„Wakegarden“ in Oyten: Mobile Anlage für Wasserskifahrer und Wakeboarder steht

Der mobile Wasserskilift am Oyter See ist startklar – jetzt warten „Wakegarden“-Betreiber Ron Reimers aus Otterndorf (li.), sein Mitarbeiter Denzel Köhler, der den Wasserskibetrieb am Oyter See federführend betreuen wird, und Campingpark-Managerin Ulrike Koch nur noch auf die technische Prüfung und Abnahme durch den TÜV-Experten für sogenannte „fliegende Bauten“.

Sommer, Sonne, Strand und – genau, da fehlt doch was für Spaß am Oyter See... Dafür will diesen Sommer der nagelneue mobile Wasserskilift von Ron Reimers sorgen.

Oyten - Der Wassersportler kommt von der Küste aus Otterndorf, betreibt eine Kitesurfschule an der Nordsee und seit sieben Jahren am See hinterm Deich den „Wakegarden“ mit zwei Anlagen zum Wasserskifahren und Wakeboarden am Seil.

Den Oytener „Wakegarden“ haben Reimers und sein Team diese Woche am Oyter See in Höhe der Wasserwacht aufgebaut. Die elektrisch betriebene Wasserski-Seilbahn führt zwischen zwei Stahlmasten über 175 Meter einmal quer übers Wasser Richtung Autobahn und retour. In Betrieb gehen soll die Anlage dann in Kürze nach der Abnahme durch den TÜV-Experten für sogenannte „fliegende Bauten“.

Probesaison läuft

Reimers plant, den Wasserskilift gegen Ende des Sommers wieder ab- und nächstes Jahr für eine zweite Probesaison erneut aufzubauen. Rund 55 000 Euro hat der Otterndorfer nach seinen Worten in die Konstruktion eines österreichischen Anlagenbauers investiert. Findet das Wassersportangebot am Oyter See Anklang, soll der „Wakegarden“ zur fest installierten Dauereinrichtung werden.

Darauf hofft auch Ulrike Koch, Campmanagerin des Knaus-Campingparks am See, der – ebenso wie der neue Imbiss-Inhaber – großes Interesse an zugkräftigen Freizeit- und Erlebnisangeboten für die Gäste hat. Gemeinsam mit Investor Reimers hat Ulrike Koch die erforderlichen Genehmigungen von Gemeinde Oyten und Landkreis Verden für die Wasserskianlage eingeholt.

Die führt über den See-Teil, der zum Campingpark gehört, und soll weder Schwimmer noch Tretbootfahrer stören. Auch bei Spaziergängern hoffen Reimers und Koch auf Akzeptanz: Seit ein Bürgerentscheid vor sechs Jahren die damals von Investor „Blue Bay“ geplante – weitaus größer dimensionierte – Wasserskianlage am See verhinderte, ist die Thematik in Oyten eine sensible.

Ausrüstung ist zum Ausleihen vor Ort verfügbar

Für den „Wakegarden“ wurde ein kleiner Strand angelegt, Schilf entfernt und Sand aufgefahren. Ein Holzsteg führt zur Startplattform im Wasser. Die Wakeboards, Wasserskier, Neoprenanzüge und Prallschutzwesten zum Ausleihen sind in Materialcontainern untergebracht.

+ Premierenfahrt: Denzel Köhler saust auf seinem Wakeboard am Seil über den Oyter See. © Petra Holthusen

„Gerade für Anfänger und Leute, die Wasserski mal ausprobieren wollen, ist die Anlage ideal“, schwärmt Denzel Köhler, selbst ein leidenschaftlicher Wakeboarder: „Das ist ein Gefühl der Freiheit auf dem Wasser.“ Der 20-Jährige gehört seit Jahren zum „Wakegarden“-Team in Otterndorf, gibt im Winter Kurse im Stand-up-Paddeln auf der „Aida“ und wird diesen Sommer den Wasserskibetrieb am Oyter See federführend managen. Spaß können hier alle haben: Kinder ab fünf, sechs Jahren genauso wie rüstige Senioren. Einzige Voraussetzung: „Man muss schwimmen können“, sagt Köhler.

Je nachdem, ob er einen Neuling oder einen Könner „am Haken“ hat, kann er die Anlage von Schrittgeschwindigkeit bis 35 km/h verschieden schnell fahren. „Anfänger ziehen wir erstmal auf dem Bauch übers Wasser, damit sie ein Gefühl dafür kriegen“, erzählt Denzel Köhler. Bodydrag heißt der Spaß. Statt der Hantel zum Festhalten für Wasserskifahrer und Wakeboarder können auch Gummiboote für mehrere Passagiere an das Seil gehängt und über den See gezogen werden. Daneben bietet der „Wakegarden“ Stand-up-Paddeln an, und in den Sommerferien will Reimers einen aufblasbaren Wasserspielpark auf dem See installieren.

Über Öffnungszeiten, Anmeldeverfahren, Gruppenangebote und Preise am Oyter See will der Wasserskianlagen-Betreiber in Kürze auf seiner Homepage, Facebook und Instagram informieren.

Weitere Infos

www.wakegarden.de