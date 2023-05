Start in eine kreative Woche: Wümmeschule in Ottersberg erlebt Projekttage

Von: Nina Baucke

Lehrkräfte und Schüler der Wümmeschule in Ottersberg starten in ihre Projektwoche. © Baucke

Erstmals seit der Corona-Pandemie findet an der Wümmeschule in Ottersberg wieder Unterricht der etwas anderen Art statt.

Ottersberg – Raus aus der Unterrichtssituation und hinein in eine etwas andere Schulwoche: Für die Kinder und Jugendlichen an der Wümmeschule in Ottersberg steht seit gestern eine Projektwoche unter dem Motto „Umwelt – Gesundheit – Kultur“ auf dem Programm. Bis einschließlich Donnerstag wird sich jeder Schüler im Rahmen eines Projektes in etwas Neues, das mit einem der drei Themenkomplexe zu tun hat, einarbeiten. „Und schließlich gibt es Punkte, an denen sich die Themen miteinander verbinden lassen“, sagte Schulleiter Domnik Lerdon beim offiziellen Startschuss in der Schulaula.

Während der Corona-Pandemie ware diese etwas andere Art des Unterrichts zu kurz gekommen, „daher haben wir uns bewusst für eine ganze Projektwoche entschieden“, so Lerdon. Insgesamt 32 Angebote aus den drei Themenkomplexen gibt es, aus denen sich die insgesamt 483 Schüler der Schule in der vergangenen Zeit eines aussuchen konnten. „Einige Projekte setzen sich mit Gesundheit auseinander“, erklärte Lehrerin Renate Hippen, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Yvonne Howe die Projektwoche konzipiert hatte. Unter anderem beschäftigt sich eine reine Mädchengruppe mit dem Komplex „Schönheitsideale“ auseinander.

Sportliche Aktionen, Landwirtschaft und Kunst

Doch nicht nur die Themenvielfalt ist groß, sondern auch die Art, mit der die Kinder und Jugendlichen – immer in zwei Jahrgängen, fünf und sechs, sieben und acht, neun und zehn – da herangehen, ist unterschiedlich: sportliche Aktionen, Malerei, unter anderem an einer Wand in der Schule als auch an der Außenwand des Bootshauses, Theater, Ausflüge in die Landwirtschaft durch die Mitarbeit in den Solidarischen Landwirtschaften Bohnenbande in Quelkhorn und Mirandahof in Ottersberg und Ausflüge, wie den, den Schulleiter Lerdon mit der Gruppe „Nachrichten“ zu Radio Bremen unternimmt. „Viele denken, es ist nichts los in der Schule, dabei liegt eine intensive Woche vor uns“, zeigte sich Lerdon überzeugt. „In dieser Zeit können sie sich kreativ völlig ausleben.“

Ebenfalls Teil der Projektwoche ist eine Ausstellung der Klimaschutz- und Energieagentur Verden (Klever), die in der Aula zu sehen sein wird. Auf fünf Gruppen von Stellwänden will die Agentur mit der selbst erstellten und konzipierten und von Esther Gonstalla designten Übersicht über das Thema Klimaschutz diesen Komplex Jugendlichen von der siebten bis zur 13. Klasse nahe bringen.

Es ist wichtig, dass die Maßnahmen, die wir im Flecken im Bereich Klimaschutz umsetzen auch schulisch begleitet werden.

„Wir wollen damit aufzeigen, was in Deutschland, was in der Region passiert und wie die Zukunft aussehen könnte, woher die Energie kommt“, beschrieb Henrik Jechlitschek von Klever das Konzept. „Und natürlich geht es auch um die Frage, was jeder selbst tun kann.“ Spielerische Elemente an verschiedenen Schautafeln sollen mehr Zugang zum Thema ermöglichen. Außerdem bietet die Ausstellung die Möglichkeit, dass jede Kommune, in der sie zu sehen ist, einen Teil selbst und mit eigenen Projekten gestalten kann. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch Klever-Kids, so seine Kollegein Janina Roder. Denn mit einem Extra-Programm will die Agentur nicht nur in Schulen für mehr Informationen sorgen, sondern auch bereits schon bei den ganz Kleinen in den Kindertagesstätten.

„Es ist wichtig, dass die Maßnahmen, die wir im Flecken im Bereich Klimaschutz umsetzen auch schulisch begleitet werden“, betonte Bürgermeister Tim Willy Weber. „Denn auf diesem Weg stoßen wir damit dann auch auf mehr Akzeptanz. Daher sind wir auf in diesem Bereich aktive Schulen angewiesen – und eine solche Schule haben wir hier auch.“ Donnerstag werden die Schüler die Ergebnisse dieser Tage ihren Mitschülern, Lehrern und Eltern vorstellen. Doch von einer Sache zeigte sich Schulleiter Lerdon bereits jetzt schon überzeugt: „Die Ergebnisse aus den Projekten, die die Schüler aus diesen Tagen hinterlassen, werden nachhaltig sein.“