Wie Eltern die IGS Oyten wahrnehmen

Von: Petra Holthusen

Stellten die anlaufende Elternbefragung der Gemeinde zur IGS Oyten vor: (v.l.) Elternratsvertreter Marcel Bernard, Schulleiterin Maria Schmidt, Bildungsfachbereichsleiter Claus Marx, Bürgermeisterin Sandra Röse, Schulausschussvorsitzende Nina Vogelsang und Thilo Ramms von der beauftragten Forschungs- und Beratungsgesellschaft Regecon. © Holthusen

Oyten – Nur noch etwa die Hälfte der in Oyten lebenden Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs besucht aktuell die Integrierte Gesamtschule (IGS) in ihrem Heimatort – obwohl die IGS als selbst erklärte „eine Schule für alle“ jeden Abschluss bis hin zum Abitur ermöglicht. Warum die andere Hälfte dennoch eine Schule außerhalb Oytens bevorzugt, will die Gemeinde jetzt mithilfe einer Elternbefragung herausfinden.

Dass die IGS Oyten von Oytenern nicht stärker angewählt wird, ist für Bürgermeisterin Sandra Röse ebenso unverständlich wie unbefriedigend: „Ich möchte deshalb ein klareres Bild haben.“ Die Befragung von Eltern zur Wahl der weiterführenden Schule für ihre Kinder soll die Gründe der Entscheidung für oder gegen die IGS Oyten erhellen – und der Gemeinde im besten Fall geeignete Handlungsoptionen aufzeigen, „um unserer IGS zu der Wahrnehmung zu verhelfen, die sie verdient“, so Röse.

760 Familien erhalten der Bürgermeisterin zufolge in diesen Tagen Post aus dem Rathaus. Adressaten sind ganz gezielt die in Oyten lebenden Familien mit Kindern von der 3. bis zur 6. Klasse, unabhängig von der besuchten Schule, sowie Familien außerhalb Oytens, deren Kinder die 5. oder 6. Klasse an der IGS Oyten besuchen. Mit dem Brief erhalten sie den Link zu dem Online-Fragebogen. „Die Umfrage ist anonym, nimmt etwa zehn Minuten in Anspruch und läuft bis Ende April“, erklärt Thilo Ramms von der Forschungs- und Beratungsgesellschaft Regecon aus Tostedt, die die Gemeinde Oyten mit der Entwicklung und Auswertung der Umfrage beauftragt hat.

Den differenzierten Fragenkatalog haben Gemeindeverwaltung, Schulleitung und Elternvertretung gemeinsam mit dem Beratungsbüro „vor dessen Erfahrungshorizont“ entwickelt, so Röse. Die Fragen beziehen sich unter anderem auf das pädagogische Konzept und die Angebote der IGS, Schüler- und Lehrerschaft, Ausstattung und räumliche Gegebenheiten sowie die Außendarstellung. Auch für frei formulierte Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge ist Platz. Die für die Schulwahl entscheidenden Kriterien werden ebenso abgefragt wie der Vergleich zu anderen Schulformen. Klar ist allen Beteiligten, dass die Antworten auf ganz persönlichen Wahrnehmungen beruhen.

Alles in allem erwachse aus den Rückmeldungen jedoch „eine riesige Datenbank“, die das Beratungsbüro auswerte und aufbereite: „Wir stellen die Ergebnisse für die Gemeinde zusammen, um die Diskussion über mögliche Konsequenzen anzustoßen“, erklärt Ramms. Eine erste Vorstellung soll in einer öffentlichen Sitzung des Schulausschusses des Gemeinderates am 12. Juni erfolgen.

„Wir rufen keine Statistik ab, sondern ein Gefühl“, sagt Schulelternratsvertreter Marcel Bernard, der zwei Kinder an der IGS hat. Die Elternumfrage sei ein „cooles Tool“, um mehr Perspektiven sichtbar zu machen – „ein Puzzleteil, um besser zu verstehen“.

Auch Ortspolitikerin Nina Vogelsang, Vorsitzende des Schulausschusses, begrüßt sehr, „dass wir die Umfrage in Angriff nehmen, um den Schulstandort zu stärken“.

„Jede Meinung ist wichtig“, betont Bürgermeisterin Röse und hofft auf „belastbare Ergebnisse“. Nach Erfahrung von Berater Ramms liegt die Rücklaufquote bei Umfragen dieser Art bei 30 Prozent: „Das wäre gut. 50 Prozent wären hervorragend.“ Politik und Verwaltung müssten nach Worten von Röse am Ende entscheiden, „ob wir die Quote als repräsentativ erachten oder als zu dünne Entscheidungsgrundlage für größere Maßnahmen“.

Röse hofft auf ein repräsentatives Umfragebild, um Spekulationen durch Erkenntnisgewinn zu ersetzen: „Ich will aus diesem ,Woran könnte es denn liegen?’ ein ,Aha, daran liegt es!’ machen, um entsprechend reagieren zu können.“ Erklärtes Ziel ist es, die Attraktivität, Akzeptanz und in der Folge die Anwahlquote der IGS zu erhöhen. Die Teilnahme an der Umfrage sei für Familien in und um Oyten „die Chance, Einfluss zu nehmen und die IGS weiterzuentwickeln“, betont die Bürgermeisterin und appelliert an die Adressaten, sich die Zeit für die Beantwortung der Fragen zu nehmen.

Als Dankeschön sei an das Ende der Befragung eine Verlosung von Oytener Einkaufsgutscheinen angehängt: „Die Teilnahme an der Verlosung ist freiwillig und erfolgt technisch getrennt von der anonymen Befragung, sodass keine Rückschlüsse auf die Antworten möglich sind“, versichert Entwickler Ramms.

Für weitere Auskünfte zu der Befragung stehen den Eltern Bürgermeisterin Sandra Röse unter Telefon 04207/914010 und Thilo Ramms vom Büro Regecon unter Telefon 04182/288335 zur Verfügung.