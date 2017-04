Wenn der Kranz hängt, ist Mai

Oyten stellt traditionellen Maibaum am Montag auf / Livemusik fürs Publikum

+ Ein Spektakel ist in Oyten jedes Jahr das Aufstellen des Maibaums, zu dem die Zimmerei Warnke mit einem Kran anrückt. Auch jetzt am Montag wird wieder viel Publikum erwartet. - Archivfoto: Keppler

Oyten - Kein Frühling ohne Maibaum. Das ist seit zehn Jahren in Oyten so und soll auch in Zukunft so bleiben. Am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr ist es wieder soweit: Der Zimmereibetrieb von Johann Warnke rückt mit einem Kran an und stellt von der Hauptstraße aus den mit einem grünen Kranz geschmückten, 14 Meter hohen Mast im Garten des „Alten Krugs“ auf.