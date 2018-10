Weicht Aldi sozialem Zentrum?

Der neue ZOB gehörte zu einem der größeren Umbauten, die die Gemeinde Oyten mithilfe der Städtebauförderung in der Ortsmitte umgesetzt hat.

Oyten - Der Umbau des Oytener Ortskerns soll weitergehen: Eine Mehrheit des Gemeinderats sprach sich Montagabend im Ratssaal für eine räumliche Erweiterung des Sanierungsgebiets Richtung Rathaus aus.

Denn „insbesondere im Nordosten des Sanierungsgebiets ‘Oyten-Ortszentrum’ (alte Hauptstraße und Umfeld des Rathauses) schließen sich Bereiche an, die nach wie vor von städtebaulichen Defiziten geprägt sind“, heißt es in der Beschlussvorlage.

„Vor zehn Jahren“, betonte Bürgermeister Manfred Cordes, „haben wir den Stadtumbau auf den Weg gebracht.“ In dieser Zeit habe sich der Einzelhandel entwickelt, der „Boulevard“ an der Hauptstraße, wie er öffentlich wahrgenommen werde, sei attraktiver für die Kunden geworden. Als nächster Schritt schließe sich nun der Abriss des Aldi-Gebäudes hinter der Sparkasse und die Schaffung eines „Lebensmittlers als Magnet“ sowie Wohnbebauung an.

Dabei spielt der Gemeinde das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ in die Hände, das zu jeweils einem Drittel vom Bund, dem Land und der Gemeinde getragen werde. Von diesen Fördergeldern hat die Gemeinde bereits 4,2 Millionen Euro abgerufen, schätzungsweise 3,8 Millionen Euro an Zuschüssen (inklusive erwarteter Einnahmen aus Grundstücksverkäufen) kann sie noch erwarten (wir berichteten).

+ Ausschnitt aus dem Rahmenplan, den Charlotte Koch vom Büro für Stadtentwicklung und Planung Cappel + Kranzhoff vorstellte. © Büro für Stadtentwicklung und Planung Cappel + Kranzhoff

Für die nun anstehenden vorbereitenden Untersuchungen hat die Gemeinde die Hamburger Planungsgesellschaft Cappel + Kranzhoff beauftragt. „Der Entwurf des Rahmenplans liegt vor, aber es gibt noch keine konkreten Umsetzungspläne“, begann Planerin Charlotte Koch ihre Ausführungen in der Ratssitzung und stellte dabei drei Handlungsschwerpunkte heraus: 1. Wohnen und Einzelhandel in der Ortsmitte, 2. Neugestaltung der Nebenanlagen Hauptstraße und Grünanbindung über das Rathausgelände bis zum Wiesenpark, 3. Soziales und kulturelles Zentrum am Rathaus.

Der Entwurf beinhaltet etwa eine weitere Stärkung des Einzelhandels. Teil der Überlegungen ist auch die Einrichtung eines Wochenmarktes. Im Bereich der alten Hauptstraße müssten Fuß- und Radwege sowie die Begrünung erneuert und Parkplätze neu angeordnet werden. Auch die Machbarkeit eines Kreisverkehrs am Übergang zur alten Hauptstraße sei zu prüfen. Schließlich ist angedacht, das Bürgerzentrum am Rathaus zum sozialen Zentrum zu erweitern.

Mehrere Schritte sind noch notwendig, um an die Fördergelder zu kommen, erläuterte Bauamtsleiter Harald Röttjer: Den vorbereitenden Untersuchungen folgten ein Beteiligungsverfahren und – nach Einwendungen – ein Billigungsbeschluss des Rates. Nach einer weiteren Abstimmung mit dem Amt für Regionale Landesentwicklung könne der Antrag zur Aufnahme ins Städtebauförderprogramm gestellt werden.

Großklaus sieht Oyten auf hohem Entwicklungsniveau

„Wer hat den Vorschlag auf den Weg gebracht? Das ist hier politisch nie behandelt worden“, wunderte sich Björn Meyer (Bündnis 90/ Die Grünen). Initiator des überarbeiteten Entwurfs sei die Verwaltung mit dem „Arbeitskreis Stadtumbau“, erklärte Bürgermeister Manfred Cordes. Es handle sich aber erst mal um einen Vorschlag: „Ein Beschluss muss noch für sich gefasst werden.“

„Ich kenne keine Gemeinde, die ein so hohes Entwicklungsniveau hat wie Oyten“, brach Ralf Großklaus (SPD) eine Lanze für die Bemühungen der Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren. Er richtete sich damit gegen Bemerkungen der AfD-Fraktion, die die Ausweitung des Sanierungsgebiets zuvor abgelehnt hatte (Uwe Wappler sprach von „Planeritis“, die nur hohe Kosten verursache).

Sandra Röse (CDU) kritisierte, dass sich gemäß dem Entwurf die Bücherei nicht im Ortskern befindet. Sie plädierte dafür, Bücherei und soziales Zentrum auf dem ehemaligen Aldi-Grundstück anzusiedeln, weil dort mehr Kundenverkehr zu erwarten sei. „Warum nicht das Sinnvolle mit dem Nützlichen verbinden?“ Rena Saschowa (Grüne) schlug in dieselbe Kerbe und beantragte, die Verlegung der Bücherei hin zur neuen Ortsmitte gesondert abzustimmen.

Bei acht Gegenstimmen (Grüne, Linke, AfD) nickte das Gremium die vorbereitenden Untersuchungen zur Erweiterung des Sanierungsgebiets ab. Trotz Gegenstimmen von den Günen, FDP, Linken und AfD entschied man sich dafür, zu prüfen, ob die Bücherei im Rahmen der Planungen, statt am Rathaus, an zentralerer Stelle entwickelt werden könne.

ldu