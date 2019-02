Hypnotiseur Marco Willm versetzt Publikum in Trance und wirbt für Praxis

Wie in Watte gepackt

+ © Hägermann Marco Willm (links) bei einer der Hypnose-Übungen, bei der die Anwesenden sich in die starken Arme von „Bud Spencer“ fallen lassen sollten. © Hägermann

Bassen - Von Bernd Hägermann. Hypnose, Umfaller, Bud Spencer - klingt nach einem Italo-Western der billigeren Machart, in dem Terence Hill sich mit veilchenblauen Augen durch die Prärie kalauert. Es waren aber die Showelemente einer Veranstaltung am Mittwochabend im Bassener Blocks Huus. Dorthin hatte Marco Willm gebeten. Er stammt aus Bassen, ist heute Hypnotiseur mit eigener Praxis in Bremen und ausgestattet mit einem gewissen theatralischen Talent.