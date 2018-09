In zehn Jahren 48 000 Menschen beim Sattwerden geholfen

Bassen - 1500 Tonnen Lebensmittel vorm Wegwerfen gerettet – und damit stattdessen 48 000 bedürftigen Menschen beim Sattwerden geholfen. Das ist die Bilanz von zehn Jahren Tafel-Arbeit in Bassen in Kurzform. Dahinter steckt eine beeindruckende lange Geschichte – von Menschen, die sich mit viel Herzblut und sozialem Engagement für andere Menschen einsetzen. „Wenn es euch hier nicht gäbe, hätten wir schon längst die Segel streichen müssen“, zollte Rainer Kunze, Vereinsvorsitzender der Achimer Tafel, dem ehrenamtlichen Team der Bassener Ausgabestelle größten Dank und Respekt für das in den vergangenen zehn Jahren für die Gesellschaft Geleistete.

Während draußen am Blocks Huus lange vor der Zeit die ersten Tafelkunden auf den Start der wöchentlichen Lebensmittelausgabe warteten, standen gestern Mittag in der Scheune ausnahmsweise erstmal die Helferinnen und Helfer im Mittelpunkt. Zum zehnjährigen Bestehen ihrer Bassener Ausgabestelle, die auf Sozialleistungen angewiesene Familien und Einzelpersonen aus den Gemeinden Oyten und Ottersberg mit Lebensmitteln versorgt, hatte die Achimer Tafel Unterstützer, Sponsoren und Gemeindevertreter als Zuschussgeber zu einem Empfang eingeladen. Beifall, Anerkennung und wertschätzende Blumenpräsente der Gäste galten den mehr als 20 Ehrenamtlichen um Teamleiterin Doris Voß, die Woche für Woche zuverlässig dafür sorgen, dass die von Verbrauchermärkten als überschüssig gespendete Ware abgeholt, in der Scheune von Blocks Huus ausgeladen, auf Tischen sortiert und gegen einen kleinen Obolus an die Tafelkunden abgegeben wird.

Im Grunde „ist die Tafel ein mittelständisches Unternehmen – nur ohne Personalkosten“, verdeutlichte Vorsitzender Kunze. „Ihr seid immer da, ihr seid das Herzstück der Tafel“, sagte er an die Adresse der ehrenamtlichen Akteure. Kunze verhehlte aber nicht, dass Ziel und Arbeit dieser bürgerschaftlichen Initiative, nämlich die wahnsinnige Lebensmittelverschwendung einerseits und die wachsende Bedürftigkeit von Teilen der Gesellschaft andererseits sinnvoll zusammenzubringen, eigentlich eine staatliche Aufgabe sein müsse – die bei der Tafel von Ehrenamtlichen geleistet werde, die größtenteils der Generation 60 plus angehörten und denen die körperliche Arbeit auch mal schwer werde.

20 000 Familien mit insgesamt 48 000 Menschen, davon 40 Prozent Kinder bis 15 Jahre, habe die Lebensmittelausgabestelle Bassen in zehn Jahren versorgt, bilanzierte Kunze. Der wirtschaftliche Aufschwung im Land gehe an der Tafel-Klientel vorbei: „Die Nutzer-Zahlen steigen stetig“ – in Bassen auf inzwischen 6000 Menschen im Jahr. Im Schnitt versorgt die Tafel hier jede Woche 50 Familien mit Nutzerausweis. „Wir helfen allen ohne Ansehen der Person oder der Nationalität“, betonte Kunze. Allerdings habe die Flüchtlingskrise 2015/16 auch die ehrenamtlichen Tafel-Akteure bei der Beschaffung und Ausgabe von Lebensmitteln an ihre Grenzen geführt. Zwischenzeitlich habe der Anteil von Geflüchteten bei den Tafel-Kunden bei 65 Prozent gelegen, sich die Anzahl der zu versorgenden Menschen sozusagen verdoppelt. „Aber wir haben es gemeinsam geschafft“, sagte Kunze stolz.

Von Erfolg mag er nicht sprechen: „Der größte Erfolg wäre, wenn wir uns als Tafel überflüssig machen würden. Aber das ist Wunschdenken“, so Kunze, „wir werden weiterhin benötigt, und wir werden weiter unseren Job machen, so gut es geht.“ J pee