin Rinn und Schriftführer Rainer Wagener. Christina Puvogel wurde zur neuen Schießsportleiterin gewählt. woe