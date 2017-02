Warten aufs Frostende

oyten - Seit Ende November schon ist der Oytener Ortskern wieder Großbaustelle: Teil zwei der Neugestaltung der Seitenräume rechts und links der Hauptstraße im Rahmen der zu zwei Dritteln von Bund und Land geförderten städtebaulichen Sanierung des Ortszentrums läuft.

Die aktuellen Maßnahmen konzentrieren sich auf die Einmündungsbereiche von Dorfstraße, alter Hauptstraße und Lindenstraße sowie auf den Busbahnhof (ZOB).

„Auf der Penny-Seite sind wir fertig“, erklärt Axel Junge, Vize-Chef der Oytener Gemeindeverwaltung, auf Nachfrage. Hier an der Ecke Hauptstraße/Dorfstraße wurde die Pflasterung mit den gelblichen Platten der neuen Oytener Hauptstraßen-Boulevards vor dem Grundstück des neu gebauten Discounters fortgesetzt. Auf dem gegenüberliegenden Busbahnhof waren zuerst die Versorgungsunternehmen am Werk und haben Gas- und Trinkwasserleitungen erneuert. „Sobald es frostfrei ist, kommt der neue Belag“, kündigt Junge an. Der ZOB an sich bleibt in seiner Funktion und Optik erhalten – jedoch werden die Bereiche um die Wartehäuschen ebenfalls mit dem gelblichen Boulevard-Pflaster gestaltet, das sich weiter um die Ecke zieht bis zum kleinen Marktplatz am Anfang der Lindenstraße. Das trägt nach Worten von Junge „wesentlich zum einheitlichen Aussehen bei“.

Auch der Fußweg vis à vis vor der Volksbank wird der neuen Optik angepasst, so dass sich im Einmündungsbereich von alter Hauptstraße und Lindenstraße zusammen mit dem Busbahnhof ein offener Platzcharakter ergibt, der einladend wirken, Aufenthaltsqualität ausstrahlen und auch für größere Veranstaltungen nutzbar sein soll.

Rund 750 000 Euro sind für diese baulichen Neugestaltungsmaßnahmen eingeplant, die zu zwei Dritteln aus dem Fördertopf „Stadtumbau West“ finanziert werden und zu einem Drittel von der Gemeinde Oyten.

Wie lange die mit einigen Verkehrsbehinderungen verbundenen Bauarbeiten dauern werden, das „kommt aufs Wetter an“, sagt Junge. Aber spätestens in einem Vierteljahr sollte das Thema erledigt sein. „Und sobald wir auf dem Busbahnhof fertig sind, können Teile der jetzigen Verkehrsregelungen schon aufgehoben werden“, erklärt der Vize-Verwaltungschef.

Die großräumige Einrichtung der Baustelle, die manche vielleicht verwundere, sei Vorschriften zur Sicherheit von Bauarbeitern geschuldet. Zum Schutz der Arbeitskräfte sei ein Mindestabstand zu Fahrzeugen von zwei Metern einzuhalten. Beschwerden wegen baustellenbedingter Sperrungen und Verkehrsregelungen seien ihm jedoch nicht bekannt, so Junge: „Bei uns im Rathaus ist bislang nicht eine einzige Beschwerde eingegangen.“ Auch an die für die Dauer der Bauzeit eingerichteten Ersatzbushaltestellen an der Hauptstraße beim Rathaus hätten sich die Fahrgäste gut gewöhnt – das laufe reibungslos. J pee