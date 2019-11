Willkommen im Amt

Oyten - Von Petra Holthusen. Um drei Minuten vor acht betrat Sandra Röse am Freitagmorgen das Oytener Rathaus, und das erste Willkommen wartete im Foyer auf sie: „Wir wünschen der neuen Bürgermeisterin einen schönen ersten Arbeitstag!“, stand auf dem Informationsbildschirm am Haupteingang zu lesen. Damit begrüßten die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung ihre neue Chefin zum offiziellen Amtsantritt am 1. November. „Eine schöne Geste“, freute sich Sandra Röse.

Im Juni war die 48-jährige Sagehornerin mit deutlicher Mehrheit von den Oytenerinnen und Oytenern zur hauptamtlichen Bürgermeisterin ihrer Gemeinde und damit zur Nachfolgerin von Manfred Cordes gewählt worden. In ihrem bisherigen Berufsleben war sie selbstständige Unternehmensberaterin und ehrenamtlich als CDU-Ratsfrau in der Kommunalpolitik engagiert. Seit Freitag ist Sandra Röse hauptamtlich für die Gemeinde im Einsatz, direkt gewählt auf sieben Jahre.

Im Bürgermeisterzimmer in der ersten Etage des Rathauses erwarteten die neue Chefin weitere Willkommensgrüße und Blumen. Später drehte sie eine Runde durchs Haus, stellte sich in den einzelnen Büros vor und schüttelte viele Hände. Erster Repräsentationstermin der neuen Bürgermeisterin war am Nachmittag eine Veranstaltung des DRK, das im Rathaus 60 Jahre Blutspenden in Oyten feierte.

Am Abend stand dann im Schützenhaus Mühlentor die jährliche Betriebsfeier der Gemeinde auf dem Programm, bei der Manfred Cordes den Mitarbeitern nochmal Tschüs sagen und Sandra Röse sozusagen ihren Einstand geben wollte.

Der Führungswechsel im Oytener Rathaus, in dem jetzt erstmals eine Frau an der Spitze der Verwaltung steht und dazu nach langer SPD-Dominanz eine Christdemokratin, ist einschneidend, vollzog sich aber relativ nahtlos. Bereits seit Wochen war Sandra Röse in die Weichenstellungen mit eingebunden, und am Dienstagabend war sie zusammen mit Manfred Cordes bei der Selbstständigen-Vereinigung zu Gast, die Cordes ihren persönlichen Dank sagen und seine Nachfolgerin begrüßen wollte.

Am Mittwoch hatte Cordes nach 18 Jahren seinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister. Und der endete für ihn mit einer faustdicken Überraschung: Mit drei Einsatzwagen fuhr am Abend die Freiwillige Feuerwehr Bassen vor und stürmte das Rathaus. Cordes bekam eine Einsatzmontur verpasst und musste seinen vom 1. November 2001 datierenden „Bürgermeisterführerschein“ mit Ablaufdatum 31. Oktober 2019 auf einem Holzbrett an den sprichwörtlichen Nagel hängen. Danach durfte er auf dem Beifahrersitz eines Feuerwehrfahrzeugs Platz nehmen und wurde mit Blaulicht und Tatütata nach Hause nach Bassen gefahren.