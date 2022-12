„Wir verlieren ein großes Stück Oyten“

Nach 45 Jahren im Polizeidienst nimmt Adrian Liegmann (2.v.l.) aus den Händen von Polizeidirektorin Antje Schlichtmann die Entlassungsurkunde entgegen. Die Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz verabschiedete den ortsbekannten Polizeihauptkommissar zusammen mit dem Oytener Stationsleiter Holger Hensel (r.) und Simon Grommisch, Chef des Achimer Polizeikommissariats (l.), in den beruflichen Ruhestand. © sp

Oyten – Wer sein Leben lang seinem Wohnort Bassen treu geblieben ist, dort im Sportverein aktiv und stets präsent war und ist, wer zudem lange Jahre in Oyten und der Region als „Dorfsheriff“ Ansprechpartner und Kontaktperson war – der ist sprichwörtlich bekannt wie ein bunter Hund. Und genau dieser „bunte Hund“ wurde gestern Nachmittag, exakt an seinem 64. Geburtstag, im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet: Polizeihauptkommissar Adrian Liegmann.

Nach der Realschule versuchte Liegmann sein berufliches Glück zunächst als Maurer: „Doch der Bau war nichts für mich“, erinnert er sich. Nächster Versuch war die Polizei – und das war’s dann: 45 Jahre sind seit dem Beginn an der Landespolizeischule in Hannoversch Münden vergangen. Es schlossen sich Stationen in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei in Oldenburg und auf den Wachen in Ottersberg und Achim an, ehe Liegmann 2007 in die Oytener Polizeistation wechselte.

Hier war er vorrangig im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität tätig. „Hier gelten andere gesetzliche Vorgaben und man braucht schon ein bisschen Fingerspitzengefühl“, erläutert Liegmann. „Einige meiner Klienten haben sich Jahre später bei mir bedankt, dass ich sie auf den richtigen Weg gebracht habe.“

Zugute kam dem Ordnungshüter, dass er Land und Leute bestens kannte. Manche Streifenfahrt verlängerte sich, weil er andauernd mit Grüßen beschäftigt war. Liegmann: „Kontakte sind wichtig und hilfreich. Aber ich wurde immer respektiert.“

Der Neu-Pensionär blickt zurück: „Während meiner Dienstzeit habe ich mich mit vielen Bereichen beschäftigt – vom Ladendiebstahl bis zu tragischen Unfällen.“ Eine „Wild-West-Verfolgungsjagd“ hat der Gendarm bis heute noch nicht vergessen. Prägend waren auch die Einsätze zu Zeiten der Castor-Transporte in Gorleben.

Das alles ist nun Schnee von gestern. „Und das ist sehr schade“, meinte Polizeidirektorin Antje Schlichtmann, Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, bei ihrer Laudatio: „Adrians Lücke wird schwer zu schließen sein. Wir verlieren mit ihm ein großes Stück Oyten.“

Zumindest seinem Heimatort Bassen wird Liegmann, den alle nur „Addel“ nennen, auf jeden Fall weiter erhalten bleiben. Denn als Abteilungsleiter und „Mädchen für alles“ der TSV-Kicker will er weiterhin Vollgas geben. Selbst tritt er zwar nicht mehr gegen das runde Leder (in jungen Jahren war er ein ganz Guter), doch sein Ehrenamt als Beisitzer am Bezirkssportgericht und die (für seine Kollegen unerklärliche) Treue zum HSV sorgen zusätzlich für jede Menge Aktion rund um den Fußball. Das ist auch gut so, denn zur Gartenarbeit hat Liegmann überhaupt keine Lust, und auch größere Reisen stehen für den 64-Jährigen, der einen erwachsenen Sohn hat, nach dem kürzlichen Tod seiner Ehefrau Cornelia nicht auf dem Zettel.

Eine Beschäftigungsidee gab ihm der Oytener Revierleiter Holger Hensel scherzhaft mit auf den Weg: „Mit deinem Erfahrungsschatz könntest du es ja mal als Privatdetektiv versuchen.“ Liegmann postwendend: „Ich bin raus aus dem Geschäft.“

Auch sein Nachfolger steht übrigens schon fest. Karsten Müller aus Langwedel wechselt nach Oyten, wie am Rande der Verabschiedungsfeier zu hören war.