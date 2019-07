Bassener Pastor Benjamin Will geht im Herbst

Wechselt im Herbst in einen anderen Pfarrbezirk: Benjamin Will.

Bassen - Von Lisa Duncan. Pastor Benjamin Will wird Bassen verlassen. Das bestätigte der 37-Jährige, der sich zurzeit im Urlaub in London befindet, auf telefonische Nachfrage. „Ich werde zum Herbst eine neue Herausforderung übernehmen, ich bin ja noch jung. Dass es passiert, ist bereits offiziell.“ Unklar ist bislang aber noch der genaue Zeitpunkt des Wechsels. Auch zur Frage, wo er seine neue Stelle antreten wird, hält der Pastor sich noch bedeckt, und verrät nur so viel: „Ich bleibt in der erweiterten Region, im Umkreis von 30 Kilometern.“

Laut Will stecken persönliche Gründe dahinter sowie das Bedürfnis nach einer neuen Herausforderung. Eine Entscheidung, die sich Benjamin Will trotz guter Gründe nicht leicht gemacht hat: „Die Menschen vor Ort sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich finde es sehr schade, dass ich sie zurücklassen muss.“

Um den Erhalt ihrer Pastorenstelle bangen müssen die Bassener jedoch nicht. „Wir werden die Stelle auf jeden Fall neu besetzen“, sagt der Vorsitzende des Kirchenvorstands Dr. Peter Rojem, und konkretisiert: „Wir hoffen, dass wir zu Weihnachten einen neuen Pastor haben.“ Obgleich in der Branche derzeit viele Positionen nicht besetzt werden können, sei die Ausschreibung für die Bassener Pastorenstelle attraktiv. Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung, was sich laut Rojem viele Gemeinden gar nicht mehr leisten würden. „Außerdem muss ein Pastor woanders oft drei bis vier Gemeinden betreuen“, so Rojem. Die Kirchengemeinde St. Petri Oyten ist in zwei Pfarrbezirke unterteilt, die jeweils von einem Pastor betreut werden. Benjamin Will ist aktuell im Pfarrbezirk II mit dem Bassener Gemeindezentrum aktiv, Pfarrbezirk I betreut Hans-Jürgen Strübing.

Erst im November 2016 war Will nach Bassen gezogen – und kam damit nach nur knapp drei Jahren auf eine vergleichsweise kurze Amtszeit als Pastor. Rojem, der seit einem Jahr den Vorsitz des Kirchenvorstands innehat, schätzt, dass bei Pastoren sonst eine Verweildauer von sieben bis zehn Jahren üblich sei.

Benjamin Will wurde 1982 in Waldberger Hütte (Nordrhein-Westfalen) geboren. Sein Theologiestudium absolvierte er in Köln, sein Vikariat und das zweite Staatsexamen legte er in der Gemeinde St. Augustin Niederpleis und Mülldorf ab, wo er im Mai 2015 seinen Probedienst begann. Benjamin Will hatte seinerzeit nach sechs Monaten Vakanz die Pfarrstelle von Pastor Marcus Piehl übernommen. Vor gut einem Jahr hatte der Bassener Kirchenvorstand Will nach Ablauf von dessen Probezeit zum Pastor berufen. Will wohnt mit seinem Lebensgefährten Tobias Bartels, einem Bilanzbuchhalter und Controller, in Bassen.