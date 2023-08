Wohin die Reise am Oyter See gehen soll

Von: Petra Holthusen

Das Nutzungskonzept der Zukunft für den Oyter See hat ein Runder Tisch diskutiert. Jetzt ist die Politik wieder am Zug. © Archiv

Oyten – Keine eindeutige Entscheidung, aber eine richtungsweisende Aussage haben die 25 Akteure am Runden Tisch zur Zukunft des Oyter Sees getroffen. Nach Angaben von Bürgermeisterin Sandra Röse konnte sich am Ende der zweiten Runde eine knappe Mehrheit mit einem modifizierten Entwurf der Investorenpläne anfreunden. Dieses Ergebnis wird nun an die politischen Entscheidungsträger für deren Meinungsbildung und Ausgestaltung von planerischen Details weitergereicht.

Voraussichtlich am 20. September, so Röse, soll die Beratung des Nutzungskonzepts für den Oyter See wieder auf der Tagesordnung des zuständigen Fachausschusses des Gemeinderates auftauchen.

In dieser öffentlichen Sitzung soll dann vom Runden Tisch und seinen Arbeitsergebnissen berichtet werden und sollen die erweiterungswilligen Investoren von der Wasserski- und Wakeboardanlage sowie vom Knaus-Campingpark am Oyter See noch mal zu Wort kommen.

Das Meinungsbild des Runden Tisches zu einem modifizierten Nutzungskonzeptentwurf fasst die Bürgermeisterin so zusammen: „53 Prozent der Teilnehmenden empfanden dies als stimmig – 42 Prozent der Teilnehmenden waren grundsätzlich wohlwollend, wünschten sich aber Änderungen bei der Größe der Wakeboard-Anlage sowie der Nutzungen der Land- und Uferflächen.“ Alle Teilnehmenden hätten den Oyter See ausdrücklich als Badesee tituliert.

Da die befristete Duldung für die jetzige Wasserski-Anlage in diesem Jahr auslaufe, hofft die Verwaltung nach Worten von Röse, „noch in diesem Jahr zusammen mit der Politik erarbeiten zu können, wohin die Reise gehen soll“. Die Beratungen sollten der Bürgermeisterin zufolge möglichst zeitnah in ein Bauplanungsverfahren münden – was eine Verlängerung der Duldung für die derzeitige Anlage durch den Landkreis ermögliche und den Investoren Planungssicherheit biete.

Der Runde Tisch als Bürgerbeteiligungsformat war einberufen worden, nachdem der Investorenentwurf für eine Ausweitung der Wasserski-Anlage und für weitere Freizeitattraktionen am Seeufer im Frühjahr vorigen Jahres sowohl die verschiedenen Interessensgruppen unter den Seenutzern als auch die Ortspolitik gespalten und für ambivalente Diskussionen gesorgt hatte. Der Runde Tisch wurde vom Fachbereich Gemeindeentwicklung im Rathaus vor- und nachbereitet und durch das Bremer Büro Proloco extern moderiert. „Formatbedingt musste der Runde Tisch auf 25 Teilnehmende beschränkt werden“, erklärt Verwaltungschefin Röse zur Besetzung. Neben den See-Eigentümern Landkreis Verden und Knaus-Campingpark sowie Pächtern des Areals seien Teilnehmende der Zukunftswerkstatt Oyter See 2019, Anwohnerinnen und Anwohner, Nutzerinnen und Nutzer sowie Vertreterinnen und Vertreter von Naturschutzbehörde, Gemeindeverwaltung und Kommunalpolitik eingeladen gewesen. „Aufgrund des starken Interesses mussten die Teilnehmenden ausgelost werden“, schildert Röse. Der Runde Tisch tagte jetzt zwei Mal im April und im Juni.

„Um eine Basis für konstruktives Arbeiten zu schaffen, wurden Zuständigkeiten, Eigentums- und Pachtverhältnisse, der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan ,Oyter Baggersee’ aus dem Jahr 1974, der Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes ,Autobahnbaggersee bei Oyten’ 1961 und die tatsächlichen Gegebenheiten des Geländes detailliert besprochen“, berichtet Röse zur Vorgehensweise. Des Weiteren sei es den Teilnehmenden wichtig gewesen, die Ideen der Zukunftswerkstatt 2019 aufzunehmen und sich dazu zu positionieren. „Die größte Zustimmung erhielten die naturnahe Gestaltung der Anlagen, die Strandvergrößerung, ein attraktiver Badebereich, die Schaffung einer Strandbar, ein guter Spielplatz, der temporär bessere Schutz in der Brut- und Setzzeit, die Verbesserung der sanitären Anlagen und die Pflege des Pflanzenbereichs“, listet Röse auf.

Vor dem Hintergrund dieser Schwerpunkte seien dann die 2022 im Fachausschuss vorgestellten Investorenpläne diskutiert worden. Die Investoren zeigten sich der Bürgermeisterin zufolge „grundsätzlich für Anregungen offen“. Diese Anregungen hätten zu einem modifizierten Entwurf geführt, der dann in der zweiten Runde präsentiert und diskutiert worden sei – mit der besagten 53-prozentigen Zustimmung, während 42 Prozent weitere Abstriche wünschten.