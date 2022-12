Weihnachtsjubilare: Annelies und Johannes Loevenich feiern in Oyten eiserne Hochzeit

Von: Heinrich Laue

Eiserne Hochzeit an Heiligabend: Annelies und Johannes Loevenich in ihrem Oytener Wohnzimmer. Die Bilder im Hintergrund hat die Jubilarin selbst gemalt. © Laue

Oyten – Es gab die DDR, und es gab die Bundesrepublik. Die Mauer dazwischen gab es noch nicht, als sich Johannes Loevenich aus dem Örtchen Frens bei Aachen und die damalige Anna Dietrich aus Gera-Langenberg in Thüringen zum ersten Mal begegneten. Der gelernte Heizungsinstallateur aus dem Rheinland hatte in Langenberg Bekannte besucht, und die gelernte Schneiderin war dort mit zu Gast. Der Funke zwischen beiden sprang ziemlich schnell über. Gegenseitige Besuche folgten, was etwa per Interzonenzug zwischen Ost und West noch ohne große Probleme möglich war.

Heute sind Annelies und Johannes Loevenich seit 65 Jahren verheiratet und feiern in Oyten eiserne Hochzeit. Das Jawort gaben sie sich 1957 in der Langenberger Kirche. Den außergewöhnlichen Termin Heiligabend suchte sich das Paar nicht aus, sondern die zuständige Behörde in der kommunistischen DDR hatte ihn festgelegt, erinnert sich der heutige Ehejubilar schmunzelnd.

Die Wahl des Hochzeitsortes hatte einen anderen Hintergrund. 1956 wurde in der Bundesrepublik die Wehrpflicht wieder eingeführt. Loevenichs Vater war als Soldat an der Ostfront und im Januar 1945 beim Untergang der „Wilhelm Gustloff“ mit umgekommen. Das ursprüngliche Kreuzfahrtschiff war eingesetzt, um rund 10 000 Flüchtlinge und verwundete Soldaten über die Ostsee in Sicherheit zu bringen. Es wurde durch Torpedos versenkt, weil ein russischer Kommandant die „Gustloff“ vermutlich für ein deutsches Kriegsschiff hielt.

Der im Dezember 1937 geborene Johannes Loevenich hatte sich nach diesen auch persönlich spürbaren Kriegsfolgen geschworen, niemals als Soldat eine Waffe anzufassen. Als die Heirat beschlossene Sache war, „haben wir also die nötigen Papiere rübergeschickt“, berichtet er. Doch schon 1958 wechselte das Ehepaar wieder in die Bundesrepublik ins Haus von Johannes‘ Mutter, die im Ort bei Aachen seit dem Tod des Vaters ganz allein lebte.

Monatelang hatten die Loevenichs zuvor um den Umzug gekämpft, denn die beruflichen Fähigkeiten des Ehemanns waren in der DDR ebenso stark gefragt wie die seiner 1936 geborenen Annelies. „Wir wollten schon abhauen“, so Johannes Loevenich.

Dann traf doch plötzlich die Genehmigung ein mit der Auflage, innerhalb von drei Tagen die DDR zu verlassen. Weil sie somit ganz legal in den Westen ausreisten, waren spätere Besuche, etwa bei den Eltern von Annelies, meist weiter möglich, obwohl sich nach dem Mauerbau 1961 die DDR zunächst radikal abschottete.

Zwei Töchter gingen aus der Ehe hervor, und drei auch längst herangewachsene Enkelkinder gehören neben den jeweiligen Partnern inzwischen zur Familie. In den 60er-Jahren bezogen sie das eigene Haus, und 2010 kamen sie aus dem Rheinischen nach Oyten, um den Töchtern, die es beruflich in den Norden gezogen hatte, sowie den Familienmitgliedern allgemein wieder näher zu sein. Das passende Wohnhaus hatten ebenfalls die Töchter vermittelt.

Johannes Loevenich war am früheren gemeinsamen Wohnort im Kreis Düren etliche Jahre kommunalpolitisch aktiv, saß im Rat und ist seit langem SPD-Mitglied. Auch in Oyten besuchte er des öfteren Veranstaltungen dieser Partei, hat sich aber nicht direkt in der aktuellen örtlichen Politik engagiert. Seine Frau, ebenfalls Sozialdemokratin, hat seit langem die Malerei als großes Hobby entdeckt und sich auch in Kursen entsprechend fortgebildet. Einige Werke mit erstaunlich naturgetreu dargestellen Landschaftsmotiven, Stillleben oder auch Porträts schmücken das Wohnzimmer.

Was die Feier der Eisernen Hochzeit angeht, lässt sich das noch ziemlich rüstige Ehepaar überraschen. Die Töchter bereiteten etwas vor, wollten aber vorher nichts Genaueres verraten, deutet Johannes Loevenich an.